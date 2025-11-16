RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão com o mesmo objetivo: conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.
- Vitória do RB Bragantino, com odds de 2.17 na KTO
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na KTO
- Gol em ambos os tempos, com odds de 1.90 na KTO
Em jogo equilibrado, o RB Bragantino deve vencer o Atlético-MG por 2 a 1.
Nossa análise: Momento das equipes
RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 19h, em jogo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi antecipada por causa da final da Copa Sul-Americana, que será entre Galo e Lanús (ARG).
O duelo é uma ótima chance para as equipes se aproximarem do G-7 e seguirem em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano.
O RB Bragantino reagiu nos últimos jogos e vem de vitórias sobre dois gigantes do futebol brasileiro: Corinthians e São Paulo.
Com os bons resultados, a equipe mantém as esperanças de voltar ao principal torneio sul-americano. O time paulista tem 42 pontos e ocupa a 11ª posição.
O Atlético-MG vem de empate com o Fortaleza, em 3 a 3. O time mineiro, 9º colocado, com 44 pontos, irá à Libertadores se for campeão da Sul-Americana, mas não quer depender do resultado da decisão e pensa em conquistar a vaga já pelo Campeonato Brasileiro.
Além disso, vencer os próximos jogos significa chegar com o moral elevado para a partida contra o Lanús.
O histórico do confronto é muito favorável ao Atlético-MG. Em 20 jogos entre as equipes, foram oito vitórias do Galo, 11 empates e apenas 1 triunfo do Bragantino.
Prováveis escalações de RB Bragantino e Atlético-MG
- RB Bragantino: Cleiton, Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Fabinho e Gabriel, Lucas Barbosa, Gustavo Neves e Jhon Jhon, Eduardo Sasha.
- Atlético-MG: Everson, Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana, Alexsander, Igor Gomes e Bernard, Hulk, Rony e Dudu.
RB Bragantino deve partir com tudo pela vitória
O time de Bragança Paulista joga com a obrigação de buscar o resultado positivo em casa, no Estádio Cícero de Souza Marques.
As duas vitórias sobre Corinthians e São Paulo mudaram o astral da equipe, que passou a acreditar novamente na possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. Mais do que isso, a confiança do time voltou.
O Bragantino terá o retorno de duas peças importantes para este duelo: o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Eduardo Sasha, que foram desfalques contra o São Paulo.
O Galo está com a cabeça na final da Sul-Americana, enquanto o Bragantino concentra esforços nos jogos que restam neste Brasileirão. Por isso, é de esperar que a equipe paulista dê mais importância para este duelo.
- Palpite 1: Vitória do RB Bragantino, com odds de 2.17 na KTO
Estatística chama atenção no histórico recente
Um fato curioso é que ambos os times marcaram em nove dos dez últimos confrontos entre RB Bragantino e Atlético-MG. No primeiro turno deste Brasileirão, por sinal, vitória do Atlético-MG por 2 a 1.
Se o Bragantino está em alta, o mesmo pode ser dito do ataque do Atlético-MG. Foram incríveis dez gols nos últimos três jogos.
Outro sinal de que podemos ter gols de ambos os lados é que, neste mesmo período, o time mineiro foi vazado cinco vezes. O Fortaleza, penúltimo colocado, conseguiu marcar três vezes nos comandados de Jorge Sampaoli.
O Bragantino é um adversário mais forte do que o Leão do Pici e, tendo em vista o que ocorreu na rodada anterior, pode marcar contra o Galo.
- Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na KTO
Último confronto mostra o que pode acontecer
O confronto entre Atlético-MG e RB Bragantino no primeiro turno teve gols em ambos os tempos, com o Galo abrindo o placar na primeira etapa. O time paulista chegou a empatar após o intervalo, mas viu os mineiros voltarem à frente.
As odds estão muito interessantes para essa aposta, que tem boas chances de se confirmar. Três dos últimos cinco jogos do Atlético-MG tiveram gols em ambas as etapas, um bom sinal para quem vai investir nessa possibilidade.
A defesa do Red Bull Bragantino é uma das piores do campeonato. São 50 gols sofridos em 33 jogos neste Brasileirão. O Galo sofreu 37 gols em 33 partidas, o que também dá uma média superior a um gol sofrido por confronto.
- Palpite 3: Gol em ambos os tempos, com odds de 1.90 na KTO