Palpite Portsmouth x Arsenal - Copa da Inglaterra - 11/01/2026

O Portsmouth está no meio de uma crise de lesões e busca evitar o rebaixamento na Copa da Liga Inglesa. O Arsenal deve vencer, facilmente, o time enfraquecido de John Mousinho.

Melhores palpites para Portsmouth x Arsenal:

Nossa análise: momento das equipes

Atualmente, o Portsmouth está em quarto lugar de baixo para cima, apenas um ponto e uma posição acima da zona de rebaixamento da Copa da Liga Inglesa.

A situação do time não tem sido facilitada pelas lesões sofridas por uma dúzia de jogadores do time principal nas últimas semanas e meses.

Mousinho foi forçado a utilizar alguns dos talentos da academia do clube em jogos recentes.

Eles foram derrotados por 5-0 pelo Bristol City em seu último jogo de liga, e o jogo em casa da semana passada contra o Ipswich foi adiado devido a um campo congelado.

O Arsenal tem um calendário agitado pela frente. Depois de enfrentar o Liverpool na liga, seguido por este jogo da Copa da Inglaterra no domingo, tem a semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea na próxima quarta-feira.

Arteta tentará escalar um time bastante modificado para enfrentar um Portsmouth que não estará nem perto de sua força total.

Jogadores como Eberechi Eze e Gabriel Martinelli esperam ter a chance de impressionar. A dupla tem sido forçada a assistir ao progresso dos Gunners do banco ultimamente.

Finalmente, o Arsenal está invicto em seus últimos 16 encontros competitivos com o Portsmouth.

Prováveis escalações para Portsmouth x Arsenal

Portsmouth: Schmid, Swanson, Devlin, Shaughnessy, Poole, Pack, Segecic, Dozzell, Chaplin, Blair, Kirk;

Arsenal: Kepa, Lewis-Skelly, Timber, White, Saliba, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Apostamos na vitória dos Gunners

O Portsmouth tem enfrentado dificuldades defensivas até agora nesta temporada. Eles sofreram 35 gols em 24 jogos da Copa da Liga Inglesa e têm tido ainda mais problemas para marcar, com uma média de apenas 0.88 gols por jogo.

Com Mousinho sem muitas de suas opções ofensivas principais, é improvável que o Portsmouth ameace a defesa do Arsenal.

Como resultado, a única preocupação dos Gunners será quantos gols eles querem marcar.

Os homens de Mikel Arteta marcaram nove gols em seus últimos três jogos da Premier League. Com jogadores do elenco ansiosos para reivindicar uma vaga, há motivação suficiente dentro deste time do Arsenal para vencer.

De fato, espera-se que eles vençam por pelo menos três gols, e os mercados de apostas indicam que há apenas 37,04% de chance disso acontecer.

O Arsenal registrou 10.44 xG em seus últimos cinco jogos da Premier League, com uma média de 2.09 gols por jogo. Dada a oposição mais fraca deste fim de semana, há todas as chances dos Gunners marcarem três ou mais.

Palpite 1 para Portsmouth x Arsenal: Arsenal -2 (handicap 3-vias), com odds de 2.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portsmouth x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vemos valor em um jogo sem sofrer gols

O Arsenal superou seu xGA em seus últimos cinco jogos da Premier League. Eles registraram 6,30 xGA, mas sofreram apenas cinco gols. Isso é um sinal de uma defesa em forma. O Arsenal sofreu apenas 14 gols em 20 partidas da Premier League.

É confortavelmente o melhor recorde defensivo da Premier League nesta temporada, com apenas eles e o City sofrendo menos de 23 gols.

Dado que o Portsmouth marcou apenas 21 gols em 24 jogos no nível Copa da Liga Inglesa, há pouco apetite para apostar que eles marquem aqui.

Com uma probabilidade de 54,05% de o Arsenal manter um jogo sem sofrer gols, essa é a aposta de valor do nosso trio de dicas para Portsmouth x Arsenal.

Palpite 2 para Portsmouth x Arsenal: Portsmouth: menos de 0,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

Eze reivindicará seu espaço após conversas decisivas com Arteta

Eberechi Eze marcou quatro gols em 14 aparições na Premier League pelo Arsenal nesta temporada. O jogador de 27 anos tem estado no banco nas últimas semanas. Na verdade, ele não jogou um minuto dos últimos quatro jogos da Premier League do Arsenal.

A ausência de Eze do time se deve à melhora de sorte do capitão dos Gunners, Martin Odegaard. O dinamarquês tem três contribuições de gol em seus últimos três jogos e está começando a fazer o Arsenal funcionar.

Arteta considerou que o equilíbrio de seu time não funciona com Odegaard e Eze no mesmo lado.

No entanto, com Odegaard provavelmente descansado contra o Portsmouth, Eze certamente terá a chance de brilhar aqui.

Relatórios indicam que Eze e Arteta tiveram discussões privadas sobre seu papel no time daqui para frente.

Os mercados de apostas sugerem que Eze tem 41,67% de chance de marcar em Fratton Park a qualquer momento.