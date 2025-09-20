Palpite Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão Série A - 20/09/2025

Brigando pela liderança, o Verdão precisa vencer para seguir caçando o Flamengo. O Leão, por sua vez, quer seguir o embalo após a última vitória para sonhar com uma permanência na Série A.
Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Fortaleza
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Embalado após a vitória na Libertadores, o Palmeiras deve vencer o Fortaleza por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Em jogo que pode movimentar as duas partes da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam, na noite deste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo.
Em 3º, o Palmeiras vem embalado para o confronto contra o Fortaleza. Além da vitória por 4 a 1 contra o Internacional na última rodada, o Verdão também saiu em vantagem na Libertadores após vencer o River Plate por 2 a 1, fora de casa.
Com 46 pontos, o Palmeiras tem quatro a menos que o líder Flamengo, mas também conta com um jogo a menos que o Rubro-Negro. Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias e um empate, o que fortalece a equipe na luta pela taça.
O Fortaleza, por sua vez, não atuou no meio de semana, mas tem motivos para se animar. Após a vitória por 2 a 0 contra o Vitória, o Leão voltou a respirar no campeonato e começou a reação em busca da permanência na Série A.
Atualmente, o time ocupa a 19ª colocação, com apenas 18 pontos, mas a chegada de Martin Palermo deu novo clima para o Leão. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu quatro derrotas e conquistou apenas uma vitória.
Em todas as competições, Palmeiras e Fortaleza já se enfrentaram em 26 partidas, com oito vitórias do Laion, sete empates e 11 triunfos do Palmeiras. No último encontro, já no Brasileirão de 2025, vitória do Verdão por 2 a 1, na Arena Castelão.
Prováveis escalações de Palmeiras e Fortaleza
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.
Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón, Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes.
Palmeiras em casa é quase imbatível
O Allianz Parque tem sido um verdadeiro caldeirão para os adversários, e diante do Fortaleza a tendência não é diferente. O Palmeiras chega com confiança, mantendo uma sequência sólida no Brasileirão e acumulando boas atuações em competições paralelas.
A equipe de Abel Ferreira costuma impor seu ritmo desde os minutos iniciais, controlando a posse de bola e pressionando o rival até abrir o placar.
O fator casa pesa muito: o Verdão raramente deixa escapar pontos jogando diante da sua torcida.
Já o Fortaleza, apesar de organizado, enfrenta dificuldades contra times de maior investimento fora de seus domínios. Nesse cenário, o favoritismo é claro e o Palmeiras tem tudo para confirmar a vitória.
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Duelo de defesas sólidas promete poucos gols
Mesmo com o favoritismo palmeirense, não se espera um jogo de placar elástico. O Fortaleza é conhecido pela consistência defensiva, especialmente em partidas fora de casa, quando se fecha bem e aposta nos contra-ataques.
O Palmeiras, por sua vez, embora ofensivo, sabe que não precisa se expor em excesso para garantir a vitória, além de se poupar para a volta da Libertadores. Isso tende a reduzir o número de chances claras para os dois lados.
A história recente entre as equipes também mostra placares mais contidos, com forte marcação e muita disputa no meio-campo. Assim, o cenário aponta para um confronto em que a eficiência será mais determinante do que o volume de ataques.
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Cartões em baixa no confronto no Allianz
Embora seja um duelo entre dois clubes de peso, a expectativa é de que o número de cartões não seja elevado. Palmeiras e Fortaleza não estão entre os times mais indisciplinados da competição, e costumam adotar postura estratégica em confrontos decisivos, evitando suspensões desnecessárias.
Além disso, o histórico do duelo recente aponta para partidas com marcação firme, mas sem excesso de entradas violentas.
A arbitragem também deve influenciar, já que em jogos desse porte é comum que os juízes priorizem o fluxo da partida, aplicando cartões apenas em casos claros.
Isso torna o mercado de disciplina interessante, já que o duelo tende a ter intensidade, mas sem exageros nas punições.
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