Palpite Mirassol x Palmeiras - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Mirassol e Palmeiras disputam confronto duro pelo Brasileirão, com o Leão buscando se manter no G-4 e o Verdão na liderança.

Melhores palpites de apostas para Mirassol x Palmeiras:

Palmeiras vence, com odds de 2.15 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.78 na KTO

Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Mirassol por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo entre Mirassol e Palmeiras reúne dois dos times mais organizados do Brasileirão e promete um confronto de alto nível técnico no Maião. Enquanto o Leão faz uma campanha surpreendente, firme dentro do G-4 e sonhando com vaga direta na Libertadores, o Verdão tenta confirmar o favoritismo e manter a liderança isolada.

O encontro coloca frente a frente duas propostas de jogo bem definidas: o Mirassol apostando em intensidade e posse ofensiva, e o Palmeiras priorizando equilíbrio e eficiência nas duas áreas.

O Mirassol chega em boa fase e se consolidou como uma das surpresas positivas da temporada. A equipe tem um estilo de jogo dinâmico, com boa ocupação de espaços e transições rápidas que incomodam qualquer adversário.

Jogando em casa, o time de Rafael Guanaes adota postura agressiva, pressiona alto e costuma impor o ritmo desde o início. Mesmo após a derrota para o Fluminense, o desempenho foi consistente, reforçando a confiança para enfrentar o líder diante de sua torcida.

O Palmeiras, por sua vez, vive um momento de afirmação e confiança na reta final. Abel Ferreira encontrou o equilíbrio ideal entre solidez defensiva e mobilidade no ataque, com o trio Vitor Roque, Felipe Anderson e Flaco López se destacando.

O time tem mostrado maturidade em jogos fora de casa e sabe controlar o ritmo quando necessário. Com elenco forte e mentalidade vencedora, o Verdão chega ao interior disposto a confirmar sua superioridade técnica.

Prováveis escalações de Mirassol x Palmeiras

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Yago Felipe e Shaylon; Negueba e Chico da Costa.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; E. Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Sosa; Vitor Roque e Flaco López.

Líder enfrenta teste de fogo no interior

O Palmeiras chega embalado e em busca de mais uma vitória para se manter firme na liderança do Brasileirão.

A equipe de Abel Ferreira vem alternando atuações dominantes e resultados seguros, mostrando maturidade na reta final. O time tem equilíbrio entre os setores e conta com um ataque em grande fase, liderado por Vítor Roque, autor de dois gols no clássico contra o Santos.

Do outro lado, o Mirassol vive momento de afirmação. O Leão ocupa o G-4 e tem feito do Maião um verdadeiro trunfo, com ótimo aproveitamento diante da torcida. Mesmo após a derrota para o Fluminense, o time mostrou organização e intensidade, características que o transformaram em um dos destaques do campeonato. O duelo promete ser equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas enfrentando um adversário competitivo

Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 2.15 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Aposta em ritmo alto e ofensividade

Mirassol e Palmeiras protagonizam um dos jogos mais interessantes da rodada pelo potencial ofensivo de ambos.

O time da casa aposta em intensidade, troca de passes rápida e jogadas pelos lados, buscando surpreender mesmo diante de adversários mais fortes. O Palmeiras, por sua vez, vive ótimo momento no setor de ataque e vem mostrando eficiência nas finalizações, com jogadores em excelente fase técnica.

Com duas equipes que gostam de propor o jogo, o confronto tende a ter muitas chegadas às áreas e volume ofensivo constante. O histórico recente de ambos confirma essa tendência: o Mirassol teve quatro de seus últimos cinco jogos com mais de 2.5 gols, e o Palmeiras dificilmente passa em branco.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na KTO

Chances para os dois lados no Maião

A consistência ofensiva é uma das marcas do Mirassol, que costuma manter padrão elevado em casa.

A equipe tem jogadores com boa chegada e movimentação inteligente, além de ótima presença nas bolas paradas. Contra o líder, a tendência é manter o ímpeto ofensivo, tentando explorar os espaços deixados na transição.

O Palmeiras, por outro lado, tem uma das melhores defesas do campeonato, mas enfrenta um adversário que costuma criar chances mesmo contra defesas sólidas. O elenco de Abel Ferreira é forte e completo, o que aumenta a probabilidade de gols dos dois lados. Diante de dois ataques em boa fase e propostas agressivas, o mercado de “ambos marcam” surge como excelente alternativa.