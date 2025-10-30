Palpite Lanús x Universidad de Chile - Sul-Americana - 30/10/2025

Lanús e Universidad de Chile lutam por uma vaga na final da Sul-Americana, com as possibilidades do jogo em aberto.

Nossa análise: momento das equipes

O confronto entre Lanús e Universidad de Chile promete ser intenso e equilibrado, colocando frente a frente dois estilos diferentes de jogo. O duelo de ida terminou empatado em 2 a 2, e agora o fator casa pode fazer a diferença para os argentinos.

Ambos os times mostraram força ofensiva e poder de reação, o que cria expectativa de mais um jogo aberto e competitivo nesta volta decisiva.

O Lanús chega motivado pelo bom desempenho recente no Campeonato Argentino e pela solidez que costuma demonstrar em casa.

A equipe tem mostrado eficiência na transição ofensiva e boa compactação defensiva, alternando momentos de pressão com controle do ritmo.

O técnico deve repetir a postura agressiva da ida, apostando em bolas longas e intensidade nas laterais para superar a marcação chilena.

Já a Universidad de Chile vive um momento irregular, mas mostrou personalidade ao buscar o empate no jogo de ida. A equipe aposta na qualidade do meio-campo e na experiência de alguns jogadores para equilibrar a posse de bola e tentar segurar a pressão inicial do adversário.

O desafio será manter a consistência defensiva e aproveitar as oportunidades em contra-ataques rápidos, característica que pode ser decisiva para surpreender fora de casa.

Prováveis escalações de Lanús x Universidad de Chile

Lanús: Losada, Pérez, Muñoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Aquino, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo;

Universidad de Chile: Castellón, Hormazábal, Calderón e Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano e Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).

Lanús quer confirmar a força em casa

O Lanús chega confiante após o empate fora de casa e aposta na força de seu estádio para garantir a classificação.

A equipe argentina mostrou mais volume de jogo no primeiro duelo, principalmente na etapa inicial, e deve repetir o estilo intenso e direto diante da torcida.

Com um meio-campo combativo e bom aproveitamento nas bolas paradas, o time tende a pressionar desde o início para abrir vantagem.

A força coletiva e o bom desempenho recente em casa reforçam o favoritismo dos granates.

A Universidad de Chile costuma ter dificuldades atuando como visitante e tende a sofrer com o ritmo alto imposto pelo Lanús.

Se mantiver a postura ofensiva e o equilíbrio defensivo, o time argentino tem grandes chances de vencer e seguir firme na competição.

Expectativa de novo duelo aberto e ofensivo

A partida de ida mostrou o quanto as duas equipes são ofensivas e não abrem mão de buscar o gol.

O Lanús constrói bem pelo meio e finaliza com frequência, enquanto a Universidad de Chile tem boa chegada pelas pontas e mostrou poder de reação ao empatar em Santiago.

Agora, com a necessidade de vitória, é natural que o jogo se torne novamente aberto, com transições rápidas e espaço para os ataques.

Ambos os times contam com bons organizadores e laterais que apoiam bastante, o que deve garantir movimentação e chances para os dois lados.

A tendência é de que o confronto mantenha o mesmo ritmo do primeiro encontro, com intensidade alta e oportunidades criadas de ambos os lados durante os 90 minutos.

Intensidade e tensão devem gerar muitos cartões

O confronto entre argentinos e chilenos costuma ser marcado por forte contato físico, e esta semifinal promete não fugir à regra.

No jogo de ida, foram diversas faltas e reclamações, e a volta tende a ser ainda mais tensa. O Lanús, empurrado pela torcida, deve jogar com intensidade, enquanto a Universidad de Chile buscará travar o jogo e diminuir o ritmo do adversário.

Ambas as equipes têm estilo competitivo e não hesitam em interromper jogadas promissoras com faltas táticas.

Além disso, a arbitragem em torneios sul-americanos costuma ser rigorosa em partidas decisivas, o que aumenta o risco de cartões.

Com tanto em jogo e um histórico de confrontos acalorados, a expectativa é de que o número de advertências ultrapasse facilmente a média da competição.