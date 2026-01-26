Palpite Portuguesa x Guarani - Campeonato Paulista- 26/01/2026

Times disputam jogo aberto pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Portuguesa x Guarani

Nossa análise: Momento das equipes

A Portuguesa chega embalada por uma vitória histórica fora de casa, resultado que elevou a confiança do elenco e mudou a percepção sobre sua competitividade na competição.

Já o Guarani segue tentando ganhar regularidade, alternando boas atuações com quedas de rendimento.

Jogando no Canindé, a Lusa tende a manter postura mais agressiva, aproveitando o ambiente favorável e o momento emocional positivo após vencer o São Paulo no Morumbi.

A equipe mostrou capacidade de competir em alto nível e agora busca transformar esse impacto em sequência de resultados.

O Guarani, por outro lado, vem de vitória fora de casa e deve adotar um plano mais cauteloso, priorizando organização defensiva e transições rápidas.

O cenário aponta para um duelo equilibrado, com intensidade alta e importância direta na briga por classificação.

Prováveis escalações de Portuguesa x Guarani

Portuguesa: Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque, Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires, Maceió, Ewerthon e Lohan (Cadorini);

Guarani: Caíque França, Raphael Rodrigues (Cicinho ou Rian), Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, Willian Farias, Nathan Melo e Isaque, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão (Lucca).

Momento da Lusa pode pesar no Canindé

A Portuguesa entra em campo impulsionada por um dos resultados mais marcantes de sua campanha recente.

A vitória contra o São Paulo, fora de casa, não apenas rendeu três pontos, mas também fortaleceu a confiança coletiva e a crença no trabalho desenvolvido até aqui.

Em casa, a tendência é de um time mais solto, buscando assumir a iniciativa e pressionar o adversário desde os primeiros minutos, algo que costuma ser potencializado pelo ambiente do Canindé.

Além do fator emocional, a Lusa mostrou eficiência ofensiva e competitividade defensiva, mesmo diante de adversários tecnicamente superiores. Contra um Guarani que ainda oscila fora de casa, esse conjunto pode fazer a diferença.

Se conseguir repetir o nível de concentração e intensidade, a Portuguesa tem boas condições de transformar o momento positivo em mais um resultado favorável diante de sua torcida.

Palpite 1 para Portuguesa x Guarani: Portuguesa vence, com odds de 1.80 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Equilíbrio sugere jogo com poucos espaços

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Portuguesa x Guarani nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apesar do bom momento das duas equipes, a tendência é de um confronto mais estudado.

A Portuguesa, mesmo embalada, não deve se expor de forma irresponsável, enquanto o Guarani costuma adotar postura cautelosa fora de casa, priorizando linhas compactas e proteção do meio-campo.

Esse tipo de desenho tático costuma reduzir o número de oportunidades claras e alongar o tempo até que o placar seja movimentado.

Além disso, os dois times brigam diretamente por posições próximas na tabela, o que aumenta o peso do resultado e favorece decisões mais conservadoras.

Situações de bola parada e erros pontuais devem ser determinantes, mas dificilmente o jogo se tornará aberto. Dentro desse contexto, o mercado de menos gols se encaixa bem no cenário projetado para a partida.

Palpite 2 para Portuguesa x Guarani: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.

Defesas podem levar vantagem em duelo direto

Mesmo com a Portuguesa vindo de um jogo movimentado contra o São Paulo, a expectativa aqui é diferente.

O Guarani tende a baixar o ritmo da partida, evitando trocação e tentando controlar os espaços defensivos. Do outro lado, a Lusa deve priorizar a solidez para não desperdiçar o bom momento conquistado recentemente.

Esse tipo de confronto direto, com equipes próximas na tabela, costuma gerar jogos em que um único gol pode definir o resultado. Se uma das equipes sair na frente, a outra terá dificuldades para encontrar espaços, especialmente diante de defesas bem posicionadas.

Assim, cresce a possibilidade de apenas um dos lados balançar as redes, ou até de um placar mínimo.