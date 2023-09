Palpite LDU x Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana - 27/9/23

Veja palpites para apostar em LDU x Defensa y Justicia, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana.

Neste duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, a equipe da LDU recebe o Defensa y Justicia. O confronto acontece nesta quarta-feira (27), no estádio Casa Blanca, no Equador.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que envolve os equatorianos da LDU contra os argentinos do Defensa y Justicia. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado LDU vence 1.70 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.78 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 0,5 gol no segundo tempo 1.28 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

LDU tem sido forte na altitude de Quito

Líder do campeonato equatoriano com 14 pontos em sete jogos (quatro vitórias, dois empates e uma derrota), a LDU surge como um dos favoritos ao título desta Sul-Americana.

Para essa partida em específico, a equipe aparece como favorita para vencer o confronto contra os argentinos. Afinal, atuando em casa, conseguiu vencer três vezes, empatou uma e foi derrotada apenas uma vez nessa competição continental.

Sua força como mandante pode ser um obstáculo muito duro para os adversários. Principalmente pelo fato de seu estádio, o Casa Blanca, ficar localizado numa área de altitude de 2,8 mil metros.

Palpite 1 - LDU x Defensa y Justicia - LDU vence: 1.70 na Betano.

Apenas um time marcou nos jogos recentes da LDU

Quatro dos últimos quatro jogos da LDU, em todos os campeonatos, terminaram com apenas um time marcando. Perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no segundo jogo das quartas da Sul-Americana; venceu o Guayaquil por 2 a 0, perdeu para o Barcelona por 1 a 0 e venceu o Orense por 1 a 0, todos esses últimos jogos pelo campeonato equatoriano.

Do lado do Defensa y Justicia, em dois dos últimos três jogos da equipe, apenas uma equipe marcou. Os dois times fizeram gols apenas no jogo mais recente do clube, quando foram derrotados pelo Central Córdoba por 2 a 1.

Nesse sentido, esperando que o Defensa y Justicia atue buscando um empate fora de casa na altitude de Quito, é de se esperar um time que jogue mais defensivamente. O que pode dar a LDU as chances mais claras de gol.

Palpite 2 - LDU x Defensa y Justicia - Não para ambos marcam: 1.78 na Betano.

Quatro dos últimos seis gols da LDU foram no segundo tempo

Essas duas equipes já tiveram seus caminhos cruzados em duas oportunidades, e isso aconteceu na Copa Sul-Americana de 2022. Na ocasião, houve um empate por 2 a 2, e uma vitória da LDU por 2 a 1.

Nessas duas vezes que as equipes se enfrentaram, além da média de gols ter sido superior a 2,5 por partida, em ambos os jogos houve mais de 0,5 no segundo tempo.

Além disso, quatro gols dos últimos seis mais recentes anotados pela LDU aconteceram após o intervalo. E isso pode ser algo que volte a acontecer, esperando que o Defensa y Justicia perca um pouco do ritmo no segundo tempo.

Palpite 3 - LDU x Defensa y Justicia - Mais de 0,5 gol no segundo tempo: 1.28 na Betano.