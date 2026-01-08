Palpite PSG x Marseille - Trophée des Champions - 08/01/2026

O PSG é o favorito para este confronto no Kuwait. Assim, o nosso especialista em apostas espera que eles atendam às expectativas.

Dicas de apostas para PSG x Marseille:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2-1 Marseille;

PSG 2-1 Marseille; Palpite de artilheiros: PSG - Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Marseille - Igor Paixão.

O Paris Saint-Germain entra no Trophée des Champions 2025 em uma posição incomum, já que atualmente está atrás do RC Lens na classificação da Ligue 1. Apesar disso, o PSG continua sendo o grande favorito ao viajar para o Kuwait, tendo vencido suas últimas seis partidas em todas as competições.

Enquanto o PSG busca adicionar mais troféus à sua coleção, o Marseille vê este jogo como uma oportunidade de se recuperar de uma surpreendente derrota na liga contra o Nantes. É a primeira vez que Les Phocéens participam deste jogo desde 2020, e eles não conseguem vencê-lo desde 2011.

Embora sua forma tenha sido irregular recentemente, Roberto De Zerbi está altamente motivado para conquistar um troféu com a equipe francesa.

Escalações esperadas para PSG x Marseille

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Marseille: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Højbjerg, Greenwood, Vermeeren, Paixão, Aubameyang.

Expectativas sobre os favoritos

O PSG venceu a Ligue 1, a Coupe de France, o Trophée des Champions, a Champions League, a Supercopa e a Copa Intercontinental nos últimos 12 meses. É seguro dizer que Luis Enrique está tendo um tempo bastante bem-sucedido na capital francesa. Eles vão tentar manter este título específico pelo quarto ano consecutivo.

Enquanto isso, o Marseille não tem novas preocupações com lesões. No entanto, eles estarão sem Arthur Vermeeren e Bilal Nadir, ambos suspensos após cartões vermelhos na partida contra o Nantes.

Além disso, Nayef Aguerd está indisponível devido a seus compromissos com a seleção marroquina na AFCON. Em uma nota positiva, Amine Gouiri e Hamed Traoré retornaram à equipe no último fim de semana.

Embora o Marseille tenha derrotado os parisienses em seu encontro mais recente em setembro, o atual momento e consistência geral do PSG os tornam favoritos para este confronto.

Dica de aposta 1 para PSG x Marseille: PSG vence, com odds de 1.60 na Betano.

Testes para a defesa

Embora o PSG não tenha sofrido gol em nenhuma de suas últimas três vitórias no Trophée des Champions, isso pode mudar desta vez. Apesar de sua forma sólida, os parisienses mantiveram apenas 11 jogos sem sofrer gols em todas as competições em 2025/26, cinco dos quais ocorreram antes de outubro.

O Marseille marcou contra eles há alguns meses e estará confiante em fazê-lo novamente no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad.

No encontro do Trophée des Champions de 2020, ambas as equipes marcaram, com o PSG vencendo por 2-1. Vale a pena notar que nenhum dos dois ocupa uma posição particularmente alta na tabela BTTS na Ligue 1 nesta temporada.

No entanto, ambos os lados podem marcar pelo menos uma vez em um jogo único como este.

Com um alto nível de talento ofensivo em ambos os lados, manter o gol sem sofrer será uma tarefa difícil para ambas as defesas no Golfo Pérsico.

Dica de aposta 2 para PSG x Marseille: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.72 na Betano.

Drama após o intervalo

Uma coisa que essas duas equipes têm em comum nesta temporada é que seus jogos tendem a se abrir após o intervalo. Na Ligue 1, os segundos tempos do PSG tiveram seis gols a mais do que os primeiros tempos, enquanto para o Marseille, esse número sobe para 13. Ambos os lados marcam e sofrem mais após o intervalo domesticamente.

Esta final pode começar autelosa enquanto as equipes tentam analisar uma à outra. Enquanto se espera que o PSG eventualmente prevaleça, pode levar tempo para quebrar o impasse.

Les Phocéens tendem a terminar forte, com apenas o Lille tendo marcado mais entre o minuto 76 e o 90.

No entanto, com Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia todos em boa forma, a defesa do Marseille estará sob imensa pressão. Um confronto repleto de ação está no horizonte, com alguns fogos de artifício no segundo tempo.