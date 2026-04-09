Palpite Palmeiras x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 15/10/2025

O Palmeiras recebe o RB Bragantino e quer ampliar vantagem na liderança do Brasileirão. Já os visitantes estão de olho em uma vaga na Libertadores.

Melhores palpites para Palmeiras x RB Bragantino:

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365;

Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365;

Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na bet365.

Em jogo muito disputado, o Palmeiras deve vencer o RB Bragantino por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Jogando em casa, o líder Palmeiras busca mais uma vitória para se manter no caminho do título. O Verdão vem de ótima vitória sobre o Juventude e busca mais um triunfo para, quem sabe, abrir boa vantagem na liderança.

Já o RB Bragantino está de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores e quer surpreender o primeiro colocado.

O Palmeiras já soma 58 pontos em 26 jogos e quer se distanciar ainda mais do vice-líder, o Flamengo, que enfrenta o Botafogo em clássico nesta rodada.

O Verdão de Abel Ferreira é a equipe que mais venceu neste Brasileirão, com 18 triunfos, quatro empates e apenas quatro derrotas.

Do outro lado, o RB Bragantino voltou a se animar no Brasileirão após uma vitória suada e com gol de pênalti polêmico marcado no fim da partida contra o Grêmio.

Com 36 pontos e na 9ª posição, o Massa Bruta precisa somar pontos fora de casa para seguir sonhando em participar do principal torneio sul-americano no próximo ano.

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o RB Bragantino, de virada, por 2 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Prováveis escalações de Palmeiras e RB Bragantino

Palmeiras: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez, Andreas Pereira, Allan, Raphael Veiga e Mauricio, Felipe Anderson e Vitor Roque;

RB Bragantino: Cleiton, Hurtado, Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan, Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon, Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.

Grandes forças em ambos os lados

O jogo entre Palmeiras x RB Bragantino deve ter muita movimentação ofensiva e, claro, oportunidades de gols.

O Palmeiras costuma pressionar os adversários em casa desde o primeiro minuto. Dono do segundo melhor ataque da competição, o Alviverde já marcou 46 gols.

O RB Bragantino não tem um ataque tão poderoso quanto o do Palmeiras, mas costuma fazer jogos duros contra o rival e já marcou 14 gols em 13 jogos como visitante neste Brasileirão. Ou seja, uma parada dura para o Palmeiras.

As equipes já se conhecem bastante pelos confrontos no Campeonato Paulista e espera-se um jogo aberto.

Ainda que o Palmeiras seja favorito, o RB Bragantino deve dificultar ao máximo a vida dos donos da casa.

Palpite 1 para Palmeiras x RB Bragantino: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boas chances de gols no Allianz

O Palmeiras vem num ritmo incrível no Brasileirão e, diante do Juventude, emplacou sua sexta vitória consecutiva em casa. E, curiosamente, todos esses triunfos foram com pelo menos três gols marcados pelo Alviverde.

Se o Palmeiras mantiver o seu tradicional ritmo em casa, veremos um jogo de muita pressão alviverde, o que também abre boas possibilidades para o contra-ataque do RB Bragantino.

A equipe visitante conta com jogadores rápidos e muito habilidosos, como o camisa 10 Jhon Jhon, um dos destaques do Brasileirão. O meia, aliás, foi revelado pelo Palmeiras.

A tendência, portanto, é de um jogo muito animado e ofensivo, com as duas equipes buscando o gol durante todo o jogo.

Palpite 2 para Palmeiras x RB Bragantino: Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365.

Artilheiro volta com fome de gols

Desfalque na partida contra o Juventude por suspensão, o atacante Vitor Roque volta ao comando de ataque do Palmeiras neste duelo contra o RB Bragantino. Ele é o artilheiro do Verdão neste Campeonato Brasileiro, com 10 gols, e quer mais.

O jovem também quer mostrar serviço ao técnico Carlo Ancelotti, de olho em uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Ele perdeu espaço na Canarinho, mas tenta a volta por cima.

Dessa maneira, apostar em gols de Vitor Roque parece uma ótima pedida para esta partida.