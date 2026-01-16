Palpite PSG x Lille - Ligue 1 - 16/01/2026

Os Parisienses sofreram uma derrota inesperada na segunda-feira, mas acreditamos que eles vão se recuperar contra Les Dogues.

Melhores palpites para PSG x Lille:

Nossa análise: momento das equipes

O Paris Saint-Germain conquistou mais um troféu na semana passada ao vencer o título do Trophée des Champions.

No entanto, eles não poderão conquistar o título da Coupe de France, tendo sofrido uma surpreendente derrota em casa para o Paris FC na segunda-feira.

Os comandados de Luis Enrique não costumam perder dois jogos seguidos, então espera-se que se recuperem ao retornar à ação na Ligue 1 esta semana.

Les Dogues têm lutado por consistência ultimamente, já que jogam em várias ligas. Seu último jogo na liga resultou em derrota, e o Lyon os venceu na copa no domingo.

Porém, eles estão em quarto lugar na elite francesa e estão entre os maiores artilheiros da divisão.

Prováveis escalações para PSG x Lille

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé;

Lille: Ozer, Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Bentaleb, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo, Giroud.

Ambas as equipes acharão o caminho do gol

O Paris Saint-Germain, que disputa o título, tentará voltar ao topo da tabela da Ligue 1 na tarde de sexta-feira, mesmo que seja apenas por um curto período.

Os atuais líderes RC Lens jogam apenas no sábado, mas são esperados para vencer o Auxerre.

Os comandados de Luis Enrique ainda estão sem Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye devido à Copa Africana de Nações, e Kang-In Lee está lesionado. No entanto, mesmo com suas ausências, os gigantes franceses ainda são uma grande ameaça ofensiva.

Enquanto isso, o Lille marcou muitos gols nesta temporada. Apesar de Hamza Igamane estar fora na AFCON, eles têm muitos outros jogadores.

André Silva provavelmente ficará de fora devido a lesão, mas ele é a única grande ausência.

Ambas as equipes marcaram em todos os últimos nove encontros entre esses times, então é provável que este jogo tenha o mesmo desfecho.

Palpite 1 para PSG x Lille: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.67 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Lille nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Por que você deve esperar um show no segundo tempo

O PSG tende a marcar e sofrer mais gols no segundo tempo dos jogos na Ligue 1. No entanto, seu recorde não se compara ao de seus adversários.

As partidas do Lille em 2025/26 tiveram 16 gols marcados nos primeiros 45 minutos, e incríveis 39 após o intervalo.

De fato, este jogo vê dois dos três principais artilheiros do segundo tempo da Ligue 1 se enfrentarem, então é justo esperar um segundo tempo movimentado.

Ambos os gols no encontro de outubro vieram após o intervalo, também, apenas para continuar a tendência. Com o segundo enfrentando o quarto, este jogo provavelmente será apertado no início, mas deve se abrir à medida que avança.

Palpite 2 para PSG x Lille: Mais gols no segundo tempo, com odds de 1.90 na Betano.

Dembélé causará problemas

Ousmane Dembélé está de volta ao Parc des Princes. O francês lutou com lesões e preocupações com a forma física nesta temporada, mas ainda registrou 10 gols e assistências em 17 partidas. Vale destacar que ele tem cinco G/A apenas em dezembro/janeiro.

Portanto, é provável que o jogador de 28 anos cause todo tipo de problema para o Lille na noite de sexta-feira.

Bruno Genesio certamente estará muito atento à ameaça que ele representa. O ex-jogador do Barcelona não é estranho a Les Dogues, tendo tido cinco contribuições diretas para gols em cinco encontros até agora.

Tanto Désiré Doué quanto Gonçalo Ramos marcaram alguns gols recentemente. No entanto, Dembélé é o artilheiro mais provável. Ele estará ansioso para aumentar sua contagem novamente, especialmente em casa.