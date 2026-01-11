Palpite Manchester United x Brighton - Copa da Inglaterra - 11/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que este jogo seja cheio de gols, com o United saindo vitorioso em Old Trafford.

Melhores palpites para Manchester United x Brighton:

Nossa análise: momento das equipes

As dificuldades recentes do Manchester United foram amplamente documentadas.

Um empate contra o Leeds United marcou o fim da passagem de Ruben Amorim pelo clube, após um resultado de 1-1 contra um Wolverhampton Wanderers em dificuldades.

Darren Fletcher assumiu como técnico interino, mas a equipe registrou um terceiro empate consecutivo após perder uma vantagem de 2-1 e terminar empatando com o Burnley.

O Brighton & Hove Albion chega a Old Trafford para este confronto pela Copa da Inglaterra em forma inconsistente.

Embora tenham conseguido um respeitável empate de 1-1 fora de casa contra o Manchester City durante a semana, registraram apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

Além disso, conseguiram apenas dois jogos sem sofrer gols nesse período de oito partidas, o que pode dar confiança ao time da casa em sua capacidade de marcar.

Prováveis escalações para Manchester United x Brighton

Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mount, Fernandes, Cunha, Sesko;

Brighton: Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, van Hecke, De Cuyper, Ayari, Gomez, Kadioglu, Rutter, Mitoma, Welbeck.

Os Red Devils saindo por cima

Embora o Manchester United tenha vencido apenas dois de seus últimos oito jogos na Premier League, eles continuam a marcar regularmente e sofreram apenas duas derrotas em casa nesta temporada.

Dadas as dificuldades do Brighton ao jogar fora de casa, os anfitriões são considerados os favoritos para este confronto.

Os Red Devils têm algumas ausências importantes, no entanto. Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui estão fora participando da Copa Africana de Nações, enquanto Matthijs de Ligt continua afastado.

No entanto, o elenco foi reforçado com o retorno de Bruno Fernandes, Harry Maguire e Kobbie Mainoo no meio da semana.

Enquanto isso, o Brighton estará sem Carlos Baleba devido à Copa Africana de Nações, com Solly March, Stefanos Tzimas e possivelmente Yankuba Minteh afastados por lesão.

Embora os visitantes frequentemente tenham desafiado os Red Devils nos últimos anos, o Manchester United venceu o encontro em outubro por 4-2, e um resultado semelhante é esperado aqui.

Palpite 1 para Manchester United x Brighton: Manchester United vence, com odds de 1.85 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Brighton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um show de gols em Old Trafford

Como mencionado anteriormente, o último confronto entre eles, há alguns meses, produziu seis gols.

Além disso, houve mais de 2,5 gols marcados em todos, exceto um, dos últimos cinco confrontos desde o início da campanha 2023/24.

Historicamente, essas equipes raramente jogam partidas sem gols, com apenas dois empates em 0-0 registrados desde o primeiro encontro em 1909.

Embora este não seja um jogo da Premier League, as estatísticas da liga destacam as tendências de pontuação de ambas as equipes.

O Manchester United participou de mais jogos onde ambas as equipes marcaram do que qualquer outro time nesta temporada (16), com o Brighton logo atrás com 14. Ambas as equipes marcaram em cada um dos últimos três encontros.

Palpite 2 para Manchester United x Brighton: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.55 na Betano.

O retorno de um armador chave

Bruno Fernandes continua sendo um dos jogadores mais influentes do Manchester United. Antes de sofrer uma lesão na coxa, ele havia contribuído com 12 gols e assistências em 17 partidas nesta temporada.

Ele retornou à escalação contra o Burnley na quarta-feira, fornecendo a assistência para o gol de abertura de Benjamin Sesko.

O técnico interino Darren Fletcher confirmou que Fernandes foi substituído apenas para gerenciar sua condição física após a lesão, sugerindo que ele está pronto para começar novamente.

O meio-campista português já venceu esta competição anteriormente e estará ansioso para contribuir ainda mais. Seja marcando ou dando assistências, espera-se que ele seja central nos esforços ofensivos do Manchester United.

Fabian Hürzeler estará muito atento à ameaça representada pelo jogador de 31 anos, enquanto sua equipe tenta impedir que Bruno marque.