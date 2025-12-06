Palpite Mirassol x Flamengo - Brasileirão Série A - 06/12/2025

Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, Mirassol recebe o time sub-20 do Flamengo na despedida do Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Mirassol x Flamengo:
- Resultado final/Total de gols - Mirassol e mais de 1.5, com odds de 1.62 na Betano
- Ambas equipes marcam (NÃO), com odds de 1.75 na Betano
- Mais de 4.5 cartões, com odds de 2.15 na Betano
Em jogo relativamente tranquilo, o Mirassol deve vencer o Flamengo por 2 a 0.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Esta é uma partida totalmente atípica. Isso porque o Flamengo, agora campeão brasileiro, vai mandar a campo a sua equipe sub-20.
Isso porque o elenco principal do Rubro-Negro viaja neste sábado para o Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental da Fifa. Bom para o Mirassol, que vai enfrentar um time de garotos.
A partida foi antecipada para este sábado (6) e será realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Os donos da casa vêm de ótima vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, e já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores.
Além disso, o Leão Caipira, com 66 pontos, já não pode mais ser ultrapassado e vai terminar a competição na quarta posição.
Os garotos do Flamengo querem mostrar serviço e terão uma ótima oportunidade de atuar em uma partida de Brasileirão. A equipe será comandada por Bruno Pivetti, técnico do sub-20.
Na rodada anterior, o Rubro-Negro venceu o Vitória, por 1 a 0, e levantou o título de campeão no Maracanã.
Mirassol e Flamengo se enfrentaram apenas uma vez, justamente neste Brasileirão. Pelo primeiro turno, o Rubro-Negro venceu o Leão Caipira por 2 a 1, no Maracanã.
Prováveis escalações de Mirassol e Flamengo
- Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo), Danielzinho, Neto Moura e Gabriel, Negueba, Renato Marques e Alesson
- Flamengo: Léo Nannetti, Daniel Sales, Da Mata, Johnny e Germano, Pablo, Guilherme Soares e Caio Joshua; Alan, Pedro Henrique e Ryan Roberto
Mirassol deve superar os garotos do Flamengo
Não há muito o que pensar. O Mirassol, maior surpresa deste Campeonato Brasileiro, deve se impor contra o time sub-20 do Flamengo. Apesar de os garotos rubro-negros serem talentosos, há uma grande diferença entre base e profissional.
O Mirassol, de qualquer maneira, já seria um adversário duríssimo para o Flamengo e poderia bater o time principal do Rubro-Negro. Contra os garotos, a missão fica muito mais fácil.
A tendência é que o Leão Caipira consiga, inclusive, construir um bom placar para fechar a temporada com a “cereja do bolo”, carimbando a faixa do campeão e dando mais uma alegria à sua torcida.
O Leão Caipira fez uma campanha impressionante em casa neste Brasileirão e ainda está invicto jogando em seus domínios. Foram 12 vitórias e seis empates até aqui.
- Palpite 1: Resultado final/Total de gols - Mirassol e mais de 1.5, com odds de 1.62 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Defesa do Mirassol pode se impor contra os jovens do Fla
O Mirassol tem força suficiente para vencer o time sub-20 do Flamengo sem sofrer gols em casa. O Leão Caipira levou apenas 14 gols em 18 jogos como mandante, o que dá uma média inferior a um gol por partida.
A força física dos zagueiros profissionais é sempre um grande diferencial em relação à base, onde, muitas vezes, os jogadores ainda estão se desenvolvendo fisicamente. Por isso, a garotada do setor ofensivo do Flamengo deve enfrentar muitas dificuldades nas disputas corpo a corpo.
É difícil imaginar que a defesa do Mirassol, uma das melhores do campeonato, vai vacilar contra jovens que ainda estão começando a trilhar seus caminhos no futebol.
- Palpite 2: Ambas equipes marcam (NÃO), com odds de 1.75 na Betano
Jogo parece tranquilo, mas há algo diferente
Muitos podem pensar que este será um jogo tranquilo. Afinal, o Flamengo já é campeão e o Mirassol já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. No entanto, há um elemento muito diferente nesta partida: a presença dos garotos do Flamengo.
O nervosismo para querer mostrar serviço em uma partida da Série A pode pilhar os jovens rubro-negros. A tendência é que alguns deles recebam cartões amarelos por excessos em algumas jogadas.
Algo que passa despercebido no futebol são as provocações dentro de campo. E elas são muito mais frequentes quando jogadores experientes enfrentam jovens, como é o caso deste duelo.
Este elemento pode deixar o clima mais tenso do que o normal, acirrando os ânimos entre as equipes.
- Palpite 3: Mais de 4.5 cartões, com odds de 2.15 na Betano