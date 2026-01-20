Palpite Novorizontino x Palmeiras - Campeonato Paulista - 20/01/2026

Times duelam pela competição com o Verdão querendo manter os 100% de aproveitamento.

Melhores palpites para Novorizontino x Palmeiras

Nossa análise: momento das equipes

Jogando em casa, o Novorizontino tenta aproveitar o embalo emocional da última rodada, enquanto o Palmeiras chega com confiança sustentada por regularidade e controle de desempenho.

O Novorizontino mostrou força ofensiva ao buscar uma virada improvável recentemente, mas esse tipo de jogo costuma ser exceção, não regra.

Contra um adversário mais organizado, a equipe tende a ajustar a postura, sendo mais cautelosa e seletiva nas ações ofensivas.

No interior, o time costuma competir bem, mas enfrenta dificuldades quando o rival não aceita trocação e mantém disciplina tática por longos períodos.

O Palmeiras, por sua vez, apresenta um padrão claro neste início de campeonato. Mesmo sem atuações espetaculares, o time se mostra extremamente consistente.

A equipe sabe jogar fora de casa, reduz riscos e valoriza cada posse.

A solidez defensiva tem sido um diferencial importante, permitindo ao Verdão vencer jogos com placares mínimos e sem se expor desnecessariamente.

Prováveis escalações de Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino: Jordi, Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk, Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo, Robson;

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Arthur, Marlon Freitas, Bruno Rodrigues, Maurício, Sosa, Luis Pacheco, Vitor Roque.

Palmeiras pode confirmar favoritismo mesmo no interior

O Palmeiras chega com 100% de aproveitamento e um comportamento muito claro neste início de Paulistão: vencer sem se expor.

Fora de casa, especialmente no interior, o Verdão costuma ser ainda mais pragmático. Não é um time que entra para acelerar o jogo desde o início, mas que escolhe bem os momentos de pressionar e valoriza muito o controle defensivo.

O Novorizontino vem empolgado após uma vitória de virada, mas esse tipo de jogo muda completamente quando o adversário é mais organizado e não oferece o mesmo espaço.

Contra o Palmeiras, o erro costuma custar caro. Mesmo sem domínio absoluto, o Verdão tem qualidade suficiente para aproveitar uma ou duas chances e sair com o resultado.

Palpite 1 para Novorizontino x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.83 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Novorizontino x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo tende a ser mais travado do que o placar recente sugere

A goleada recente do Novorizontino pode enganar na leitura inicial, mas o contexto agora é outro. Contra o Palmeiras, o jogo tende a ser muito mais controlado, com menos transições abertas e maior cuidado defensivo dos dois lados.

O Verdão raramente se envolve em partidas caóticas no estadual, especialmente fora de casa.

O Novorizontino, por sua vez, deve ajustar sua postura, adotando linhas mais baixas e evitando trocação. A prioridade deve ser competir e reduzir espaços, não repetir o jogo aberto da rodada anterior.

Com menos liberdade ofensiva e ritmo mais cadenciado, o cenário favorece um confronto de placar curto.

Palpite 2 para Novorizontino x Palmeiras: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na bet365.

Defesa palmeirense pode ser decisiva novamente

Um dos principais triunfos do Palmeiras neste início de campeonato tem sido a solidez defensiva.

A equipe sabe sofrer quando necessário, protege bem a área e raramente concede chances claras, mesmo quando não tem a bola por longos períodos. Esse comportamento pesa muito em jogos fora de casa.

O Novorizontino, apesar do bom momento ofensivo, deve encontrar dificuldades para criar contra um sistema mais ajustado.

Sem espaço para transições rápidas e com pouco volume de finalizações limpas, o mandante pode esbarrar na organização do adversário. Nesse cenário, cresce a possibilidade de vitória palmeirense sem sofrer gols.