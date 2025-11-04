Palpite Liverpool x Real Madrid - Champions League - 04/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que o time espanhol leve a melhor neste jogo, com Jude Bellingham marcando no placar.

Melhores palpites para Liverpool x Real Madrid:

Real Madrid vence, com odds de 2.50 na Betano;

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano;

Jude Bellingham marca a qualquer momento, com odds de 2.80 na Betano.

Palpite de placar: Liverpool 1-2 Real Madrid.

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool voltou a vencer com um triunfo de 2-0 sobre o Aston Villa na Premier League no sábado.

No entanto, eles ainda perderam seis dos últimos oito jogos em todas as competições.

Essa é uma queda preocupante para o time de Jürgen Klopp, mas eles venceram dois dos três jogos na Champions League até agora.

Enquanto isso, são três vitórias em três na Europa para o Real Madrid, que está firmemente a caminho de terminar entre os oito primeiros.

Os Blancos derrotaram confortavelmente o Valencia por 4-0 na La Liga no fim de semana. Eles venceram seus últimos seis jogos em todas as competições.

Prováveis escalações para Liverpool x Real Madrid

Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike;

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

O Liverpool sofre um novo revés

Foram três pontos importantes para o Liverpool no fim de semana, mas ainda não foi totalmente convincente.

Eles ainda não se encontraram completamente como unidade de ataque, enquanto estavam há 10 jogos sem um clean sheet antes de receberem o Villa.

Em contraste, o Real Madrid está atualmente cheio de confiança. Eles têm uma taxa de vitória de 93% em todas as competições nesta temporada.

Os Blancos criaram pelo menos 2,0 xG em todos os seus seis jogos desde que perderam o derby contra o Atlético.

Isso inclui uma vitória impressionante no El Clásico, onde deveriam ter vencido por uma margem maior que 2-1.

Vencer o Barça dessa maneira também deve dar confiança ao enfrentar as principais equipes, especialmente após os recentes resultados ruins nos maiores jogos.

Palpite 1 para Liverpool x Real Madrid: Real Madrid vence, com odds de 2.50 na Betano.

Um jogo mais apertado do que o esperado

Os mercados de apostas apontam para um jogo aberto com muitos gols. No entanto, há razão para pensar que pode ser um pouco mais apertado do que isso.

Xabi Alonso melhorou uma defesa do Real Madrid que manteve um clean sheet em 50% dos seus jogos nesta temporada.

O treinador basco também demonstrou tendência a ser mais cauteloso em alguns jogos.

Com tanta velocidade na sua linha de ataque, podemos ver os visitantes recuando em Anfield e jogando no contra-ataque.

Além disso, 10 dos últimos 13 jogos do Liverpool em todas as competições terminaram com três ou menos gols. Isso também sugere que pode haver valor em apostar em uma repetição aqui com uma probabilidade implícita de 56,2%.

Palpite 2 para Liverpool x Real Madrid: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Bellingham estende sua sequência de gols

O Real Madrid girou em torno de Kylian Mbappé nesta temporada, mas o recente retorno de Bellingham à forma física adicionou uma nova ameaça de gol.

O inglês chega a este jogo em ótima forma, tendo marcado em cada um dos últimos três jogos de sua equipe.

Alonso tem incentivado Bellingham a ocupar posições mais centrais e ameaçadoras nesta temporada. Isso o ajudou a realizar 11 chutes nesses três jogos recentes, com seis dessas tentativas acertando o alvo.

Ao jogador de 22 anos não vai faltar motivação ao retornar à sua terra natal, após ter sido excluído da recente convocação da seleção inglesa.

Sua forma atual sugere que ele pode valer a pena apostar para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 28,6%.