Palpite Liverpool x Leeds - Premier League - 01/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que esta partida tenha gols de ambas as equipes. Os atacantes em forma, Hugo Ekitike e Dominic Calvert-Lewin, devem marcar.

Melhores palpites para Liverpool x Leeds:

Nossa análise: momento das equipes

Liverpool e Leeds se enfrentaram há apenas algumas semanas. O time de Daniel Farke lutou para empatar 3-3 em Elland Road, o que levou Mohamed Salah a fazer críticas a Arne Slot.

Desde então, ambas as equipes têm mostrado boa forma.

O Leeds ampliou sua sequência invicta para cinco partidas em todas as competições, afastando-se sete pontos da zona de rebaixamento com um empate de 1-1 contra o Sunderland no domingo.

Enquanto isso, o Liverpool venceu todas as quatro partidas competitivas desde o empate no jogo anterior. Eles superaram Brighton, Tottenham e Wolves para voltar ao top quatro.

Prováveis escalações para Liverpool x Leeds

Liverpool: Alisson, Kerkez, Konate, Van Dijk, Bradley, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike;

Leeds: Perri, Gudmundsson, Struijk, Bijol, Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin, Aaronson.

Gols devem rolar novamente após um emocionante empate de seis gols

O Leeds encontrou forma nas últimas semanas, justo quando parecia que Farke estava em risco de perder o emprego.

Sua capacidade de marcar três vezes contra essa defesa do Liverpool em dezembro deve dar-lhes esperança. Será mais difícil em Anfield, mas há razão para esperar que os visitantes marquem.

Com Calvert-Lewin sendo decisivo no ataque, o time de Yorkshire marcou e sofreu gols em oito partidas consecutivas.

Uma recente mudança para um sistema 3-5-2 contribuiu para alguns resultados melhores.

Eles têm uma grande dúvida de condicionamento físico sobre o zagueiro central-chave Joe Rodon para este jogo. Apenas Jayden Bogle acumulou mais minutos na Premier League para o time de Farke nesta temporada.

Isso pode deixá-los ainda mais vulneráveis defensivamente em Merseyside.

Quatro dos últimos cinco jogos do Liverpool na liga também viram ambas as equipes marcarem. Apostar em uma repetição parece oferecer valor com uma probabilidade implícita de 57,1%.

Palpite 1 para Liverpool x Leeds: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Leeds nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ekitike aproveitará a sua chance

Com Alexander Isak sofrendo uma lesão grave, Hugo Ekitike tem a oportunidade de se firmar como o atacante titular do Liverpool. O francês está aproveitando ao máximo.

Ekitike tem sido o destaque entre as contratações de verão dos Reds. Ele marcou cinco gols em suas últimas quatro aparições na Premier League.

O jogador de 23 anos já balançou as redes 11 vezes em todas as competições pelos atuais campeões ingleses.

Na liga, Ekitike tem uma média de 3,02 chutes a cada 90 minutos. Ele marcou com 23% de suas tentativas e deve ter oportunidades contra esta defesa do Leeds.

Os visitantes sofreram 2,22 gols por jogo fora de casa desde que retornaram à primeira divisão.

Após marcar dois gols no jogo anterior, Ekitike oferece valor como aposta de artilheiro a qualquer momento.

Palpite 2 para Liverpool x Leeds: Hugo Ekitike marca a qualquer momento, com odds de 1.70 na Betano.

Calvert-Lewin vai ampliar a sua sequência de gols

O ressurgimento do Leeds foi em grande parte impulsionado pela forma impressionante de Calvert-Lewin na frente do gol.

O atacante marcou em seis partidas consecutivas da Premier League, tendo marcado apenas uma vez em toda a temporada antes disso.

Apenas 14 jogadores marcaram em sete jogos consecutivos da Premier League. Se o jogador de 28 anos marcar novamente em Anfield, ele pode desafiar o recorde de 11 jogos consecutivos de Jamie Vardy na competição.

Calvert-Lewin tem sido dominante no jogo aéreo, com uma média de 3,1 duelos aéreos por jogo. Isso o ajudou a se tornar o ponto focal de um ataque que teve dificuldades no início da temporada.

Ele deve ter oportunidades contra uma defesa do Liverpool que esteve longe de ser impecável nesta temporada. O time de Slot sofreu, em média, 1,44 gols por jogo na liga.

Dado isso, e sua forma excepcional atual, Calvert-Lewin está bem posicionado para marcar a qualquer momento com odds relativamente longas.