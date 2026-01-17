Palpite Nottingham Forest x Arsenal - Premier League - 17/01/2026

É difícil imaginar alguém parando os Gunners na sua busca por manter a liderança no topo da tabela.

Melhores palpites para Nottingham Forest x Arsenal:

Nossa análise: momento das equipes

O Nottingham Forest garantiu uma vitória vital sobre o West Ham United em seu último jogo da Premier League. No entanto, sua forma geral permanece irregular.

A derrota para o Wrexham na Copa da Inglaterra resultou em apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Eles podem ter a vantagem de jogar em casa neste fim de semana, mas têm enfrentado dificuldades contra os principais times.

Neste fim de semana, o Forest enfrenta não apenas um time de topo, mas aquele que está liderando a tabela da liga.

O Arsenal venceu nove de seus últimos 10 jogos competitivos e abriu uma vantagem de seis pontos sobre o Manchester City.

Muito embora eles não tenham sido tão sólidos defensivamente ultimamente, devido a lesões, eles consistentemente conseguem superar seus adversários.

Prováveis escalações para Nottingham Forest x Arsenal

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Dominguez, Hutchinson, Gibbs White, Hudson-Odoi, Igor Jesus;

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Gyokeres.

A poderosa forma do Arsenal

Um jogo foi para os pênaltis, mas vencer nove dos últimos 10 foi a resposta ideal do Arsenal à derrota contra o Aston Villa.

Os homens de Mikel Arteta dispararam para o topo da Premier League. Eles também estão em alta na Champions League. Não é surpresa vê-los como grandes favoritos enquanto se dirigem ao City Ground.

Os Gunners têm algumas preocupações com lesões. Piero Hincapié é o mais recente a ser descartado, juntando-se a Riccardo Calafiori e Cristhian Mosquera na lista de ausências.

O trabalho de Arteta durante o verão lhes deu uma profundidade de elenco genuína, permitindo que lidassem bem com os contratempos.

Enquanto isso, o Nottingham Forest continua sem o artilheiro do ano passado, Chris Wood, além do goleiro John Victor.

Sean Dyche tem enfrentado momentos difíceis desde que assumiu, e este será um dos seus testes mais difíceis. Tudo aponta para uma vitória fora de casa.

Palpite 1 para Nottingham Forest x Arsenal: Arsenal vence, com odds de 1.55 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Nottingham Forest x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As desvantagens defensivas dos Gunners

Uma das maiores forças dos Gunners nesta temporada tem sido sua solidez defensiva. David Raya e aqueles à sua frente passaram meses sem sofrer um único gol no início da temporada.

No entanto, as lesões defensivas mencionadas anteriormente cobraram seu preço, mesmo que os Gunners continuem vencendo.

Com isso em mente, os anfitriões podem causar um ou dois problemas para os visitantes neste fim de semana.

Durante sua sequência invicta de 10 jogos, o Arsenal conseguiu apenas três jogos sem sofrer gols, deixando-os expostos em alguns momentos.

Os homens de Dyche também têm marcado gols, conseguindo balançar as redes em sete dos últimos 10 jogos.

Infelizmente para os Tricky Trees, muitas vezes foi apenas um único gol — raramente suficiente para a vitória. Podemos ver uma série de eventos semelhantes ocorrendo em Nottinghamshire desta vez.

Palpite 2 para Nottingham Forest x Arsenal: Ambos os times marcam, com odds de 1.95 na Betano.

A busca por gols de Gyokeres na Premier League

Quando você olha para a primeira temporada de Viktor Gyokeres no Arsenal, é difícil categorizá-la como um sucesso ou fracasso.

O sueco não brilhou desde que se mudou para o Emirates, mas ainda teve um papel importante no sucesso do time. Com nove gols e assistências em 28 partidas, ele ainda está entre os principais contribuintes do clube em 2025/26.

Gyokeres mostrou sua qualidade novamente no meio da semana, marcando e assistindo na vitória por 3-2 sobre o Chelsea na copa. Esse tipo de desempenho fará muito bem à sua confiança.

O Forest estará muito atento à ameaça que ele representa, mesmo que ele tenha passado nove jogos da liga sem encontrar a rede.

O time da casa realmente tem lutado para manter o gol intacto nesta temporada, sofrendo 34 gols em 21 jogos. Isso dá a Gyokeres e seus companheiros de equipe razão para acreditar que podem aumentar sua contagem.

Gabriel Jesus e Leandro Trossard são vistos como os mais prováveis para marcar ou assistir. No entanto, estamos apostando no número 14.