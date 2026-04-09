Palpite Palmeiras x Sport - Brasileirão Série A - 25/08/2025

Nosso palpite Palmeiras x Sport indica favoritismo do Palmeiras para administrar o ritmo do jogo.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Sport

Vitória do Palmeiras com odd 1.33 na Betano

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.53 na Betano

Menos 2,5 gols com odd 1.84 na Betano

A expectativa é que o Palmeiras vença por 2x0.

Nossa análise: momento das equipes

Em sua última partida, o Verdão confirmou sua vaga nas quartas de final da Libertadores ao empatar com o Universitario e garantir a vitória no placar agregado, já que havia vencido o primeiro jogo por 4x0.

Pelo Campeonato Brasileiro, o elenco de Abel Ferreira vem de dois triunfos seguidos, sendo o mais recente sobre o Botafogo por 1x0. Esses resultados, aliados aos tropeços do Cruzeiro, garantiram ao Palmeiras a vice-liderança, com 39 pontos.

Já o Sport empatou em casa com o São Paulo por 2x2. Anteriormente, havia vencido o Grêmio, sendo essa sua primeira vitória no Brasileirão.

Com esses números, os comandados por Daniel Paulista estão há cinco jogos sem perder, somando quatro empates nesse período. Mesmo assim, ainda ocupam a lanterna da competição, com 10 pontos.

Prováveis escalações para Palmeiras x Sport

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Micael e Murilo; Giay, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio e Allan; Vitor Roque e Flaco López.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik.

Previsão de vitória alviverde

O Sport tem sido presa fácil para os seus adversários. Isso porque, tirando a vitória sobre o Grêmio por 1x0 na 19ª rodada, o rubro-negro não venceu mais nenhuma partida no campeonato. Ao todo, foram dez derrotas em 18 jogos disputados.

O Palmeiras, por sua vez, vive momento totalmente oposto na competição e não perde no Brasileirão desde a derrota por 2x1 para o Cruzeiro, na 11ª rodada.

Relembrando o encontro entre as equipes no primeiro turno, o Verdão levou a melhor na Ilha do Retiro, vencendo por 2x1.

Agora, jogando no Allianz Parque, a tendência é que o Palmeiras consiga novamente sair vitorioso sobre o Sport. Portanto, nossa dica de aposta é no triunfo palmeirense.

Palpite 1: Vitória do Palmeiras com odd 1.33 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Sport nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sem gol dos visitantes

O Sport apresenta uma das piores médias de gols marcados nesta edição do Campeonato Brasileiro, registrando apenas 0,7 por jogo, o que evidencia as dificuldades ofensivas da equipe.

Embora tenha conseguido balançar as redes em quatro das últimas cinco partidas, esses gols aconteceram diante de adversários que lutam na parte inferior da tabela ou que atravessam fases de grande instabilidade.

Já o Palmeiras vive situação completamente diferente: são três jogos consecutivos sem sofrer gols, mostrando solidez defensiva e organização tática.

Atuando em casa, no Allianz Parque, e enfrentando um time com baixo poder de ataque e dono da pior campanha do campeonato, a expectativa é que apenas o Verdão consiga marcar gols e confirme seu favoritismo.

Palpite 2: Ambas marcam (NÃO) com odd 1.53 na Betano

Uma partida de poucos gols

O duelo entre Palmeiras e Sport promete ser marcado por placares baixos, apontando para uma boa probabilidade de menos de 2,5 gols.

Isso porque, apesar do Verdão ter um ataque qualificado e apresentar grande poder ofensivo, seus últimos resultados indicam partidas mais controladas.

Exceto pelo 4x0 contra o Universitario, em todos os últimos seis jogos em que marcou gols, o time não passou de dois.

Nos últimos dez compromissos, apenas três ultrapassaram a linha de 2,5 gols, demonstrando equilíbrio entre defesa e ataque.

Do outro lado, o Sport tem dificuldades para balançar a rede com frequência. Assim, a expectativa é de um confronto com chances reduzidas de gols em excesso.