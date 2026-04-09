Palpite RB Bragantino x Grêmio - Brasileirão Série A - 04/10/2025

Equipes se enfrentam neste sábado (4), às 18h30, em duelo equilibrado no Cícero Marques, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para RB Bragantino x Grêmio

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.79 na KTO;

RB Bragantino vence, com odds de 2.14 na KTO.

Em jogo truncado, o RB Bragantino vencerá o Grêmio por 1 a 0.

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e Grêmio entram em campo neste domingo em duelo direto de meio de tabela no Brasileirão.

As duas equipes chegam com a mesma pontuação e sabem que um resultado positivo pode representar não apenas um respiro, mas também a chance de se aproximar novamente da parte de cima da classificação.

O equilíbrio dos números recentes promete um confronto truncado e de bastante intensidade.

O Bragantino vive um momento complicado. A equipe empatou fora de casa contra o Mirassol por 1 a 1, sofrendo um gol nos minutos finais e deixando escapar mais uma vitória. Com 33 pontos em 26 partidas, ocupa a 9ª posição, mas carrega uma sequência ruim de três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Do lado gremista, o cenário não é muito diferente. O Tricolor também soma 33 pontos em 26 rodadas e está logo atrás na 10ª posição, mas sua sequência recente traz um pouco mais de equilíbrio: duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos.

No entanto, o tropeço contra o Santos, em Porto Alegre, deixou um gosto amargo, já que o time levou o gol de empate no final e perdeu a chance de se firmar no G-6.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Grêmio

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Thiago Borbas.

Grêmio: Thiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon, Edenilson e Cristaldo (Amuzu), André Henrique.

Poucos gols devem marcar o confronto

RB Bragantino e Grêmio chegam pressionados a conquistar pontos, mas os dois times têm mostrado dificuldades para transformar as chances em gols.

O Massa Bruta, embora costume criar bastante volume ofensivo em casa, tem pecado na finalização, o que explica a queda de rendimento nas últimas rodadas.

Já o Tricolor, fora de Porto Alegre, não vem conseguindo manter o mesmo padrão de jogo, oscilando entre atuações seguras e apagões que custam caro.

O estilo de ambos, de priorizar a organização defensiva antes de se arriscar ao ataque, deve resultar em um jogo truncado, com poucas oportunidades claras.

O equilíbrio pesa, e os dois times sabem que uma derrota pode complicar ainda mais a tabela. Por isso, a tendência é de um confronto amarrado e de baixa produção ofensiva.

Palpite 1 para RB Bragantino x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo deve ter rede balançando de apenas um lado

Apesar da presença de jogadores experientes e com capacidade de decisão, a fase ofensiva de RB Bragantino e Grêmio não inspira tanta confiança.

O Massa Bruta tem criado boas jogadas em casa, mas enfrenta dificuldade para transformar volume em gols, muitas vezes esbarrando em falhas de conclusão.

O Grêmio, por sua vez, mesmo após vitórias pontuais, segue com desempenho irregular fora de casa, com poucos jogos em que balançou as redes longe da Arena.

A defesa gaúcha costuma se portar bem em partidas mais fechadas, mas o setor ofensivo não acompanha, o que aumenta o risco de passar em branco.

Esse contraste faz com que apenas um dos lados provavelmente marque, reforçando a perspectiva de uma partida decidida em detalhes, com margens mínimas para erro.

Palpite 2 para RB Bragantino x Grêmio: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.79 na KTO.

Massa Bruta aposta no fator casa

Jogando em Bragança Paulista, o RB Bragantino costuma crescer, empurrado pelo apoio da torcida. Mesmo em momentos de oscilação, o time se mantém competitivo como mandante, adotando postura ofensiva e pressionando o adversário desde o início.

Contra o Grêmio, essa tendência deve se repetir, principalmente pelo histórico recente do Tricolor fora de casa, onde não consegue manter regularidade e encontra muitas dificuldades para pontuar.

O Bragantino tem a velocidade e a força coletiva como trunfos, e isso pode fazer a diferença diante de um adversário que ainda não encontrou consistência longe de seus domínios.

O duelo promete ser equilibrado, mas a força do mando e a necessidade de recuperação deixam o Massa Bruta em condições de assumir o favoritismo e buscar a vitória.