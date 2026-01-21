Palpite Marselha x Liverpool - Champions League - 21/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Marselha capitalize a vantagem de jogar em casa e evite a derrota contra uma equipe que luta por consistência.

Melhores palpites para Marselha x Liverpool:

Nossa análise: momento das equipes

Atualmente ocupando o 16º lugar na tabela da Champions League, o Olympique de Marselha está ansioso para avançar rumo às fases eliminatórias.

O time da Ligue 1 venceu e perdeu três vezes em seus seis jogos da UCL nesta temporada.

Eles esperam capitalizar jogando diante de seus torcedores no Stade Vélodrome na noite de quarta-feira. A vitória poderia aproximá-los da qualificação automática para as oitavas de final. No entanto, é mais provável que tenham que se contentar com o jogo adicional.

O OM perdeu terreno significativo na corrida pelo título da Ligue 1, estando atualmente oito pontos atrás do líder, o Lens. No entanto, os homens de Roberto De Zerbi podem tentar avançar nesta competição, mas precisarão de um resultado positivo nesta rodada.

O Liverpool está perto da qualificação automática para as oitavas de final, o que significa que não pode se dar ao luxo de perder mais pontos nesta fase.

Os Reds já superaram uma fase ruim no início da temporada, mas uma segunda onda parece estar se aproximando.

Esta fase não é tão ruim quanto no final do ano passado, mas os homens de Arne Slot estão lutando por consistência. Eles não venceram nos últimos quatro jogos da Premier League, tendo empatado todos e estão 14 pontos atrás dos líderes, o Arsenal.

No entanto, surpreendentemente, os Merseysiders ainda estão em quarto lugar e a caminho de se qualificar novamente para esta competição.

Os visitantes não podem se dar ao luxo de mais resultados ruins, se quiserem evitar jogar um jogo adicional.

Prováveis escalações para Marselha x Liverpool

Marselha: Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Weah, Nadir, Højbjerg, Emerson, Greenwood, Traoré, Gouiri;

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Registros semelhantes na UCL

Ambas as equipes marcaram 11 gols em seis jogos e sofreram oito nessa sequência de jogos da Champions League. Seus registros indicam que o ataque e a defesa são bastante semelhantes.

No entanto, a história recente mostra que os anfitriões têm dominado seus adversários.

Os comandados de De Zerbi marcaram 22 gols nos últimos cinco jogos. Isso equivale a uma média de 4,4 gols por jogo, o que significa que eles desafiarão a defesa do Liverpool.

Em contraste, os Reds marcaram sete gols nos últimos cinco jogos. No entanto, Mohamed Salah não estava disponível para essas partidas.

Além disso, três dos últimos quatro jogos do Liverpool viram ambas as equipes marcarem.

Quatro dos seis jogos do Marselha na Champions League também tiveram gols de ambos os lados.

Como ambas as equipes estão ansiosas para melhorar sua diferença de gols, espera-se um jogo de ponta a ponta, com foco no ataque.

Palpite 1 para Marselha x Liverpool: BTTS - Sim com odds de 1,53 na bet365.

Os anfitriões prontos para desafiar os visitantes

Os anfitriões registraram vitórias consecutivas na Champions League, o que deve aumentar sua confiança antes deste jogo.

Além disso, eles foram bem-sucedidos contra adversários ingleses na forma do Newcastle United, que receberam no final de novembro.

O OM também tem se saído bem recentemente, vencendo os últimos dois jogos competitivos e empatando um com o Paris Saint-Germain no tempo regulamentar. Como resultado, eles não devem se intimidar com a visita dos Reds.

A luta do Liverpool por forma é bastante evidente. Eles conseguiram apenas uma vitória contra o Barnsley na FA Cup este ano. Os homens de Slot empataram quatro dos últimos cinco jogos, o que preocupa os torcedores que viajarão.

Os visitantes venceram os últimos três confrontos diretos na Champions League, mas o encontro mais recente foi em 2008.

Os anfitriões são um desafio diferente hoje, então devem desafiar os campeões ingleses e evitar a derrota na noite de quarta-feira.

Palpite 2 para Marselha x Liverpool: Dupla chance - Marselha/Empate com odds de 1,80 na bet365.

Retorno triunfante de lesão

O encontro de quarta-feira deve apresentar vários potenciais marcadores de gols que estarão ansiosos para balançar as redes.

Mo Salah deve retornar à escalação do Liverpool, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang entende o que é necessário para romper a defesa dos Reds.

No entanto, Amine Gouiri, do Marselha, recuperou-se de uma lesão e voltou com tudo. O atacante argelino teve uma longa ausência desde outubro do ano passado, mas voltou à ação no início de 2026.

Gouiri marcou três gols e registrou uma assistência em suas últimas três aparições pelo clube.

De Zerbi o escolheu para liderar a linha nos últimos jogos, e ele atendeu às expectativas de seu treinador. Se o OM for marcar neste confronto, Gouiri é quem os levará até lá.