Palpite Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 26/10/2025

Equipes disputam confronto direto na competição, com o Verdão focado na Libertadores e a Raposa com esperança de título.

Melhores palpites para Palmeiras x Cruzeiro:

Palmeiras vence, com odds de 1.91 na Betano;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.88 na Betano;

Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.05 na Betano.

Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Cruzeiro por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em campo, o líder Palmeiras busca manter a ponta da tabela, enquanto o Cruzeiro tenta encurtar a distância e se firmar de vez entre os primeiros colocados.

A partida também ganha contornos de recuperação, já que o Verdão chega de uma derrota dura na Libertadores e precisa reagir diante de sua torcida para retomar a confiança.

O Palmeiras atravessa uma temporada consistente e vem demonstrando força nos jogos em casa, onde raramente é superado.

Mesmo após o revés continental contra a LDU, a equipe de Abel Ferreira segue como uma das mais organizadas do país, com um sistema tático sólido, alto volume ofensivo e eficiência nas finalizações.

O elenco, experiente e acostumado com decisões, busca usar o fator Allianz Parque como combustível para mais uma vitória no Brasileirão.

O Cruzeiro, por outro lado, chega embalado pela vitória sobre o Fortaleza e confia no equilíbrio entre defesa e meio-campo para segurar o ímpeto do rival.

O time de Leonardo Jardim tem se mostrado competitivo contra adversários de ponta, explorando bem os contra-ataques e a velocidade nas transições.

Apesar da diferença na tabela, a Raposa vive bom momento e acredita na possibilidade de surpreender, mesmo sabendo das dificuldades de enfrentar o líder dentro de casa.

Prováveis escalações de Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque;

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Kaio Jorge e Wanderson (Keny Arroyo).

Verdão quer retomar o foco e seguir firme no topo

Depois da derrota pesada na Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções ao Brasileirão com o objetivo de manter a liderança e responder dentro de campo.

O elenco de Abel Ferreira costuma reagir rapidamente após resultados negativos e, diante da torcida no Allianz Parque, deve adotar uma postura agressiva desde os minutos iniciais.

A força coletiva e o controle tático são armas que têm garantido ao Verdão uma regularidade impressionante, principalmente jogando em casa.

O Cruzeiro, por outro lado, enfrenta dificuldades fora de seus domínios e tende a se fechar, o que pode gerar domínio territorial do time paulista.

Considerando o momento das equipes, o fator casa e o estilo de jogo do Palmeiras, o favoritismo é claro para os mandantes neste confronto.

Palpite 1 para Palmeiras x Cruzeiro: Palmeiras vence, com odds de 1.91 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equilíbrio tático promete duelo travado e poucas brechas

Com dois times que valorizam a organização defensiva, o duelo promete ser mais estratégico do que aberto.

O Cruzeiro tem se mostrado sólido contra adversários ofensivos, apostando em linhas compactas e contra-ataques rápidos.

Já o Palmeiras deve priorizar a posse de bola e o controle do ritmo, evitando se expor defensivamente.

Esse equilíbrio tático, somado à eficiência das defesas, tende a reduzir o número de chances claras e os espaços para finalizações.

O Cruzeiro costuma marcar poucos gols fora de casa, enquanto o Verdão raramente é vazado no Allianz Parque.

Assim, é provável que apenas um dos lados consiga balançar as redes, reforçando o perfil de um jogo estudado e decidido em detalhes.

Palpite 2 para Palmeiras x Cruzeiro: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.88 na Betano.

Postura estratégica pode limitar escanteios

A dinâmica da partida indica um jogo mais concentrado no meio-campo, com poucas jogadas forçadas pelas laterais.

Palmeiras e Cruzeiro são equipes que buscam triangulações curtas e infiltrações pelo centro, o que reduz naturalmente as chances de cruzamentos e, consequentemente, o número de escanteios.

Além disso, o Cruzeiro deve atuar de forma reativa, priorizando a marcação e bloqueando as subidas dos laterais adversários, o que limita as jogadas de linha de fundo.

O Palmeiras, por sua vez, deve encontrar resistência para transformar a posse de bola em volume ofensivo pelas alas.

Diante desse cenário, a tendência é de um jogo técnico, mas com poucas oportunidades que resultem em cantos.