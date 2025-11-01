Palpite Mirassol x Botafogo - Brasileirão Série A - 01/11/2025

Partida pode definir os rumos dos classificados para a Libertadores de 2026.

Melhores palpites para Mirassol x Botafogo:

Mirassol vence, com odds de 2.15 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.12 na KTO;

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 1.95 na KTO.

Em jogo aberto, o Mirassol deve vencer o Botafogo por 3 a 1.

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: momento das equipes

O Mirassol é a grande surpresa deste Brasileirão e chega com o favoritismo para este confronto, enquanto o Botafogo não faz uma boa temporada e vem mal, com atuações pouco convincentes.

Este duelo terá grande peso na definição dos times que ficarão com as vagas para a Libertadores do próximo ano.

O Mirassol é o quarto colocado, com uma campanha incrível, vindo da Série B. O time já soma 55 pontos e está muito próximo de conquistar seu objetivo e se garantir no principal torneio do continente.

Na última rodada, o Leão Caipira superou o Sport, fora de casa, por 2 a 1, e emplacou a sua quarta vitória consecutiva.

Já o Alvinegro faz uma campanha para lá de decepcionante, com 47 pontos, e agora, em 7º, corre o risco de ficar fora até mesmo da Libertadores.

Para não deixar a vaga escapar, o Glorioso terá de superar o Mirassol e somar ainda mais pontos nesta reta final.

Na rodada anterior, o time carioca deixou escapar a vitória contra o Santos e amargou um empate frustrante de 2 a 2 no Estádio Nilton Santos.

Prováveis escalações de Mirassol x Botafogo

Mirassol: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan, Neto Moura, Danielzinho e Guilherme, Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa);

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano), Danilo, Marlon Freitas e Joaquín Correa, Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral (Chris Ramos).

Mirassol quer emplacar a quinta vitória consecutiva

O momento do Mirassol é realmente impressionante, e o time chega forte para este duelo contra o Botafogo. Apesar do Glorioso ter muito mais tradição no cenário nacional, o Leão Caipira está extremamente confiante e vai em busca da quinta vitória consecutiva.

O Botafogo ainda não se encontrou sob o comando de Davide Ancelotti e vem alternando altos e baixos, com queda de rendimento neste returno.

O time alvinegro anda com dificuldades na defesa e parece com problemas na questão psicológica.

Prova disso foi o empate sofrido diante do próprio Mirassol, no primeiro turno, quando o Glorioso abriu 3 a 0 e parecia ter encaminhado a vitória, mas cedeu a igualdade.

Se o Mirassol repetir as últimas atuações e partir para cima do Botafogo, tem tudo para conquistar mais uma vitória em casa.

Palpite 1 para Mirassol x Botafogo: Mirassol vence, com odds de 2.15 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo aberto pelo sonho da Glória Eterna

Atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi muito mal nesta temporada e agora aposta todas as suas fichas na classificação para a Liberta de 2026.

O Glorioso precisa buscar a vitória na casa do Mirassol e, por isso, o jogo tem tudo para ser aberto, com muitas chances de gol de ambos os lados.

O Mirassol, como já citado, está muito confiante e quer vencer mais um dos gigantes do futebol brasileiro.

Para isso, claro, a equipe precisará de gols. E bola na rede é o que não falta para o Leão Caipira. O time tem o terceiro melhor ataque da competição, com 52 gols marcados em 30 jogos.

A zaga do Botafogo não vem em um bom momento. O time apresentava boa solidez defensiva até meados da temporada, mas desandou e agora sofre com muitas fragilidades.

Palpite 2 para Mirassol x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.12 na KTO.

Mercado de escanteios é boa opção

O estilo de jogo do Mirassol, muito ofensivo, cria inúmeros escanteios. As últimas três vitórias da equipe em casa tiveram mais de 9 escanteios, e o jogo contra o Botafogo não deve ser diferente.

Do outro lado, o Glorioso é um time que aposta muito em seus pontas. Essa maneira de jogar também pode criar muitas jogadas de linha de fundo e, consequentemente, escanteios.

Na última rodada, no empate entre Botafogo e Santos, por 2 a 2, foram registrados 12 escanteios.

Outro bom indicativo é que, no primeiro turno, o empate em 3 a 3 entre as equipes teve 11 escanteios no Estádio Nilton Santos.

Se o estilo de jogo se repetir, agora em Mirassol, teremos novamente muitos cantos.