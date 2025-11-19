Palpite Palmeiras x Vitória - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Palmeiras quer voltar à liderança do campeonato, enquanto os baianos precisam da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Vitória

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.04 na KTO

Em jogo tenso, o Palmeiras deve vencer o Vitória por 3 a 1.

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Uma verdadeira decisão. Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, em um jogo que ganhou ares de final. Isso porque o Verdão perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo e precisa vencer para voltar à ponta.

Do outro lado, o Rubro-Negro também tem uma missão muito importante, pois precisa desesperadamente dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

O Palmeiras não vive um bom momento. O time vem de duas derrotas jogando um futebol ruim. A equipe foi derrotada pelo Santos em clássico na rodada anterior, por 1 a 0, e, antes, já tinha sido superada pelo Mirassol.

O técnico Abel Ferreira terá de motivar novamente seus jogadores para que a equipe não vacile mais e siga na briga pelo título. Um novo tropeço pode deixar o Verdão com chances mínimas de conquistar a taça.

O Vitória, por sua vez, vem se recuperando nesta reta final de campeonato. O time está no Z-4, é verdade, mas segue muito vivo. O técnico Jair Ventura vem conquistando bons resultados e deu outro ânimo à equipe.

Na rodada anterior, o Leão da Barra empatou em 0 a 0 com o Botafogo e agora tem a missão de somar pontos em São Paulo.

O histórico do confronto é favorável ao Palmeiras. São 26 vitórias do Verdão, 11 empates e apenas 9 triunfos do Vitória em 46 jogos oficiais entre as equipes.

Prováveis escalações de Palmeiras e Vitória



Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Allan; Maurício (Bruno Rodrigues) e Flaco López.

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Allan; Maurício (Bruno Rodrigues) e Flaco López. Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter, Zé Marcos e Camutanga; Erick (Raúl Cáceres), Willian Oliveira, Baralhas (Ronald) e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

Tendência é de que ambos marquem

O jogo desta quarta-feira vale muito para ambas as equipes. É de se imaginar que os dois times irão em busca de gols. O Palmeiras, é claro, terá de tomar ainda mais a iniciativa por jogar em casa, mas o Vitória não pode ficar apenas esperando e terá de sair para pressionar em alguns momentos.

O fato de o momento do Palmeiras não ser muito bom pode contar a favor do Vitória. O time baiano deve aproveitar o nervosismo inicial do Alviverde.

Além disso, a equipe comandada por Abel Ferreira sofre com muitos desfalques devido à Data Fifa.

O duelo tem cara de equilíbrio e muita tensão, como costumam ser as partidas decisivas de reta final de campeonato.

Palpite 1: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo com cara de muitos gols

Palmeiras e Vitória devem fazer um jogo de muitos gols em São Paulo. O Verdão tem o segundo melhor ataque da competição, com 58 gols, e costuma vencer com boa margem quando joga em casa.

O Alviverde marcou incríveis 32 gols nas últimas dez partidas em casa e só passou em branco contra o Cruzeiro neste período.

A obrigação da vitória deve fazer com que os times joguem em busca do ataque durante todo o jogo, aumentando a chance de bolas na rede.

Outro bom sinal é que, no primeiro turno, Vitória e Palmeiras fizeram um jogão de quatro gols e empataram em 2 a 2 no Barradão. Ou seja, apesar do Verdão ter melhor nível técnico, o time baiano consegue igualar muitos jogos por ser extremamente competitivo.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO

Jogo pode ter muitos escanteios

O Palmeiras tem um estilo de jogo muito voltado para cruzamentos na área adversária e deve novamente explorar esse tipo de jogada, agora contra o Vitória. O Verdão tem cabeceadores muito eficientes, como Flaco López, e deve pressionar o Leão da Barra com toda força desde o primeiro minuto da partida.

Os últimos jogos do Palmeiras tiveram muitos escanteios, o que é um ótimo sinal para quem vai investir nesta aposta. Foram 13 contra o Santos, na Vila, 16 contra o Mirassol e outros 18 contra o mesmo Santos, mas no Allianz.

O Vitória também está gostando de forçar o jogo em escanteios. O time baiano tem o zagueiro Lucas Halter em grande fase, muito forte no jogo aéreo.