Palpite Palmeiras x Vitória - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Palmeiras quer voltar à liderança do campeonato, enquanto os baianos precisam da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Vitória
Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO
Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO
Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.04 na KTO
Em jogo tenso, o Palmeiras deve vencer o Vitória por 3 a 1.
Nossa análise: Momento das equipes
Uma verdadeira decisão. Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, em um jogo que ganhou ares de final. Isso porque o Verdão perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo e precisa vencer para voltar à ponta.
Do outro lado, o Rubro-Negro também tem uma missão muito importante, pois precisa desesperadamente dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento.
O Palmeiras não vive um bom momento. O time vem de duas derrotas jogando um futebol ruim. A equipe foi derrotada pelo Santos em clássico na rodada anterior, por 1 a 0, e, antes, já tinha sido superada pelo Mirassol.
O técnico Abel Ferreira terá de motivar novamente seus jogadores para que a equipe não vacile mais e siga na briga pelo título. Um novo tropeço pode deixar o Verdão com chances mínimas de conquistar a taça.
O Vitória, por sua vez, vem se recuperando nesta reta final de campeonato. O time está no Z-4, é verdade, mas segue muito vivo. O técnico Jair Ventura vem conquistando bons resultados e deu outro ânimo à equipe.
Na rodada anterior, o Leão da Barra empatou em 0 a 0 com o Botafogo e agora tem a missão de somar pontos em São Paulo.
O histórico do confronto é favorável ao Palmeiras. São 26 vitórias do Verdão, 11 empates e apenas 9 triunfos do Vitória em 46 jogos oficiais entre as equipes.
Prováveis escalações de Palmeiras e Vitória
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Allan; Maurício (Bruno Rodrigues) e Flaco López.
- Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter, Zé Marcos e Camutanga; Erick (Raúl Cáceres), Willian Oliveira, Baralhas (Ronald) e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).
Tendência é de que ambos marquem
O jogo desta quarta-feira vale muito para ambas as equipes. É de se imaginar que os dois times irão em busca de gols. O Palmeiras, é claro, terá de tomar ainda mais a iniciativa por jogar em casa, mas o Vitória não pode ficar apenas esperando e terá de sair para pressionar em alguns momentos.
O fato de o momento do Palmeiras não ser muito bom pode contar a favor do Vitória. O time baiano deve aproveitar o nervosismo inicial do Alviverde.
Além disso, a equipe comandada por Abel Ferreira sofre com muitos desfalques devido à Data Fifa.
O duelo tem cara de equilíbrio e muita tensão, como costumam ser as partidas decisivas de reta final de campeonato.
- Palpite 1: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Duelo com cara de muitos gols
Palmeiras e Vitória devem fazer um jogo de muitos gols em São Paulo. O Verdão tem o segundo melhor ataque da competição, com 58 gols, e costuma vencer com boa margem quando joga em casa.
O Alviverde marcou incríveis 32 gols nas últimas dez partidas em casa e só passou em branco contra o Cruzeiro neste período.
A obrigação da vitória deve fazer com que os times joguem em busca do ataque durante todo o jogo, aumentando a chance de bolas na rede.
Outro bom sinal é que, no primeiro turno, Vitória e Palmeiras fizeram um jogão de quatro gols e empataram em 2 a 2 no Barradão. Ou seja, apesar do Verdão ter melhor nível técnico, o time baiano consegue igualar muitos jogos por ser extremamente competitivo.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO
Jogo pode ter muitos escanteios
O Palmeiras tem um estilo de jogo muito voltado para cruzamentos na área adversária e deve novamente explorar esse tipo de jogada, agora contra o Vitória. O Verdão tem cabeceadores muito eficientes, como Flaco López, e deve pressionar o Leão da Barra com toda força desde o primeiro minuto da partida.
Os últimos jogos do Palmeiras tiveram muitos escanteios, o que é um ótimo sinal para quem vai investir nesta aposta. Foram 13 contra o Santos, na Vila, 16 contra o Mirassol e outros 18 contra o mesmo Santos, mas no Allianz.
O Vitória também está gostando de forçar o jogo em escanteios. O time baiano tem o zagueiro Lucas Halter em grande fase, muito forte no jogo aéreo.
- Palpite 3: Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.04 na KTO