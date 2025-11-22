Palpite Palmeiras x Fluminense - Brasileirão Série A - 22/11/2025

Palmeiras e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão, com o Verdão na busca pela liderança e o Tricolor animado e sonhando com o G-4.
Melhores palpites de apostas para Palmeiras x Fluminense
- Palmeiras vence, com odds de 1.53 na bet365
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Fluminense por 2 a 1.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Palmeiras e Fluminense chegam para um duelo que promete alta intensidade e impacto direto na tabela. O Verdão tenta reagir após o tropeço no Allianz e segue firme na disputa pelo título.
O Flu vem de grande vitória no clássico e busca manter o embalo para seguir dentro da zona de classificação para a Libertadores. O jogo reúne duas equipes com ideias claras, força ofensiva e estilos que costumam gerar partidas movimentadas.
O Palmeiras vive momento de oscilação, mas mantém força como mandante. A equipe de Abel Ferreira tem posse, agressividade e costuma controlar o ritmo no Allianz. Contra o Vitória, faltou capricho no último passe, algo que deve ser ajustado para este sábado.
O time tem variedade ofensiva, boa bola parada e jogadores em boa fase física. Mesmo com oscilações recentes, o Verdão segue sólido e competitivo, especialmente diante da sua torcida.
O Fluminense chega em alta depois de vencer o Flamengo. A atuação deu confiança, principalmente pela postura defensiva mais organizada. A equipe encontrou melhor equilíbrio no meio-campo e executou bem o plano de jogo.
Apesar disso, o desempenho fora de casa ainda preocupa. O time perde intensidade, sofre mais com transições e tem dificuldade para manter o controle por longos períodos.
Mesmo assim, a fase de Acosta e Canobbio mantém o Flu perigoso em qualquer cenário.
Prováveis escalações de Palmeiras x Fluminense
- Palmeiras: Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López.
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.
Palmeiras tenta reagir diante da torcida
O Palmeiras chega pressionado após o empate por 0 a 0 contra o Vitória no Allianz. O time teve posse, empurrou o adversário, mas faltou agressividade para definir as chances.
Mesmo assim, o Verdão segue muito forte em casa, onde costuma impor ritmo alto, marcar pressão e dominar territorialmente. Na briga direta pelo título, cada ponto pesa, e isso aumenta o senso de urgência da equipe de Abel Ferreira.
O Fluminense vem embalado. A vitória por 2 a 1 no clássico contra o Flamengo elevou a confiança e mostrou evolução defensiva. O time retomou intensidade no meio-campo e encontrou melhor equilíbrio entre posse e transição.
Porém, fora de casa, o desempenho cai — especialmente em jogos de alta exigência física como os que o Allianz costuma pedir.
- Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 1.53 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Tendência de jogo movimentado no Allianz
A partida tem forte chance de ser aberta. O Palmeiras deve corrigir a falta de profundidade do último jogo e acelerar mais pelos lados. Flaco López, Vitor Roque e Felipe Anderson oferecem mobilidade para romper linhas e dar mais peso ao ataque.
A equipe costuma crescer em jogos grandes e deve criar mais do que na rodada anterior.
O Fluminense chega com confiança após vencer o líder. O time de Zubeldía circula bem a bola, usa as triangulações e tem Canobbio e Acosta em boa fase.
Mesmo com dificuldade como visitante, o Flu costuma gerar espaços quando o adversário marca alto. Com dois ataques fortes e defesas que vêm oscilando, o jogo tem tudo para ter chances claras e ritmo acelerado.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Gol dos dois lados é caminho provável
O Palmeiras quase sempre marca no Allianz. O time cria com frequência, finaliza bastante e tem boa bola parada. Com a disputa pelo título em aberto, a tendência é de postura mais agressiva, exatamente da mesma forma que foi a partida contra o Vitória.
O Fluminense também tem armas importantes. Acosta vive ótimo momento, Serna voltou a ser decisivo e o meio-campo encontrou mais fluidez. Mesmo fora de casa, o Tricolor costuma ter momentos de controle e encontra meios para infiltrar.
A combinação dos estilos ofensivos torna o cenário de gol dos dois lados muito provável. Com dois times ofensivos, o futebol agudo deve prevalecer na partida.Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.