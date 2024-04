Palpite Manchester City x Real Madrid - Champions League - 17/4/24

Um ano depois, na mesma fase desta competição europeia, Citizens e Merengues definem uma vaga na semifinal no Etihad Stadium.

Confira nossos palpites para esse duelo entre Manchester City e Real Madrid que deve parar o mundo futebol na quarta-feira (17).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester City 1.65 na Betano Total de chutes Jude Bellingham ter dois ou mais 2.15 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Phil Foden 2.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Domínio estrondoso dos Citizens no Etihad Stadium

Os comandados de Pep Guardiola finalmente chegaram ao título europeu na temporada passada. Mas o desempenho em casa na Champions já vinha sendo dominante há um bom tempo.

Nas últimas 30 partidas do Manchester City no Etihad Stadium pela Champions League, os Citizens conquistaram 28 vitórias e apenas dois empates.

Este período inclui três duelos com o Real Madrid em Manchester, todos terminando com triunfo dos donos da casa diante da equipe espanhola.

Palpite 1 - Manchester City x Real Madrid = Vitória do Man. City: 1.65 na Betano.

Primeira partida de Bellingham na Inglaterra com o Real Madrid

Jude Bellingham se estabeleceu em um altíssimo patamar na sua temporada inicial com a equipe Merengue, inclusive brigando pela artilharia de La Liga com 16 gols, um a menos do que Artem Dovbyk.

O camisa 5 do Real Madrid possui uma média de 2.3 finalizações por jogo no Campeonato Espanhol.

Esta marca não diminui em competições europeias, com Bellingham acumulando 2.9 chutes por partida na Champions League.

Palpite 2 - Man. City x Real Madrid - Jude Bellingham ter dois ou mais chutes: 2.15 na Betano.

Phil Foden está brilhando em 2024

O camisa 47 dos Citizens foi poupado no último final de semana, ficando no banco em vitória do agora líder inglês diante do Luton Town por 5-1 no Etihad Stadium. Guardiola deu descanso para algumas peças importantes como também Rodri e Bernardo Silva.

São quatro gols nas últimas duas partidas como titular para Foden, vivendo a sua temporada mais prolífica, inclusive em gols, marcando 19 entre Champions e Premier League.

Além do gol no 3-3 com o Real Madrid na Espanha, Foden anotou um hat-trick em um triunfo diante do Aston Villa no início de abril.

Palpite 3 - Manchester City x Real Madrid - Phil Foden marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.