Palpite Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão Série A - 20/09/2025

Brigando pela liderança, o Verdão precisa vencer para seguir caçando o Flamengo. O Leão, por sua vez, quer seguir o embalo após a última vitória para sonhar com uma permanência na Série A.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Fortaleza

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Palmeiras vence, com odds de 1.36 na bet365

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.93 na bet365

Menos de 5.5 cartões, com odds de 1.90 na bet365

Embalado após a vitória na Libertadores, o Palmeiras deve vencer o Fortaleza por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em jogo que pode movimentar as duas partes da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam, na noite deste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em 3º, o Palmeiras vem embalado para o confronto contra o Fortaleza. Além da vitória por 4 a 1 contra o Internacional na última rodada, o Verdão também saiu em vantagem na Libertadores após vencer o River Plate por 2 a 1, fora de casa.

Com 46 pontos, o Palmeiras tem quatro a menos que o líder Flamengo, mas também conta com um jogo a menos que o Rubro-Negro. Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate, o que fortalece a equipe na luta pela taça.

O Fortaleza, por sua vez, não atuou no meio de semana, mas tem motivos para se animar. Após a vitória por 2 a 0 contra o Vitória, o Leão voltou a respirar no campeonato e começou a reação em busca da permanência na Série A.

Atualmente, o time ocupa a 19ª colocação, com apenas 18 pontos, mas a chegada de Martin Palermo deu novo clima para o Leão. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu quatro derrotas e conquistou apenas uma vitória.

Em todas as competições, Palmeiras e Fortaleza já se enfrentaram em 26 partidas, com oito vitórias do Laion, sete empates e 11 triunfos do Palmeiras. No último encontro, já no Brasileirão de 2025, vitória do Verdão por 2 a 1, na Arena Castelão.

Prováveis escalações de Palmeiras e Fortaleza

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón, Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes.

Palmeiras em casa é quase imbatível

O Allianz Parque tem sido um verdadeiro caldeirão para os adversários, e diante do Fortaleza a tendência não é diferente. O Palmeiras chega com confiança, mantendo uma sequência sólida no Brasileirão e acumulando boas atuações em competições paralelas.

A equipe de Abel Ferreira costuma impor seu ritmo desde os minutos iniciais, controlando a posse de bola e pressionando o rival até abrir o placar.

O fator casa pesa muito: o Verdão raramente deixa escapar pontos jogando diante da sua torcida.

Já o Fortaleza, apesar de organizado, enfrenta dificuldades contra times de maior investimento fora de seus domínios. Nesse cenário, o favoritismo é claro e o Palmeiras tem tudo para confirmar a vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Fortaleza: Palmeiras vence, com odds de 1.36 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo de defesas sólidas promete poucos gols

Mesmo com o favoritismo palmeirense, não se espera um jogo de placar elástico. O Fortaleza é conhecido pela consistência defensiva, especialmente em partidas fora de casa, quando se fecha bem e aposta nos contra-ataques.

O Palmeiras, por sua vez, embora ofensivo, sabe que não precisa se expor em excesso para garantir a vitória, além de se poupar para a volta da Libertadores. Isso tende a reduzir o número de chances claras para os dois lados.

A história recente entre as equipes também mostra placares mais contidos, com forte marcação e muita disputa no meio-campo. Assim, o cenário aponta para um confronto em que a eficiência será mais determinante do que o volume de ataques.

Palpite 2 para Palmeiras x Fortaleza: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.93 na bet365

Cartões em baixa no confronto no Allianz

Embora seja um duelo entre dois clubes de peso, a expectativa é de que o número de cartões não seja elevado. Palmeiras e Fortaleza não estão entre os times mais indisciplinados da competição, e costumam adotar postura estratégica em confrontos decisivos, evitando suspensões desnecessárias.

Além disso, o histórico do duelo recente aponta para partidas com marcação firme, mas sem excesso de entradas violentas.

A arbitragem também deve influenciar, já que em jogos desse porte é comum que os juízes priorizem o fluxo da partida, aplicando cartões apenas em casos claros.

Isso torna o mercado de disciplina interessante, já que o duelo tende a ter intensidade, mas sem exageros nas punições.