Palpite Palmeiras x LDU - Copa Libertadores - 30/10/2025

Equipes lutam por uma vaga na final da competição, com o Verdão precisando fazer história para avançar após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida.

Melhores palpites para Palmeiras x LDU:

Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 1.90 na bet365;

Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 2.62 na bet365;

Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365.

Em jogo histórico, o Palmeiras deve vencer a LDU por 4 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

O confronto entre Palmeiras e LDU promete ser um dos mais intensos da temporada. Depois da goleada por 3 a 0 sofrida no Equador, o Verdão precisa de uma atuação perfeita para sonhar com a vaga na final da Libertadores.

O Allianz Parque estará lotado, e o fator casa pode ser um diferencial para tentar uma virada histórica.

Do outro lado, a LDU chega confortável, com vantagem expressiva e o foco total em administrar o placar, algo que o time equatoriano sabe fazer com eficiência em torneios continentais.

O Palmeiras aposta na força do elenco e na energia da torcida para buscar uma reação épica. Abel Ferreira deve mandar o time para o ataque desde o início, priorizando a intensidade e as transições rápidas pelos lados.

Mesmo com a desvantagem, a equipe tem mostrado maturidade em jogos decisivos e confia na solidez defensiva e no poder ofensivo de seu sistema de ataque para equilibrar o duelo.

A LDU, por sua vez, chega ao Brasil confiante e descansada, após não atuar no fim de semana. O time equatoriano tem mostrado organização tática e eficiência nas finalizações, especialmente quando joga em vantagem.

A proposta deve ser clara: defender em bloco baixo, explorar os espaços deixados pelo adversário e aproveitar os contra-ataques.

Com elenco experiente e acostumado à pressão, a equipe deve apostar na disciplina tática para segurar o ímpeto palmeirense e confirmar a classificação.

Prováveis escalações de Palmeiras x LDU

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Maurício (Veiga); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque;

LDU: Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Pastrán, Villamíl; Alzugaray e Medina.

Palmeiras busca o impossível em casa

O Palmeiras chega pressionado e com a missão quase impossível de reverter o placar de 3 a 0 sofrido no Equador.

A equipe de Abel Ferreira deve partir para o ataque desde o apito inicial, apostando na intensidade ofensiva e na força de seu elenco.

Mesmo precisando de muitos gols, o Verdão tem mostrado consistência defensiva no Allianz Parque e costuma crescer em jogos decisivos, principalmente diante da torcida.

A estratégia será sufocar a LDU e tentar um gol rápido para incendiar o confronto, tendo Vítor Roque, em boa fase, como um trunfo.

A equipe equatoriana, por outro lado, tende a adotar postura defensiva, tentando explorar os espaços deixados nos contra-ataques.

A necessidade do Palmeiras se expor deve gerar muitas chances e um volume ofensivo alto, o que valoriza o mercado de gols.

Palpite 1 para Palmeiras x LDU: Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 1.90 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x LDU nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols não devem faltar no Allianz Parque

Com o Palmeiras precisando vencer por quatro gols de diferença, o jogo tende a ser aberto e movimentado desde o início.

O Verdão vai atacar com tudo, explorando as jogadas pelos lados e finalizações de média distância.

Do outro lado, a LDU tem um time rápido e eficiente no contra-ataque, capaz de aproveitar os espaços deixados na defesa adversária.

A combinação desses fatores deve transformar o duelo em um verdadeiro festival de chances.

Os confrontos recentes do Palmeiras em casa mostram alto número de gols quando a equipe precisa reverter desvantagens, e a LDU costuma marcar mesmo fora.

Assim, a expectativa é de um jogo intenso, com oportunidades para ambos e ritmo elevado até o apito final.

Palpite 2 para Palmeiras x LDU: Mais de 3.5 gols no jogo, com odds de 2.62 na bet365.

Clima tenso e alto número de cartões

Com a pressão da torcida e o histórico recente entre as equipes, o jogo deve ser carregado de tensão.

O Palmeiras, empurrado pelo Allianz, vai tentar impor ritmo forte, o que tende a gerar faltas em sequência e disputas mais duras.

Já a LDU, conhecida pelo estilo aguerrido e catimbado, deve retardar o jogo e provocar o adversário.

Esse tipo de confronto costuma ter discussões, reclamações e entradas ríspidas, cenário ideal para um alto número de advertências.

A arbitragem sul-americana geralmente é rigorosa em partidas de mata-mata, principalmente quando há clima de revanche. A expectativa é de um duelo quente, com forte contato físico e diversas punições disciplinares ao longo dos 90 minutos.