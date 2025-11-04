Palpite PSG x Bayern de Munique - Champions League - 04/11/2025

O PSG e o Bayern de Munique arriscam perder seus recordes perfeitos de vitórias ao se enfrentarem hoje. Quem cometerá o primeiro erro no Parc des Princes?

Nossa análise: momento das equipes

PSG e Bayern de Munique são atualmente duas das equipes mais formidáveis da Europa. Eles se enfrentarão para garantir o primeiro lugar na Fase de Grupos da Champions League 2025/26 na tarde desta terça-feira.

O PSG de Luis Enrique está atualmente dois pontos à frente no topo da Ligue 1, com apenas uma derrota em 11 jogos.

Eles também venceram seus três primeiros jogos da Champions League nesta temporada. No entanto, as lesões começaram a afetar as opções de ataque de Enrique.

Ousmane Dembélé sofreu um pequeno problema muscular na vitória sobre o Nice no sábado. Portanto, é incerto se ele jogará na partida de terça-feira.

Com Désiré Doué ainda fora, Enrique não terá escolha a não ser escalar jogadores como Bradley Barcola e Gonçalo Ramos ao lado de Khvicha Kvaratskhelia.

Já o Bayern começou a temporada de forma impecável, tendo vencido todos os jogos competitivos até agora.

Eles venceram todos os nove jogos da Bundesliga, assim como os três jogos da Liga dos Campeões.

Os gigantes alemães também tiveram o luxo de poupar o artilheiro Harry Kane na vitória em casa por 3-0 sobre o Bayer Leverkusen no sábado. Essa decisão foi tomada com o jogo de terça-feira em mente.

Prováveis escalações para PSG x Bayern de Munique

PSG: Chevalier; Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Ramos, Kvaratskhelia, Barcola;

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Guerreiro, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Díaz, Karl, Kane.

O Bayern deve apresentar uma equipe mais estável

Embora ambas as equipes tenham começado a temporada de forma excelente, o Bayern pode ter uma chance melhor de vencer este jogo.

As atuais lesões no PSG, envolvendo Doué e Dembélé, significam que Enrique está tendo que mudar frequentemente suas opções de ataque.

Há sinais de que o desgaste está afetando a equipe. Eles empataram em 1-1 com o Lorient na última quarta-feira.

Enquanto isso, marcaram um gol da vitória no minuto 95 em casa contra o Nice, o que os ajudou a evitar uma situação difícil no sábado.

Dada a campanha perfeita do Bayern de Munique e o fato de que Kane foi poupado neste fim de semana, os visitantes são mais propensos a vencer esta partida.

No entanto, optar pelo mercado Empate Anula Aposta pode ser uma boa ideia também. Essa opção anula a aposta se o PSG conseguir um empate.

Palpite 1 para PSG x Bayern de Munique: Empate anula aposta: Bayern de Munique, com odds de 1.95 na Betano.

Espera-se que Kane marque seu sexto gol na Champions League desta temporada

Harry Kane foi poupado dos holofotes da Bundesliga no sábado, já que Nicolas Jackson começou pelo Bayern contra o Bayer Leverkusen.

Isso significa que Kane está agora muito ansioso para jogar no Parc des Princes.

Com uma taxa de acerto de 166%, Kane já marcou cinco gols em três aparições na Champions League até agora nesta temporada.

Os mercados de apostas indicam que ele tem uma chance de 55,56% de marcar a qualquer momento contra o PSG.

Sua atual taxa de acerto na Champions League 25/26 e a taxa de acerto de 133% na Ligue 1 são bem superiores ao que eram.

Portanto, essa pode ser a aposta de valor do nosso trio de previsões para PSG x Bayern de Munique.

Palpite 2 para PSG x Bayern de Munique: Artilheiro a qualquer momento: Harry Kane, com odds de 2.00 na Betano.

Esperam-se três gols ou menos em Paris

Os mercados de apostas estão antecipando uma verdadeira festa de gols na noite de terça-feira.

Não é surpreendente, já que as duas equipes marcaram 25 gols em seis jogos da Champions League até agora, até que seus registros defensivos sejam considerados também.

O Bayern sofreu apenas dois gols, e o PSG sofreu apenas três gols em suas três vitórias na Fase de Grupos da Champions League.

Dado isso e as lesões de Dembélé e Doué, Enrique não terá toda a força ofensiva à sua disposição.

Considerando o forte início de ambas as equipes nesta Fase de Grupos da Champions League, um empate não seria uma decepção para nenhuma delas.

Portanto, pode valer a pena apostar em Menos de 3,5 gols com uma probabilidade de 52,63%.

Isso porque ambas as equipes provavelmente ficariam satisfeitas em evitar a derrota aqui, em vez de se esforçarem extremamente para garantir todos os três pontos.