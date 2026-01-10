Palpite Manchester City x Exeter City - Copa da Inglaterra - 10/01/2026

Três vitórias nos últimos cinco jogos deram ao Exeter um pouco de fôlego na League One. No entanto, um resultado surpreendente na Copa da Inglaterra contra o City parece improvável.

Melhores palpites para Manchester City x Exeter City:

Nossa análise: momento das equipes

O City de Pep Guardiola enfrenta desafios maiores, mas o espanhol frequentemente vê as competições de copa como uma oportunidade de aprimorar seu elenco.

Muitas das campanhas mais prolíficas do City na EPL ocorreram quando tiveram bons desempenhos nas copas.

Guardiola provavelmente enfrentará dificuldades com suas opções de defesa central. Gvardiol é a última baixa por lesão no City, com Max Alleyne retornando ao elenco após ser chamado de volta de um empréstimo no Watford.

Devido à falta de alternativas no ataque, Erling Haaland pode começar e jogar pelo menos os primeiros 45-60 minutos. O goleiro reserva James Trafford também deve começar, com Gianluigi Donnarumma descansando no banco.

O Exeter será fortemente apoiado por uma torcida visitante de 7.800 torcedores. Este é o primeiro encontro competitivo dos Grecians com o Manchester City, e eles estarão ansiosos para deixar sua marca no Etihad Stadium.

O técnico visitante, Gary Caldwell, supervisionou um período festivo frutífero para os Grecians. Eles venceram quatro e perderam três de seus sete jogos na League One em dezembro.

O empate disputado contra o Huddersfield, aspirante à promoção, destacou sua disposição para lutar por resultados. Eles precisarão disso em abundância na tarde de sábado.

Com o Exeter apenas três pontos acima da zona de rebaixamento da League One, a sobrevivência continua sendo seu principal objetivo da temporada.

Prováveis escalações para Manchester City x Exeter City

Manchester City: Trafford, O’Reilly, Lewis, Aké, Khusanov, Nunes, Gonzalez, Savinho, Foden, Cherki, Haaland;

Exeter City: Whitworth, Niskanen, Sweeney, Fitzwater, Swinkels, Cole, Brierley, Aitchison, McMillan, Wareham, Magennis.

Apostamos que os Grecians evitarão uma derrota por quatro ou mais gols

O Manchester City dominou seus vizinhos de Manchester, Salford City, por 8-0 na 3ª rodada da temporada passada.

No entanto, esse é um resultado isolado quando se trata dos resultados passados do City na Copa da Inglaterra contra equipes do calibre do Exeter.

Na 5ª rodada da temporada passada, o time de Pep Guardiola derrotou os rivais amargos do Exeter, Plymouth Argyle, por 3-1. Na rodada anterior, o City só conseguiu vencer o Leyton Orient, da League One, por uma margem de um gol.

Dado que o Exeter sofreu apenas 23 gols em 24 jogos da League One, os Grecians são claramente difíceis de superar. Essa linha defensiva será testada ao máximo no sábado.

Porém, há valor em apostar que o Exeter evitará uma derrota por quatro ou mais gols, com base nos resultados recentes do City contra adversários comparáveis.

Palpite 1 para Manchester City x Exeter City: Exeter City +4 (handicap 3-vias), com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Exeter City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Nenhum dos tempos deve apresentar três ou mais gols

Com o Manchester City perdendo mais jogadores experientes nas últimas semanas devido a lesões, Guardiola estará ansioso para vencer sem grandes problemas aqui.

É por isso que estamos apostando que o jogo não apresentará três ou mais gols marcados em nenhum dos tempos. Os mercados de apostas sugerem uma probabilidade muito baixa de 38,46% disso acontecer.

Apenas 20% dos jogos do Manchester City apresentaram cinco ou mais gols nesta temporada. Nenhum dos jogos do Exeter na League One teve cinco ou mais gols.

Sempre há uma chance de que o City domine. No entanto, eles vão querer passar por isso sem dramas desta vez.

Palpite 2 para Manchester City x Exeter City: Mais de 2,5 gols (apostas por tempo: qualquer tempo), com odds de 2.60 na Betano.

O City encerrará o confronto cedo, com dois gols logo no primeiro tempo

Com Erling Haaland potencialmente começando contra os Grecians, Guardiola pode pedir ao seu time que pressione bastante nos primeiros 20 minutos e marque um ou dois gols para quebrar a resistência do Exeter.

Também vale a pena notar que 70% dos jogos em casa do City nesta temporada apresentaram dois ou mais gols no primeiro tempo.

Podemos apostar que o City marcará duas vezes contra a oposição da terceira divisão nos primeiros 45 minutos com uma probabilidade de apenas 47,62%.

É nossa aposta de maior valor entre nosso trio de previsões para Manchester City x Exeter City.