Palpite RB Bragantino x Santos - Brasileirão Série A - 28/09/2025

Bragantino e Santos se enfrentam em um confronto que promete ser equilibrado, mas com tendência de poucos gols.

Melhores apostas para RB Bragantino x Santos

Menos 2,5 gols, com odds 1.70 na Betano;

Primeiro time a marcar (Bragantino), com odds 1.85 na Betano;

Ambas marcam (SIM), com odds 1.65 naBetano.

Previsão de placar: RB Bragantino 1x1 Santos

Nossa análise: momento das equipes

O Bragantino começou o campeonato de forma promissora, mas agora vive outra realidade. Na 9ª posição com 31 pontos, a equipe se distanciou do G5 após séries de derrotas, conquistando apenas uma vitória nas últimas dez rodadas.

No compromisso mais recente, perdeu para o Cruzeiro por 2x1.

O Santos também não vem bem no Brasileirão, ocupando o 14º lugar com 26 pontos, mas apresenta desempenho ligeiramente melhor que o Bragantino nas últimas dez rodadas, com três vitórias nesse período.

Na rodada anterior, venceu o São Paulo por 1x0, e sob o comando do novo treinador Vojvoda, soma dois empates e um triunfo, permanecendo invicto.

O Peixe, porém, enfrenta a ausência de Neymar, com lesão na coxa direita que deve afastá-lo dos gramados por pelo menos um mês.

Prováveis escalações para Bragantino x Santos

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Sasha.

Santos: Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo, Rollheiser e Guilherme; Lautaro Díaz.

Jogo de poucos gols

O Massa Bruta até viveu partidas movimentadas recentemente, porém a maioria dos placares mais altos decorreu por causa dos gols sofridos: foram 13 em seis jogos, enquanto o ataque marcou apenas oito.

Tirando o 4x2 sobre o Fluminense, o time tem encontrado dificuldades para balançar as redes com frequência.

Do outro lado, o Peixe também não tem sido eficiente no setor ofensivo e vem de quatro compromissos em que o marcador não passou de três gols.

Com ambos os ataques mostrando irregularidade e defesas mais cautelosas após resultados negativos, a expectativa é de um confronto truncado, com forte marcação e poucas oportunidades claras.

Assim, o under 2,5 gols aparece como um palpite interessante para este confronto.

Palpite 1 para Bragantino x Santos: Menos 2,5 gols, com odds 1.70 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bragantino com chances de abrir o placar

Para este embate, os números recentes indicam uma tendência favorável ao Massa Bruta para abrir o placar.

O Santos tem convivido com sérias falhas defensivas no Brasileirão, já acumulando 32 gols sofridos desde o início da competição.

Além disso, o Peixe demonstra vulnerabilidade logo no começo das partidas, já que em dez jogos recentes, em sete deles viu o adversário sair na frente.

O Bragantino, mesmo sem viver seu melhor momento ofensivo, mostrou eficiência em iniciar o marcador: nas cinco partidas recentes, conseguiu abrir o placar em três ocasiões.

Atuando em casa e diante de uma zaga santista instável, o Braga aparece como forte candidato para balançar as redes primeiro.

Palpite 2 para Bragantino x Santos: Primeiro time a marcar (Bragantino), com odds 1.85 na Betano

Previsão para ambas marcam

O duelo entre Bragantino e Santos promete ser aberto e com boas chances de gol para os dois lados.

O Massa Bruta, apesar das oscilações, balançou as redes em cinco dos últimos seis jogos, ficando em branco apenas na derrota por 1x0 para o Ceará.

Já o Peixe tem entrado em campo com um ataque pouco produtivo, com apenas quatro gols no mesmo recorte e uma defesa vulnerável, que sofreu 11 vezes no período.

Com ambos necessitando somar pontos para subir na tabela e aliviar a pressão, a tendência é de um jogo disputado, onde as defesas devem ser exigidas.

Assim, o contexto é favorável para que ambas as equipes deixem suas marcas no placar.