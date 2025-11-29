Palpite Palmeiras x Flamengo - Copa Libertadores - 29/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que este confronto entre brasileiros seja um jogo apertado. Dito isso, o Flamengo deve, em última análise, sair vitorioso.

Melhores palpites para Palmeiras x Flamengo:

1º tempo: empate, com odds de 1.95 na bet365;

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.75 na bet365;

Flamengo vence, com odds de 2.60 na bet365.

Palpite de placar: Palmeiras 0-1 Flamengo.

Nossa análise: momento das equipes

Esses dois clubes não estão apenas se enfrentando na final da Copa Libertadores, mas também disputando o título brasileiro. A corrida acirrada parece pender para o lado do Flamengo, que demonstrou maior compostura na reta final.

O time do Rio de Janeiro conquistou 14 pontos em seus sete jogos do Brasileirão desde a última vez que jogou na Libertadores.

Um empate sem gols fora de casa contra o Racing Club foi suficiente para selar a vitória por 1-0 no agregado.

O Palmeiras saiu de um 3-0 contra para vencer a LDU de Quito, na semi-final, por 4-3 no agregado.

No entanto, eles já estão há cinco jogos sem vencer no campeonato nacional, com sua disputa pelo título vacilando.

Prováveis escalações para Palmeiras x Flamengo

Palmeiras: Miguel, Micael, Fuchs, Murilo, Pereira, Veiga, Mauricio, Jefte, Allan, Rodrigues, Lopez;

Flamengo: Rossi, Ayrton, Pereira, Victor, Emerson, De Arrascaeta, Pulgar, Lino, Carrascal, Araujo, Henrique.

A final da Libertadores deve começar devagar

A forma sugere que o Flamengo é o vencedor mais provável. No entanto, em um jogo único, muito dependerá de qual equipe lidar melhor com a ocasião.

Um grau de cautela inicialmente parece provável, à medida que dois adversários familiares se enfrentam em um ambiente menos familiar em Lima.

Ambas as equipes marcaram com mais frequência após o intervalo nesta temporada. No Campeonato Brasileiro Série A, 58% dos gols do Palmeiras ocorreram no segundo tempo.

Seus últimos quatro jogos terminaram empatados no intervalo. Isso inclui uma derrota prejudicial por 3-2 para o Grêmio no meio da semana.

65% dos gols do Flamengo na competição nacional também vieram no segundo tempo. Eles tendem a crescer nos jogos, e isso sugere que há valor em apostar que esta final estará empatada no intervalo.

Palpite 1 para Palmeiras x Flamengo: 1º tempo: empate, com odds de 1.95 na bet365.

Um jogo apertado e difícil de se desenvolver

Apesar dos quatro gols no confronto do ano passado entre Botafogo e Atlético Mineiro, as finais da Libertadores tendem a ser disputas acirradas. Todas as quatro anteriores chegaram ao tempo regulamentar com dois ou menos gols.

Este jogo também pode seguir esse caminho. Os gols secaram para o Palmeiras ultimamente. O time de Abel Ferreira não conseguiu marcar em três de seus últimos quatro jogos, dois dos quais terminaram sem gols.

O Flamengo continuou a marcar gols durante a reta final da liga, mas tem sido menos ameaçador nesta competição. Seus últimos três jogos da Libertadores terminaram com placares de 0-0 ou 1-0.

Com as apostas ainda mais altas neste fim de semana, apostar que Ambas as equipes para marcar - Não parece oferecer valor.

Palpite 2 para Palmeiras x Flamengo: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.75 na bet365.

O Flamengo conquistará o quarto título

Ambos os clubes venceram esta competição duas vezes nos últimos seis anos. Eles também se enfrentaram na final de 2021, com o Palmeiras vencendo na prorrogação naquela ocasião.

Quatro anos depois, o momento parece propício ao Flamengo. Embora tenham tido seus próprios deslizes, eles têm lidado muito bem com as exigências de competir em duas frentes.

Em contraste, o Palmeiras vacilou de uma maneira que poucos poderiam ter previsto. Eles tinham uma taxa de vitórias de 68% na primeira divisão brasileira antes de seus últimos sete jogos.

No entanto, seu retorno de apenas dois pontos nos últimos cinco jogos deu ao Flamengo uma vantagem de oito pontos.

O calendário do futebol brasileiro é implacável. Eles têm menos de quatro dias para se recompor para esta final, após seu último revés na competição nacional.

Esses fatores sugerem que o Flamengo é a aposta de valor para vencer este jogo.