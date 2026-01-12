Palpite Liverpool x Barnsley - Copa da Inglaterra - 12/01/2026

Nosso especialista acredita que os Reds garantirão uma vitória decisiva, já que os Tykes estão enfrentando dificuldades na parte inferior da tabela da terceira divisão.

Melhores palpites para Liverpool x Barnsley:

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool superou suas dificuldades de meio de temporada, mas ainda não atingiu sua forma máxima na Premier League.

O time de Arne Slot está invicto em 10 partidas em todas as competições, mas venceu apenas metade desses jogos. E

les entram na Copa da Inglaterra ansiosos para encerrar uma sequência de três empates consecutivos, sendo o mais recente fora de casa contra o Arsenal.

O Barnsley está passando por um período difícil, tendo perdido quatro dos últimos seis jogos na League One.

Embora a equipe de Conor Hourihane tenha tido tempo adicional para descansar devido a um adiamento recente, isso pode oferecer uma ligeira vantagem contra um adversário da qualidade do Liverpool.

Os Tykes estão atualmente em 17º na tabela e mantiveram apenas três jogos sem sofrer gols em 30 partidas competitivas durante a temporada 2025/26.

Prováveis escalações para Liverpool x Barnsley

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Robertson, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Morrison, Wirtz, Ngumoha, Chiesa;

Barnsley: Cooper, Watson, de Gevigney, Shepherd, Earl, Phillips, Bland, Jalo, Kelly, McGoldrick, Keillor-Dunn.

Um desempenho forte esperado dos Reds

Mesmo que Arne Slot opte por rodar a escalação como esperado, o Liverpool deve ter qualidade suficiente para superar o Barnsley. É uma grande oportunidade para os jogadores continuarem ganhando confiança após um período recente difícil.

Os Tykes têm lutado recentemente, sofrendo derrotas sem marcar gols contra Lincoln City, Exeter City e Port Vale. Portanto, espera-se que o Liverpool alcance um resultado semelhante.

Os Reds estarão sem Conor Bradley após ele sofrer uma grave lesão contra o Arsenal, mas ele provavelmente não jogaria de qualquer forma. O mesmo se aplica a Hugo Ekitike, embora sua lesão não seja considerada grave.

Enquanto isso, Mo Salah ainda está na Copa Africana de Nações, e jogadores como Alexander Isak e Wataru Endo são questões de longo prazo.

Quanto aos visitantes, a principal ausência será Luca Connell, com o jogador de 24 anos suspenso após um cartão vermelho contra o Wigan Athletic.

Palpite 1 para Liverpool x Barnsley: Liverpool vence sem sofrer gols, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Barnsley nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dificuldades do Barnsley em achar o gol

Houve um momento não muito tempo atrás em que o Liverpool parecia incapaz de manter um jogo sem sofrer gols. No entanto, eles melhoraram substancialmente, tendo registrado quatro jogos sem sofrer gols nos últimos sete em todas as competições.

Assim, o Barnsley enfrentará uma tarefa difícil ao tentar conseguir uma surpresa em Anfield. Eles não conseguiram marcar em nove de seus 30 jogos na temporada 2025/26, e os Reds são, confortavelmente, seus adversários mais difíceis.

Mesmo com algumas das questões que o Liverpool teve na defesa, é provável que eles se mantenham firmes neste jogo.

Embora Davis Keillor-Dunn, dos visitantes, tenha marcado 14 gols nesta temporada, ele enfrentará um defensor de calibre muito mais alto neste jogo. Portanto, espera-se uma vitória confortável para os anfitriões.

Palpite 2 para Liverpool x Barnsley: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.95 na Betano.

Wirtz mais adaptado ao futebol inglês

A transição de Florian Wirtz para o futebol inglês foi inicialmente mais lenta do que o esperado, dado seu alto custo de transferência e sua chegada ao atual campeão da Premier League. No entanto, o alemão está encontrando seu ritmo.

Wirtz finalmente marcou contra o Wolverhampton Wanderers e seguiu com outro gol contra o Fulham uma semana depois.

Com esses gols adicionados às suas seis participações em gols, suas estatísticas estão melhorando. Ele estará ansioso para aumentar sua contagem mais uma vez contra o Barnsley, que pode oferecer uma oportunidade perfeita para aumentar ainda mais sua confiança.

Embora o Liverpool tenha uma riqueza de talentos que pode causar problemas para o time de Hourihane, Wirtz é um jogador principal a ser observado.

Apesar da possível rotação em Anfield, é improvável que o armador alemão seja poupado neste momento.