Palpite Palmeiras x Universitário - Copa Libertadores - 21/08/2025

Veja os palpites Palmeiras x Universitário para o duelo na casa do Verdão, nesta quinta-feira (21), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Universitário

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Palmeiras x Universitário

Ambos marcam (NÃO) na partida, com odds de 1.66 na bet365

Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 1.80 na bet365

Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 1.70 na bet365

Em jogo tranquilo, o Palmeiras deve vencer por 3 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Com uma vantagem de quatro gols conquistada na primeira partida, o Palmeiras é o grande favorito para vencer e avançar no confronto contra o Universitário, do Peru, no Allianz Parque.

Em grande fase e empolgado com a reação no Brasileirão, apenas uma verdadeira tragédia tiraria a vaga tranquila do Verdão.

No domingo, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, grande algoz do clube na última temporada. Em partida equilibrada, o Verdão aproveitou melhor a chance que teve, abriu o placar e segurou a vantagem para vencer e seguir na briga pela primeira posição do Brasileirão. Agora, a equipe volta às atenções para a Libertadores.

Do lado do Universitário, a derrota na primeira partida foi muito sentida. Com uma desvantagem enorme no placar, os peruanos vieram para São Paulo para defender a honra do clube, mas cientes da dificuldade que será para avançar na competição.

No fim de semana, a equipe encarou o Sport Huancayo e empatou por 1 a 1. Atualmente, a equipe é a terceira colocada no Campeonato Peruano.

Este será o oitavo jogo entre Palmeiras e Universitário na história do futebol. O Verdão venceu seis vezes, enquanto os peruanos ganharam uma. No último encontro, na última semana, vitória do Palmeiras por 4 a 0, em Lima.

Prováveis escalações de Palmeiras e Universitário

Palmeiras: Weverton, Giay (Khellven), Bruno Fuchs, Micael, Piquerez (Felipe Anderson); Emi Martínez, Allan, Raphael Veiga (Maurício); Facundo Torres, Ramón Sosa, Luighi (Flaco/Vitor Roque).

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, Carabalí, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores e Alex Valera.

Palmeiras tem tudo para confirmar favoritismo

Favorito e com a classificação praticamente assegurada, o Palmeiras não deve enfrentar grandes sustos no duelo contra o Universitário, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

O time de Abel Ferreira tem números consistentes na atual edição: em sete jogos disputados, sofreu apenas quatro gols e mantém os 100% de aproveitamento, o que reforça sua solidez defensiva e eficiência no ataque.

Além disso, o histórico recente entre os clubes pesa a favor do Verdão. Na última vez em que recebeu o Universitário no Allianz Parque, a equipe paulista venceu por 6 a 0, em uma atuação sem sustos. Agora, joga com confiança para confirmar o favoritismo e avançar.

Palpite 1- Ambos marcam (NÃO) na partida, com odds de 1.66 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Universitário nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vitor Roque em alta no Verdão

Reencontrando o bom futebol com a camisa do Palmeiras, Vitor Roque deve ser uma das apostas de Abel Ferreira para o confronto desta quinta-feira.

O atacante vive fase positiva e, nos últimos três jogos, participou de três gols, incluindo atuação decisiva diante do Universitário, quando marcou e ainda deu uma assistência. O jovem jogador mostra evolução no posicionamento e na confiança, elementos que podem fazer diferença em uma partida de mata-mata.

Na temporada de 2025, já são 44 jogos disputados e sete gols marcados, números que refletem constância. A expectativa é de que Vitor Roque siga crescendo e seja peça importante na busca do Verdão por mais um título continental.

Palpite 2- Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 1.80 na bet365.

Palmeiras controlará o jogo do início ao fim

Com a classificação bem encaminhada, a expectativa é de que o Palmeiras tenha o controle da partida desde os minutos iniciais.

A equipe de Abel Ferreira costuma se impor no Allianz Parque, principalmente quando joga diante da sua torcida, fator que deve pesar novamente contra o Universitário.

O Verdão deve adotar uma postura dominante, trocando passes com calma e aproveitando os espaços para confirmar mais uma vitória na Libertadores.

Apesar do favoritismo, a tendência é de um jogo com poucas paralisações e, consequentemente, número reduzido de escanteios. Isso porque o Palmeiras deve valorizar a posse de bola, evitando excesso de bolas longas e cruzamentos, controlando o ritmo para administrar a vantagem já conquistada.