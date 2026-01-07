Palpite Manchester City x Brighton - Premier League - 07/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o City se recupere após dois empates, vencendo as Gaivotas no Etihad.

Dicas de apostas para Manchester City x Brighton:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 2-1 Brighton

Manchester City 2-1 Brighton Palpite de artilheiros: Manchester City - Erling Haaland, Rayan Cherki; Brighton - Georginio Rutter.

A sequência invicta do Manchester City continuou nos últimos dias, embora os empates contra Sunderland e Chelsea não fossem os resultados desejados.

Os homens de Pep Guardiola estão há 10 partidas sem derrota em todas as competições, mas atualmente estão seis pontos atrás do Arsenal na Premier League. Apesar dessa diferença, eles confiam em si mesmos jogando em casa, já que não perdem um jogo da liga no Etihad desde agosto.

O Brighton & Hove Albion também está em uma forma inconsistente. Uma vitória por 2-0 sobre o Burnley encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer, durante a qual sofreram três derrotas. Eles ganham confiança do fato de terem vencido o City por 2-1 quando se encontraram no início da temporada.

Escalações esperadas para Manchester City x Brighton

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Reijnders, Haaland;

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu, Gomez, Ayari, Gruda, Rutter, Mitoma, Welbeck.

O City fazendo o dever de casa

Embora o Manchester City possa não ter conseguido os três pontos contra Sunderland e Chelsea, eles confiam em si mesmos neste jogo.

O Brighton & Hove Albion tem lutado em partidas fora de casa nesta temporada, e o Etihad continua sendo um local difícil para as equipes visitantes. Os Cityzens também estão ansiosos para reduzir a vantagem de seis pontos atualmente mantida pelo Arsenal.

Ambas as equipes estão lidando com ausências notáveis. O Manchester City estará sem Savinho e Oscar Bobb, enquanto Nico Gonzalez é considerado uma potencial dúvida.

Além disso, Omar Marmoush e Rayan Ait Nouri estão indisponíveis, pois representam Egito e Argélia na Copa Africana de Nações. Enquanto isso, a perda mais significativa do Brighton é Carlos Baleba, que ajudou Camarões a chegar às quartas de final da AFCON nesta semana.

Embora o Brighton tenha outros jogadores ausentes, o City está geralmente melhor equipado para lidar com suas ausências, e sua sequência invicta os coloca no controle. Dado que 70% dos jogos do City em casa resultam em três ou mais gols, espera-se uma partida com muitos gols.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Brighton: Manchester City vence e mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Brighton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Muita ação em ambas as extremidades

O Brighton está atualmente invicto em seus últimos três jogos contra o City, vencendo dois deles por 2-1. No entanto, antes dessa sequência, eles haviam perdido 13 de 15 partidas contra o City desde sua promoção à Premier League. Uma constante nos últimos anos, no entanto, é o grande volume de gols.

Ao longo dos últimos 10 encontros, oito deles viram ambas as equipes balançarem as redes, enquanto nove apresentaram 3+ gols marcados. Portanto, apostar que ambas as equipes marcarão em Manchester não parece um tiro no escuro.

Enquanto o City tem marcado muitos gols nos últimos meses, eles frequentemente pareceram vulneráveis na defesa. Isso é algo que Fabian Hürzeler estará bem ciente. Se Nottingham Forest, Fulham, Leeds United e Bournemouth conseguiram marcar contra os Cityzens, as Gaivotas têm uma chance realista de fazer o mesmo.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Brighton: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.65 na Betano.

Haaland encerrando sua pequena seca de gols

Depois de não marcar contra o Chelsea no último fim de semana, Erling Haaland agora está há três jogos da Premier League sem um gol. Isso representa seu período mais longo sem marcar na temporada, e o torna mais propenso a marcar em seu próximo jogo.

Haaland marcou o único gol do City em sua derrota por 2-1 para o Brighton em agosto, que é um dos 12 jogos da liga em que ele marcou nesta temporada.

Ele estará ansioso para alcançar seu 20º gol da temporada nesta semana e fazer cinco temporadas consecutivas com 20+ gols na liga. O norueguês tem um forte histórico contra o Brighton, com seis gols em seis aparições.

Ele foi muito azarado ao acertar a trave contra o Chelsea. No entanto, espera-se que ele marque contra o Brighton para compensar essa falta, enquanto continua sua busca por mais uma Chuteira de Ouro.