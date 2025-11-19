+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Palmeiras x Vitória
Paulo Reis

Palpite Palmeiras x Vitória - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Confira os palpites de Palmeiras x Vitória para o confronto desta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Palmeiras quer voltar à liderança do campeonato, enquanto os baianos precisam da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Vitória

  • Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO
  • Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO
  • Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.04 na KTO

Em jogo tenso, o Palmeiras deve vencer o Vitória por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Uma verdadeira decisão. Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, em um jogo que ganhou ares de final. Isso porque o Verdão perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo e precisa vencer para voltar à ponta. 

Do outro lado, o Rubro-Negro também tem uma missão muito importante, pois precisa desesperadamente dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

O Palmeiras não vive um bom momento. O time vem de duas derrotas jogando um futebol ruim. A equipe foi derrotada pelo Santos em clássico na rodada anterior, por 1 a 0, e, antes, já tinha sido superada pelo Mirassol. 

O técnico Abel Ferreira terá de motivar novamente seus jogadores para que a equipe não vacile mais e siga na briga pelo título. Um novo tropeço pode deixar o Verdão com chances mínimas de conquistar a taça.

O Vitória, por sua vez, vem se recuperando nesta reta final de campeonato. O time está no Z-4, é verdade, mas segue muito vivo. O técnico Jair Ventura vem conquistando bons resultados e deu outro ânimo à equipe. 

Na rodada anterior, o Leão da Barra empatou em 0 a 0 com o Botafogo e agora tem a missão de somar pontos em São Paulo.

O histórico do confronto é favorável ao Palmeiras. São 26 vitórias do Verdão, 11 empates e apenas 9 triunfos do Vitória em 46 jogos oficiais entre as equipes.

Prováveis escalações de Palmeiras e Vitória

  • Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Allan; Maurício (Bruno Rodrigues) e Flaco López.
  • Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter, Zé Marcos e Camutanga; Erick (Raúl Cáceres), Willian Oliveira, Baralhas (Ronald) e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

Tendência é de que ambos marquem

O jogo desta quarta-feira vale muito para ambas as equipes. É de se imaginar que os dois times irão em busca de gols. O Palmeiras, é claro, terá de tomar ainda mais a iniciativa por jogar em casa, mas o Vitória não pode ficar apenas esperando e terá de sair para pressionar em alguns momentos.

O fato de o momento do Palmeiras não ser muito bom pode contar a favor do Vitória. O time baiano deve aproveitar o nervosismo inicial do Alviverde. 

Além disso, a equipe comandada por Abel Ferreira sofre com muitos desfalques devido à Data Fifa.

O duelo tem cara de equilíbrio e muita tensão, como costumam ser as partidas decisivas de reta final de campeonato.

  • Palpite 1: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.17 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo com cara de muitos gols

Palmeiras e Vitória devem fazer um jogo de muitos gols em São Paulo. O Verdão tem o segundo melhor ataque da competição, com 58 gols, e costuma vencer com boa margem quando joga em casa. 

O Alviverde marcou incríveis 32 gols nas últimas dez partidas em casa e só passou em branco contra o Cruzeiro neste período.

A obrigação da vitória deve fazer com que os times joguem em busca do ataque durante todo o jogo, aumentando a chance de bolas na rede.
Outro bom sinal é que, no primeiro turno, Vitória e Palmeiras fizeram um jogão de quatro gols e empataram em 2 a 2 no Barradão. Ou seja, apesar do Verdão ter melhor nível técnico, o time baiano consegue igualar muitos jogos por ser extremamente competitivo.

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.68 na KTO

Jogo pode ter muitos escanteios

O Palmeiras tem um estilo de jogo muito voltado para cruzamentos na área adversária e deve novamente explorar esse tipo de jogada, agora contra o Vitória. O Verdão tem cabeceadores muito eficientes, como Flaco López, e deve pressionar o Leão da Barra com toda força desde o primeiro minuto da partida.

Os últimos jogos do Palmeiras tiveram muitos escanteios, o que é um ótimo sinal para quem vai investir nesta aposta. Foram 13 contra o Santos, na Vila, 16 contra o Mirassol e outros 18 contra o mesmo Santos, mas no Allianz.

O Vitória também está gostando de forçar o jogo em escanteios. O time baiano tem o zagueiro Lucas Halter em grande fase, muito forte no jogo aéreo.

  • Palpite 3: Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.04 na KTO