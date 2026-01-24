Palpite Manchester City x Wolves - Premier League - 24/01/2026

Os Wolves estão em uma sequência de quatro jogos sem perder, mas a viagem ao Etihad ainda parece assustadora, já que o City continua ajustando seu elenco em janeiro.

Melhores palpites para Manchester City x Wolves:

Nossa análise: momento das equipes

Os homens de Pep Guardiola tiveram uma semana decepcionante. Foram merecidamente derrotados pelos rivais da cidade, Manchester United, no último domingo. Em seguida, sofreram uma derrota por 3-1 para o modesto Bodo/Glimt da Noruega na Champions League.

O futuro a longo prazo de Guardiola é novamente incerto, mas o espanhol permanece no comando neste fim de semana.

Apesar de não vencerem há quatro partidas na Premier League, o City ainda está a apenas sete pontos do líder Arsenal. Eles continuam sendo os maiores artilheiros da liga, enquanto seu recorde defensivo ainda é o segundo melhor da divisão.

Enquanto isso, os Wolves estão em uma rara sequência de quatro jogos sem perder. Garantiram oito pontos após uma vitória e três empates, mas ainda estão 14 pontos atrás da segurança potencial.

Os homens de Rob Edwards sofreram 41 gols em 22 jogos, com uma média de quase dois por jogo. O recorde de gols marcados é a estatística mais preocupante, com uma média de apenas 0,68 gols por jogo.

Prováveis escalações para Manchester City x Wolves

Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Guehi, Khusanov, Rodri, Doku, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland;

Wolves: Sá, Mosquera, Krejci, Agbadou, Tchatchoua, Bueno, Mané, André, Gomes, Arokodare, Hwang.

Os anfitriões garantirão a vantagem no primeiro tempo

O City marcou primeiro em oito dos seus últimos dez confrontos na Premier League contra os Wolves. Eles também lideraram no intervalo em 75% dos seus últimos oito confrontos.

É por isso que analisamos o mercado de Placar Múltiplo no 1º Tempo, cobrindo alguns resultados potenciais de placar no intervalo.

Os Wolves conseguiram apenas um gol no primeiro tempo fora de casa durante toda a temporada. Portanto, estamos confiantes de que o City manterá um jogo sem sofrer gols nos primeiros 45 minutos e marcará o primeiro gol.

Além disso, eles têm a chance de marcar dois ou três gols no primeiro tempo. Em seu melhor momento, o City pode ser letal em intervalos de 10 a 15 minutos.

Apostamos nessa possibilidade, assim como no City se adiantando com uma margem de um gol no intervalo.

Os mercados de apostas sugerem que há apenas 52,63% de chance dos anfitriões liderarem por um a três gols sem sofrer.

A taxa de jogos sem sofrer gols do City no primeiro tempo de jogos em casa é de 82%. É por isso que essa é a melhor aposta de valor deste trio de previsões para Manchester City x Wolves.

Palpite 1 para Manchester City x Wolves: Placar múltiplo no 1º tempo: Manchester City vence por 1-0, 2-0 ou 3-0, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Wolves nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O City registrará um raro jogo sem sofrer gols

Embora a defesa do Manchester City tenha estado claramente instável nas últimas semanas, é improvável que tenha dificuldades neste fim de semana.

Afinal, os Wolves marcaram apenas 15 vezes em 22 jogos da Premier League. Eles têm uma média de 0,45 gols marcados por jogo fora de casa, metade de sua produção em casa (0,91).

Além disso, o recorde defensivo do City no Etihad é muito mais forte do que o seu recorde fora de casa. Eles sofreram apenas 0,73 gols por jogo em casa e 1,18 gols por jogo fora.

Ambos os times marcaram em 45% dos jogos em casa do City nesta temporada. Por isso, é surpreendente poder apostar contra ambos os times marcarem neste fim de semana com uma probabilidade de 52,63%.

Como resultado, a probabilidade de ambos os lados marcarem é de 47,37%.

É incerto por que os mercados sugerem que este jogo tem uma chance acima da média de ambos os lados encontrarem a rede.

Com Marc Guehi provavelmente fazendo sua estreia e a linha de ataque ineficaz dos Wolves, é provável que os homens de Guardiola mantenham um jogo sem sofrer gols.

Palpite 2 para Manchester City x Wolves: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.90 na Betano.

Há valor em apostar que Haaland marcará primeiro

Erling Haaland marcou 20 gols em 22 aparições na Premier League até agora nesta temporada.

Por isso, não é surpreendente que ele esteja com odds baixas para marcar a qualquer momento. No entanto, ainda há valor em apostar nele para marcar primeiro.

Na verdade, Haaland marcou primeiro em 40,9% de suas 22 aparições com a camisa do City até 2025/26. Ainda assim, os mercados de apostas indicam que há apenas 34,48% de chance de ele marcar primeiro contra o último colocado Wolves.

Isso parece surpreendentemente baixo, com esta aposta contendo pelo menos 5% de valor. Também vale a pena notar o imenso recorde de gols de Haaland, com dez gols em seis encontros na Premier League contra os Wolves.

Além disso, ele marcou duas vezes no dia de abertura da temporada, quando o City venceu por 4-0 em Molineux.