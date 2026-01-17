O equilíbrio promete marcar o jogo.

Melhores palpites para Palmeiras x Mirassol

Nossa análise: momento das equipes

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras assume naturalmente o papel de protagonista, mas o momento do Paulistão costuma nivelar forças, principalmente quando o adversário chega bem organizado e sem obrigação de dominar o jogo.

O Palmeiras tende a controlar ações desde cedo, ocupando o campo ofensivo e forçando o Mirassol a se defender por longos períodos. No entanto, em jogos de estadual, o Verdão nem sempre acelera o ritmo de forma constante.

A equipe costuma priorizar segurança defensiva e circulação de bola, mesmo que isso reduza o número de chances claras. Esse comportamento, muitas vezes, mantém o jogo em aberto por mais tempo do que o esperado.

O Mirassol chega com proposta bem definida. A equipe se sente confortável atuando em bloco baixo, com linhas próximas e foco total em reduzir espaços.

Fora de casa, o time aposta em disciplina tática e aproveitamento máximo de erros do adversário.

Não é um time que cria volume ofensivo, mas costuma ser eficiente quando encontra brechas, especialmente em transições rápidas.

Prováveis escalações de Palmeiras x Mirassol

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez, Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira, Veiga, Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues);

Mirassol: Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni, Alesson e André Luís.

Empate ganha força pelo contexto e pelo estilo do confronto

O duelo entre Palmeiras e Mirassol acontece em um momento em que o favoritismo do mandante existe, mas não se traduz automaticamente em vantagem prática.

O Palmeiras tende a controlar território e posse, porém nem sempre transforma isso em superioridade no placar quando enfrenta adversários bem organizados e dispostos a competir.

O Mirassol já mostrou em outras ocasiões que sabe jogar esse tipo de partida. A equipe se sente confortável sem a bola, aceita ser pressionada e aposta em concentração máxima para reduzir espaços.

Se conseguir manter o jogo equilibrado por boa parte do tempo, o cenário favorece um confronto amarrado, decidido nos detalhes — onde o empate surge como resultado plausível.

Palpite 1 para Palmeiras x Mirassol: Empate, com odds de 4.00 na KTO.

Jogo tende a caminhar para placar curto no Allianz

Apesar da força ofensiva do Palmeiras, este não é um confronto que aponta naturalmente para muitos gols. O Verdão costuma ser mais cauteloso em jogos de Paulistão, especialmente quando enfrenta adversários que se fecham bem e não oferecem espaços claros para transição.

A prioridade passa por não se expor, mesmo que isso reduza o ritmo do jogo.

O Mirassol contribui diretamente para esse cenário ao montar um bloco defensivo compacto e aceitar poucas concessões. A equipe não costuma se lançar de forma irresponsável, o que limita a trocação e diminui o número de chances claras.

Com poucas rupturas e muita disputa no meio, o desenho favorece um placar dentro de uma margem curta.

Palpite 2 para Palmeiras x Mirassol: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.80 na KTO.

Mesmo fechado, o jogo pode ter gols dos dois lados

Um placar curto não significa ausência de gols para ambos. O Palmeiras, ao adiantar linhas e pressionar, costuma se expor em determinados momentos, especialmente quando tenta acelerar após longos períodos de posse improdutiva.

Esse tipo de postura abre brechas para contra-ataques e bolas esticadas.

O Mirassol, por sua vez, é eficiente quando encontra espaço. A equipe não cria muito, mas aproveita bem oportunidades isoladas, seja em transições rápidas ou bolas paradas.

Se o Palmeiras marcar primeiro, o jogo tende a abrir um pouco mais. Nesse cenário, a chance de ambos balançarem as redes cresce, mesmo com placar controlado.