Palpite Mirassol x Flamengo - Brasileirão Série A - 06/12/2025

Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, Mirassol recebe o time sub-20 do Flamengo na despedida do Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Mirassol x Flamengo:

Resultado final/Total de gols - Mirassol e mais de 1.5, com odds de 1.62 na Betano

Ambas equipes marcam (NÃO), com odds de 1.75 na Betano

Mais de 4.5 cartões, com odds de 2.15 na Betano

Em jogo relativamente tranquilo, o Mirassol deve vencer o Flamengo por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Esta é uma partida totalmente atípica. Isso porque o Flamengo, agora campeão brasileiro, vai mandar a campo a sua equipe sub-20.

Isso porque o elenco principal do Rubro-Negro viaja neste sábado para o Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental da Fifa. Bom para o Mirassol, que vai enfrentar um time de garotos.

A partida foi antecipada para este sábado (6) e será realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Os donos da casa vêm de ótima vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, e já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores.

Além disso, o Leão Caipira, com 66 pontos, já não pode mais ser ultrapassado e vai terminar a competição na quarta posição.

Os garotos do Flamengo querem mostrar serviço e terão uma ótima oportunidade de atuar em uma partida de Brasileirão. A equipe será comandada por Bruno Pivetti, técnico do sub-20.

Na rodada anterior, o Rubro-Negro venceu o Vitória, por 1 a 0, e levantou o título de campeão no Maracanã.

Mirassol e Flamengo se enfrentaram apenas uma vez, justamente neste Brasileirão. Pelo primeiro turno, o Rubro-Negro venceu o Leão Caipira por 2 a 1, no Maracanã.

Prováveis escalações de Mirassol e Flamengo

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo), Danielzinho, Neto Moura e Gabriel, Negueba, Renato Marques e Alesson

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo), Danielzinho, Neto Moura e Gabriel, Negueba, Renato Marques e Alesson Flamengo: Léo Nannetti, Daniel Sales, Da Mata, Johnny e Germano, Pablo, Guilherme Soares e Caio Joshua; Alan, Pedro Henrique e Ryan Roberto

Mirassol deve superar os garotos do Flamengo

Não há muito o que pensar. O Mirassol, maior surpresa deste Campeonato Brasileiro, deve se impor contra o time sub-20 do Flamengo. Apesar de os garotos rubro-negros serem talentosos, há uma grande diferença entre base e profissional.

O Mirassol, de qualquer maneira, já seria um adversário duríssimo para o Flamengo e poderia bater o time principal do Rubro-Negro. Contra os garotos, a missão fica muito mais fácil.

A tendência é que o Leão Caipira consiga, inclusive, construir um bom placar para fechar a temporada com a “cereja do bolo”, carimbando a faixa do campeão e dando mais uma alegria à sua torcida.

O Leão Caipira fez uma campanha impressionante em casa neste Brasileirão e ainda está invicto jogando em seus domínios. Foram 12 vitórias e seis empates até aqui.

Palpite 1: Resultado final/Total de gols - Mirassol e mais de 1.5, com odds de 1.62 na Betano

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesa do Mirassol pode se impor contra os jovens do Fla

O Mirassol tem força suficiente para vencer o time sub-20 do Flamengo sem sofrer gols em casa. O Leão Caipira levou apenas 14 gols em 18 jogos como mandante, o que dá uma média inferior a um gol por partida.

A força física dos zagueiros profissionais é sempre um grande diferencial em relação à base, onde, muitas vezes, os jogadores ainda estão se desenvolvendo fisicamente. Por isso, a garotada do setor ofensivo do Flamengo deve enfrentar muitas dificuldades nas disputas corpo a corpo.

É difícil imaginar que a defesa do Mirassol, uma das melhores do campeonato, vai vacilar contra jovens que ainda estão começando a trilhar seus caminhos no futebol.

Palpite 2: Ambas equipes marcam (NÃO), com odds de 1.75 na Betano

Jogo parece tranquilo, mas há algo diferente

Muitos podem pensar que este será um jogo tranquilo. Afinal, o Flamengo já é campeão e o Mirassol já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. No entanto, há um elemento muito diferente nesta partida: a presença dos garotos do Flamengo.

O nervosismo para querer mostrar serviço em uma partida da Série A pode pilhar os jovens rubro-negros. A tendência é que alguns deles recebam cartões amarelos por excessos em algumas jogadas.

Algo que passa despercebido no futebol são as provocações dentro de campo. E elas são muito mais frequentes quando jogadores experientes enfrentam jovens, como é o caso deste duelo.

Este elemento pode deixar o clima mais tenso do que o normal, acirrando os ânimos entre as equipes.