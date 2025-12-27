Palpite Liverpool x Wolves

Dadas as dificuldades dos Wolves, é difícil não prever uma vitória confortável dos Reds para este confronto em Anfield.

Dicas de apostas para Liverpool x Wolves:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de Placar: Liverpool 2-0 Wolves

Liverpool 2-0 Wolves Palpite de Artilheiros: Liverpool: Hugo Ekitike, Florian Wirtz

O Liverpool passou por um período difícil no início desta temporada, mas parece ter recuperado a forma.

A equipe de Arne Slot está invicta há seis jogos em todas as competições, tendo vencido quatro dessas partidas.

Uma vitória fora de casa contra o Tottenham Hotspur permitiu que eles alcançassem o quinto lugar antes do Natal. Se os resultados forem favoráveis esta semana, eles podem subir para o quarto lugar.

Enquanto isso, o Wolverhampton Wanderers está em péssima forma. Eles garantiram apenas dois pontos em seus 17 jogos na Premier League em 2025/26 até agora e perderam 11 partidas consecutivas.

Dizer que chegam a Anfield como azarões é um eufemismo, especialmente após sofrerem uma derrota por 2-0 para o Brentford no sábado.

Escalações esperadas para Liverpool x Wolves

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Escalação esperada dos Wolves: Johnstone, Bueno, Toti, Mosquera, Andre, Gomes, Krejci, Wolfe, Arias, Hwang, Strand Larsen

Vitória confortável em casa apesar das lesões

Muitas equipes causaram problemas para o Liverpool nesta temporada. No entanto, o Wolverhampton Wanderers está enfrentando dificuldades significativas, e é difícil vê-los desafiando os Reds em Anfield.

Os anfitriões estarão confiantes em garantir três pontos em seu último jogo do ano.

O time da casa não está em plena força, porém. Alexander Isak está fora há meses após quebrar a perna, e Mohamed Salah está com o Egito na Copa Africana de Nações.

Além disso, Cody Gakpo é dúvida, então Slot tem decisões difíceis a tomar em termos de seu ataque. Felizmente, Hugo Ekitike está em excelente forma.

Para os visitantes, perderam o defensor Toti Gomes por uma lesão de longo prazo no tendão.

No entanto, há notícias positivas sobre Hugo Bueno, que pode retornar para este jogo.

Considerando tudo, espera-se uma vitória confortável em casa em Merseyside, provavelmente acompanhada por um raro jogo sem sofrer gols do Liverpool.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Wolves: Liverpool para vencer sem sofrer gols com odds de 2.06 na Betano

Uma exibição profissional

Embora a equipe de Slot provavelmente saia vitoriosa, não será uma vitória decisiva. Apesar de sua má forma, os Wolves sofreram mais de dois gols em um jogo apenas uma vez desde que Rob Edwards se tornou técnico.

Com Isak fora, Salah ausente e Gakpo provavelmente não jogando, os anfitriões não têm seu poder de fogo habitual disponível.

Isso será um ligeiro alívio para os Wolves, já que só mantiveram um jogo sem sofrer gols em 20 partidas em todas as competições, e isso aconteceu na Carabao Cup.

No entanto, o Liverpool não está marcando muitos gols no momento, tendo marcado 3 ou mais gols apenas uma vez em seus últimos 11 jogos competitivos.

Enquanto os visitantes provavelmente não encontrarão alegria em Anfield, uma goleada completa é improvável.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Wolves: Menos de 3.5 gols com odds de 1.66 na Betano

O homem do momento dos Reds

As transferências de verão do Liverpool podem ter trazido resultados inconsistentes, mas uma contratação que se provou um grande sucesso é Hugo Ekitike.

O francês marcou 11 gols pelos Reds desde que se juntou ao clube e se mostrou um jogador crucial em tempos difíceis.

Após marcar cinco gols em seus últimos três jogos, ele estará ansioso para enfrentar a defesa problemática dos Wolves.

Não há jogador mais provável de marcar neste jogo, dada sua forma atual. E com outros atacantes-chave ausentes, ele estará desesperado para se destacar mais uma vez.

Ekitike já causou problemas para times melhores que os Wolves, então a equipe de Edwards estará com razão preocupada enquanto se prepara para enfrentá-lo esta semana.