Palpite PSG x Arsenal - Champions League - 07/05/2025

PSG aposta na vantagem de jogar em casa com elenco forte; Arsenal precisa superar desvantagem em duelo de alta pressão.

Previsões PSG x Arsenal: Apostas, Contexto e Escalações

Melhores Apostas para PSG x Arsenal

Mercado Palpite Odds Resultado Final Vitória do PSG 2.25 Total de Gols do PSG PSG menos de 1.5 gols 4.10 Jogador para marcar a qualquer momento Khvicha Kvaratskhelia 3.25

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 07/05/25, às 9h.

Análise das equipes

PSG e Arsenal concluíram suas ligas domésticas. O PSG já conquistou o título da Ligue 1, enquanto o Arsenal quase certamente ficará entre os cinco primeiros. No entanto, ambos demonstraram queda de forma no campeonato.

O PSG leva vantagem de 1-0 após o primeiro jogo e está próximo de alcançar a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história. Por outro lado, foram derrotados por 2-1 pelo Strasbourg no último fim de semana e perderam suas duas últimas partidas na Ligue 1 após garantirem o título.

O Arsenal precisará vencer um adversário difícil se quiser chegar à sua primeira final de Liga dos Campeões desde 2006. Os Gunners chegam a este confronto sem vitórias nos últimos três jogos, tendo sofrido uma derrota por 2-1 para o Bournemouth.

Prováveis Escalações para PSG x Arsenal:

Escalação Provável do PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Escalação Provável do Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Martinelli

PSG Chega à Final com Estilo

O PSG não tem jogado seu melhor futebol recentemente, talvez devido ao foco nesta competição. Os apostadores não devem se preocupar com as duas derrotas recentes na liga, já que o time utilizou uma formação rotativa para esses jogos de sábado.

Para este confronto, o PSG utilizará seus jogadores de ponta e parece bem posicionado para vencer. Em casa, o PSG está muito forte, tendo vencido nove de suas 12 partidas em 2025.

Na Liga dos Campeões, venceram as últimas três partidas em casa. Portanto, o Arsenal terá que ser agressivo contra o PSG para reverter a desvantagem, mas isso talvez não aconteça de imediato, o que pode resultar num jogo de ritmo lento.

O PSG já disputou uma partida semelhante contra o Liverpool no início do torneio, onde ambos os jogos foram de poucos gols. Graças ao seu forte histórico em casa, o PSG pode vencer mais uma partida equilibrada aqui.

Palpite 1 - Vitória do PSG com odds de 2.25 na Novibet

Expectativa de Jogo de Muitos Gols

Embora o PSG costume marcar frequentemente na Liga dos Campeões, isso pode não se repetir neste jogo. O Arsenal sabe que será difícil vencer se conceder dois gols, por isso, deve adotar uma abordagem conservadora para se manter na disputa pelo maior tempo possível. Talvez o time se abra mais nos estágios finais.

Os Gunners não concederam mais de um gol em um jogo fora de casa na Liga dos Campeões desde outubro de 2023. Jogaram 10 vezes desde então, sofrendo apenas um gol em nove desses 10 jogos.

Ousmane Dembélé é uma grande preocupação por conta de lesão para esta partida e, com 33 gols nesta temporada, sua provável ausência pode deixar uma lacuna significativa no ataque do PSG.

Palpite 2 - menos de 1.5 gols com odds de 4.10 na Novibet

Kvaratskhelia para Brilhar pelo PSG

Com Dembélé provavelmente fora, o PSG precisará de alguém para se impor, e Khvicha Kvaratskhelia pode ser esse homem, já que tem se destacado na Liga dos Campeões. Na verdade, muito do bom futebol do PSG passa por ele.

Haverá, talvez, uma pressão extra sobre seus ombros nesta partida. Ele é certamente uma ameaça no terço final, pois teve mais de três finalizações nos últimos cinco jogos da UCL do PSG. Em dois deles, teve mais de cinco chutes, então ele se posiciona bem para marcar.

Com Jurrien Timber em dúvida, Kvaratskhelia pode enfrentar Ben White na esquerda. White só começou quatro jogos desde meados de novembro de 2024 e jogou quase uma partida completa no sábado. Ele não está acostumado a começar jogos em dias consecutivos, e Kvaratskhelia pode tirar proveito disso. Ele parece ter um preço generoso para marcar nesta partida.

Palpite 3 - Khvicha Kvaratskhelia para marcar a qualquer momento com odds de 3.25 na Novibet

Onde assistir PSG x Arsenal?

O jogo entre PSG x Arsenal, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (7), terá transmissão da TNT Sports (TV fechada) e da Max (streaming).