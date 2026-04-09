Palpite RB Bragantino x Santos - Brasileirão Série A - 28/09/2025

Bragantino e Santos se enfrentam em um confronto que promete ser equilibrado, mas com tendência de poucos gols.
Melhores apostas para RB Bragantino x Santos
- Menos 2,5 gols, com odds 1.70 na Betano;
- Primeiro time a marcar (Bragantino), com odds 1.85 na Betano;
- Ambas marcam (SIM), com odds 1.65 naBetano.
Previsão de placar: RB Bragantino 1x1 Santos
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Nossa análise: momento das equipes
O Bragantino começou o campeonato de forma promissora, mas agora vive outra realidade. Na 9ª posição com 31 pontos, a equipe se distanciou do G5 após séries de derrotas, conquistando apenas uma vitória nas últimas dez rodadas.
No compromisso mais recente, perdeu para o Cruzeiro por 2x1.
O Santos também não vem bem no Brasileirão, ocupando o 14º lugar com 26 pontos, mas apresenta desempenho ligeiramente melhor que o Bragantino nas últimas dez rodadas, com três vitórias nesse período.
Na rodada anterior, venceu o São Paulo por 1x0, e sob o comando do novo treinador Vojvoda, soma dois empates e um triunfo, permanecendo invicto.
O Peixe, porém, enfrenta a ausência de Neymar, com lesão na coxa direita que deve afastá-lo dos gramados por pelo menos um mês.
Prováveis escalações para Bragantino x Santos
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Sasha.
Santos: Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz.
Jogo de poucos gols
O Massa Bruta até viveu partidas movimentadas recentemente, porém a maioria dos placares mais altos decorreu por causa dos gols sofridos: foram 13 em seis jogos, enquanto o ataque marcou apenas oito.
Tirando o 4x2 sobre o Fluminense, o time tem encontrado dificuldades para balançar as redes com frequência.
Do outro lado, o Peixe também não tem sido eficiente no setor ofensivo e vem de quatro compromissos em que o marcador não passou de três gols.
Com ambos os ataques mostrando irregularidade e defesas mais cautelosas após resultados negativos, a expectativa é de um confronto truncado, com forte marcação e poucas oportunidades claras.
Assim, o under 2,5 gols aparece como um palpite interessante para este confronto.
- Palpite 1 para Bragantino x Santos: Menos 2,5 gols, com odds 1.70 na Betano
Veja odds para resultado da partida
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Bragantino com chances de abrir o placar
Para este embate, os números recentes indicam uma tendência favorável ao Massa Bruta para abrir o placar.
O Santos tem convivido com sérias falhas defensivas no Brasileirão, já acumulando 32 gols sofridos desde o início da competição.
Além disso, o Peixe demonstra vulnerabilidade logo no começo das partidas, já que em dez jogos recentes, em sete deles viu o adversário sair na frente.
O Bragantino, mesmo sem viver seu melhor momento ofensivo, mostrou eficiência em iniciar o marcador: nas cinco partidas recentes, conseguiu abrir o placar em três ocasiões.
Atuando em casa e diante de uma zaga santista instável, o Braga aparece como forte candidato para balançar as redes primeiro.
- Palpite 2 para Bragantino x Santos: Primeiro time a marcar (Bragantino), com odds 1.85 na Betano
Previsão para ambas marcam
O duelo entre Bragantino e Santos promete ser aberto e com boas chances de gol para os dois lados.
O Massa Bruta, apesar das oscilações, balançou as redes em cinco dos últimos seis jogos, ficando em branco apenas na derrota por 1x0 para o Ceará.
Já o Peixe tem entrado em campo com um ataque pouco produtivo, com apenas quatro gols no mesmo recorte e uma defesa vulnerável, que sofreu 11 vezes no período.
Com ambos necessitando somar pontos para subir na tabela e aliviar a pressão, a tendência é de um jogo disputado, onde as defesas devem ser exigidas.
Assim, o contexto é favorável para que ambas as equipes deixem suas marcas no placar.
- Palpite 3 para Bragantino x Santos: Ambas marcam (SIM), com odds 1.65 na Betano