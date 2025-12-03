Palpite Juventude x Santos - Brasileirão Série A - 03/12/2025

Juventude e Santos se enfrentam pelo Brasileirão, com o Jaconero já matematicamente rebaixado e o Peixe definindo seu rumo.

Melhores palpites para Juventude x Santos:

Santos vence, com odds de 1.85 na bet365;

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.00 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo aberto, o Santos deve vencer o Juventude por 1 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

O Juventude joga sem pressão, já rebaixado, mas mantém postura competitiva nas rodadas finais. O Santos, por outro lado, joga pela sobrevivência e chega com responsabilidade máxima.

Apesar do rebaixamento confirmado, o Juventude tem feito partidas sólidas, como a boa atuação contra o Bahia. A equipe corre, compete e pressiona em casa, onde costuma ser agressiva e empurrar o adversário para trás.

A falta de pressão pode ajudar o time a jogar de forma solta, com mais ousadia e menos medo de errar. Mesmo limitado, o time mostra intensidade e costuma criar chances quando atua no Alfredo Jaconi.

O Santos vive o extremo oposto. O time respira fora da zona do rebaixamento, mas sabe que não pode vacilar.

A vitória por 3 a 0 sobre o Sport foi crucial, e a atuação de Neymar elevou não só o nível técnico, mas também a confiança coletiva.

A equipe passou a atacar com mais mobilidade, a infiltrar melhor e a controlar espaços com mais inteligência.

Ainda assim, a instabilidade defensiva preocupa, especialmente fora de casa. O Peixe chega motivado, mas também pressionado — e isso influencia diretamente no ritmo do jogo.

Prováveis escalações de Juventude x Santos

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson), Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes, Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari;

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías , Luan Peres (Zé Ivaldo) e Souza, João Schmidt, Willian Arão e Rollheiser (Tiquinho Soares), Barreal, Guilherme e Neymar (Lautaro Díaz).

Santos chega pressionado, mas com força renovada

O Juventude entra em campo já rebaixado, mas vem mantendo competitividade nas últimas rodadas.

O empate contra o Bahia mostrou um time organizado, intenso e disposto a encerrar a temporada com dignidade.

Jogando no Alfredo Jaconi, a equipe costuma pressionar, sustentar ritmo alto e dificultar a vida dos adversários.

Já o Santos depende apenas de si para permanecer na Série A e chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Sport, com ótima atuação de Neymar.

O time ganhou mobilidade, presença ofensiva e confiança. Pela necessidade na tabela e pela evolução recente, o Peixe entra como favorito no confronto.

Palpite 1 para Juventude x Santos: Santos vence, com odds de 1.85 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo mais alto e jogo com potencial para muitos gols

O Juventude joga solto, sem pressão e com liberdade para arriscar mais. Isso aumenta o volume ofensivo e deixa o time mais agressivo no terço final.

Mesmo rebaixado, o time vem produzindo chances e finalizando bastante em casa.

Do outro lado, o Santos chega com ataque fortalecido. Neymar eleva o nível técnico, aproxima os setores e cria situações de gol com facilidade. O time acelera mais, infiltra com frequência e ganha profundidade.

Com dois times que tendem a atacar e com defesas que oscilam, o jogo deve ser aberto e com boas chances de gol ao longo dos 90 minutos, principalmente pelo clima de decisão que o jogo terá para o Peixe.

Palpite 2 para Juventude x Santos: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.00 na bet365.

Boas chances de gol dos dois lados

O Juventude, mesmo sem objetivos na tabela, costuma marcar em casa.

A equipe chega com força pelos lados, trabalha bem a bola parada e aproveita a falta de pressão para arriscar mais. É um time que gera chances, mesmo contra adversários superiores.

O Santos também deve marcar. Com Neymar, Guilherme e Rollheiser comandando as ações ofensivas, a equipe ganhou criatividade, clareza nas decisões e presença na área.

A defesa do Peixe, porém, ainda oscila e costuma dar espaços em transição — algo que o Juventude pode aproveitar.

O cenário aponta para um jogo aberto, com oportunidades para os dois ataques, que costumam balançar as redes com frequência.