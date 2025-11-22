Palpite Palmeiras x Fluminense - Brasileirão Série A - 22/11/2025

Palmeiras e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão, com o Verdão na busca pela liderança e o Tricolor animado e sonhando com o G-4.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Fluminense

Palmeiras vence, com odds de 1.53 na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Fluminense por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Fluminense chegam para um duelo que promete alta intensidade e impacto direto na tabela. O Verdão tenta reagir após o tropeço no Allianz e segue firme na disputa pelo título.

O Flu vem de grande vitória no clássico e busca manter o embalo para seguir dentro da zona de classificação para a Libertadores. O jogo reúne duas equipes com ideias claras, força ofensiva e estilos que costumam gerar partidas movimentadas.

O Palmeiras vive momento de oscilação, mas mantém força como mandante. A equipe de Abel Ferreira tem posse, agressividade e costuma controlar o ritmo no Allianz. Contra o Vitória, faltou capricho no último passe, algo que deve ser ajustado para este sábado.

O time tem variedade ofensiva, boa bola parada e jogadores em boa fase física. Mesmo com oscilações recentes, o Verdão segue sólido e competitivo, especialmente diante da sua torcida.

O Fluminense chega em alta depois de vencer o Flamengo. A atuação deu confiança, principalmente pela postura defensiva mais organizada. A equipe encontrou melhor equilíbrio no meio-campo e executou bem o plano de jogo.

Apesar disso, o desempenho fora de casa ainda preocupa. O time perde intensidade, sofre mais com transições e tem dificuldade para manter o controle por longos períodos.

Mesmo assim, a fase de Acosta e Canobbio mantém o Flu perigoso em qualquer cenário.

Prováveis escalações de Palmeiras x Fluminense

Palmeiras: Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López.

Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Palmeiras tenta reagir diante da torcida

O Palmeiras chega pressionado após o empate por 0 a 0 contra o Vitória no Allianz. O time teve posse, empurrou o adversário, mas faltou agressividade para definir as chances.

Mesmo assim, o Verdão segue muito forte em casa, onde costuma impor ritmo alto, marcar pressão e dominar territorialmente. Na briga direta pelo título, cada ponto pesa, e isso aumenta o senso de urgência da equipe de Abel Ferreira.

O Fluminense vem embalado. A vitória por 2 a 1 no clássico contra o Flamengo elevou a confiança e mostrou evolução defensiva. O time retomou intensidade no meio-campo e encontrou melhor equilíbrio entre posse e transição.

Porém, fora de casa, o desempenho cai — especialmente em jogos de alta exigência física como os que o Allianz costuma pedir.

Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 1.53 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo movimentado no Allianz

A partida tem forte chance de ser aberta. O Palmeiras deve corrigir a falta de profundidade do último jogo e acelerar mais pelos lados. Flaco López, Vitor Roque e Felipe Anderson oferecem mobilidade para romper linhas e dar mais peso ao ataque.

A equipe costuma crescer em jogos grandes e deve criar mais do que na rodada anterior.

O Fluminense chega com confiança após vencer o líder. O time de Zubeldía circula bem a bola, usa as triangulações e tem Canobbio e Acosta em boa fase.

Mesmo com dificuldade como visitante, o Flu costuma gerar espaços quando o adversário marca alto. Com dois ataques fortes e defesas que vêm oscilando, o jogo tem tudo para ter chances claras e ritmo acelerado.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365

Gol dos dois lados é caminho provável

O Palmeiras quase sempre marca no Allianz. O time cria com frequência, finaliza bastante e tem boa bola parada. Com a disputa pelo título em aberto, a tendência é de postura mais agressiva, exatamente da mesma forma que foi a partida contra o Vitória.

O Fluminense também tem armas importantes. Acosta vive ótimo momento, Serna voltou a ser decisivo e o meio-campo encontrou mais fluidez. Mesmo fora de casa, o Tricolor costuma ter momentos de controle e encontra meios para infiltrar.

A combinação dos estilos ofensivos torna o cenário de gol dos dois lados muito provável. Com dois times ofensivos, o futebol agudo deve prevalecer na partida.

