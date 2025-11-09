Palpite Mirassol x Palmeiras - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Mirassol e Palmeiras disputam confronto duro pelo Brasileirão, com o Leão buscando se manter no G-4 e o Verdão na liderança.
Melhores palpites de apostas para Mirassol x Palmeiras:
- Palmeiras vence, com odds de 2.15 na KTO
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na KTO
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.78 na KTO
Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Mirassol por 2 a 1.
Nossa análise: Momento das equipes
O duelo entre Mirassol e Palmeiras reúne dois dos times mais organizados do Brasileirão e promete um confronto de alto nível técnico no Maião. Enquanto o Leão faz uma campanha surpreendente, firme dentro do G-4 e sonhando com vaga direta na Libertadores, o Verdão tenta confirmar o favoritismo e manter a liderança isolada.
O encontro coloca frente a frente duas propostas de jogo bem definidas: o Mirassol apostando em intensidade e posse ofensiva, e o Palmeiras priorizando equilíbrio e eficiência nas duas áreas.
O Mirassol chega em boa fase e se consolidou como uma das surpresas positivas da temporada. A equipe tem um estilo de jogo dinâmico, com boa ocupação de espaços e transições rápidas que incomodam qualquer adversário.
Jogando em casa, o time de Rafael Guanaes adota postura agressiva, pressiona alto e costuma impor o ritmo desde o início. Mesmo após a derrota para o Fluminense, o desempenho foi consistente, reforçando a confiança para enfrentar o líder diante de sua torcida.
O Palmeiras, por sua vez, vive um momento de afirmação e confiança na reta final. Abel Ferreira encontrou o equilíbrio ideal entre solidez defensiva e mobilidade no ataque, com o trio Vitor Roque, Felipe Anderson e Flaco López se destacando.
O time tem mostrado maturidade em jogos fora de casa e sabe controlar o ritmo quando necessário. Com elenco forte e mentalidade vencedora, o Verdão chega ao interior disposto a confirmar sua superioridade técnica.
Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras
- Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Yago Felipe e Shaylon; Negueba e Chico da Costa.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; E. Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Sosa; Vitor Roque e Flaco López.
Líder enfrenta teste de fogo no interior
O Palmeiras chega embalado e em busca de mais uma vitória para se manter firme na liderança do Brasileirão.
A equipe de Abel Ferreira vem alternando atuações dominantes e resultados seguros, mostrando maturidade na reta final. O time tem equilíbrio entre os setores e conta com um ataque em grande fase, liderado por Vítor Roque, autor de dois gols no clássico contra o Santos.
Do outro lado, o Mirassol vive momento de afirmação. O Leão ocupa o G-4 e tem feito do Maião um verdadeiro trunfo, com ótimo aproveitamento diante da torcida. Mesmo após a derrota para o Fluminense, o time mostrou organização e intensidade, características que o transformaram em um dos destaques do campeonato. O duelo promete ser equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas enfrentando um adversário competitivo
- Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 2.15 na KTO
Aposta em ritmo alto e ofensividade
Mirassol e Palmeiras protagonizam um dos jogos mais interessantes da rodada pelo potencial ofensivo de ambos.
O time da casa aposta em intensidade, troca de passes rápida e jogadas pelos lados, buscando surpreender mesmo diante de adversários mais fortes. O Palmeiras, por sua vez, vive ótimo momento no setor de ataque e vem mostrando eficiência nas finalizações, com jogadores em excelente fase técnica.
Com duas equipes que gostam de propor o jogo, o confronto tende a ter muitas chegadas às áreas e volume ofensivo constante. O histórico recente de ambos confirma essa tendência: o Mirassol teve quatro de seus últimos cinco jogos com mais de 2.5 gols, e o Palmeiras dificilmente passa em branco.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na KTO
Chances para os dois lados no Maião
A consistência ofensiva é uma das marcas do Mirassol, que costuma manter padrão elevado em casa.
A equipe tem jogadores com boa chegada e movimentação inteligente, além de ótima presença nas bolas paradas. Contra o líder, a tendência é manter o ímpeto ofensivo, tentando explorar os espaços deixados na transição.
O Palmeiras, por outro lado, tem uma das melhores defesas do campeonato, mas enfrenta um adversário que costuma criar chances mesmo contra defesas sólidas. O elenco de Abel Ferreira é forte e completo, o que aumenta a probabilidade de gols dos dois lados. Diante de dois ataques em boa fase e propostas agressivas, o mercado de “ambos marcam” surge como excelente alternativa.
- Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.78 na KTO