Palpite Palmeiras x Grêmio - Brasileirão Série A - 26/07/2025

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Vindo de duas vitórias seguidas, o Palmeiras voltou de vez à briga pelo título. O Grêmio, por outro lado, não consegue encaixar uma boa sequência de resultados e amargou a eliminação na Sul-Americana.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Grêmio

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado final Palmeiras vence 1.36 Total de escanteios Menos de 9.5 2.25 Jogador a marcar Vitor Roque 2.10

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Com duas vitórias nos últimos dois jogos, o Palmeiras vem firme para o confronto contra o Grêmio na noite deste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque. Em terceiro, mesmo que afastado dos líderes Cruzeiro e Flamengo, o Verdão voltou à briga pelo título.

O Grêmio, por sua vez, não consegue encaixar uma boa sequência na temporada e, no meio da semana, acabou eliminado da Copa Sul-Americana.

Com 29 pontos, o Palmeiras vive um bom momento no Brasileirão desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. Nos últimos três jogos, duas vitórias e um empate. Ao todo, o Verdão soma 29 pontos na competição, com nove vitórias, dois empates e três derrotas no total. Na última partida, o Palmeiras foi ao Maracanã e bateu o Fluminense, de virada, por 2 a 1.

Na temporada, os números do Alviverde são bons, assim como no Brasileirão. São 43 jogos, com 27 vitórias, 10 empates e apenas seis derrotas no total. O time marcou 70 gols e sofreu 31.

Para o Grêmio, as coisas estão complicadas. Se no Brasileirão a equipe é apenas a 13ª, com 17 pontos, na Sul-Americana a eliminação para o Alianza Lima foi um choque. No total, são 14 jogos no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Na temporada, a equipe repete o desempenho do Brasileirão, com números medianos. São 39 jogos ao todo, com 14 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. O Imortal marcou 54 gols e sofreu 43.

Este será o jogo de número 100 entre Palmeiras e Grêmio. O Verdão venceu 44, com 34 empates e 21 triunfos do Imortal. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do Palmeiras por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann (Jemerson) e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Palmeiras é favorito

Sem perder para o Grêmio no Allianz Parque desde 2019, o Palmeiras aposta, além da boa fase, neste retrospecto histórico positivo. Jogando em casa, a equipe deve mostrar força e vencer o rival, que ainda não conseguiu encaixar um estilo de jogo consistente em 2025.

Palpite 1- Palmense vence, com odds de 1.36 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Verdão deve controlar o jogo

Assim como na partida contra o Atlético-MG, o Palmeiras deve tomar a iniciativa e o controle do jogo. Por gostar da posse, a equipe de Abel Ferreira pode criar muitas oportunidades, o que resultará em escanteios.

Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.25 na Novibet

Artilheiro quer seguir marcando

Pressionado pelo preço e pelas atuações, Vitor Roque voltou a jogar bem na última partida do Palmeiras. Autor do gol da virada contra o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã, o atacante será titular contra o Grêmio e quer marcar de novo.

Palpite 3- Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na Novibet.