Palpite Juventude x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 20/11/2025

Juventude quer a vitória para seguir com chances de escapar do rebaixamento, enquanto o Cruzeiro ainda tem um fio de esperança na luta pelo título.

Melhores palpites de apostas para Juventude x Cruzeiro

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Juventude x Cruzeiro

Vitória do Cruzeiro, com odds de 1.91 na Betano

Ambas as equipes marcam ou mais de 2.5 gols, com odds de 1.70 na Betano

Para Kaio Jorge marcar a qualquer momento, com odds de 2.20 na Betano

Em jogo tenso, o Cruzeiro deve vencer o Juventude por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Juventude e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo marcado pela esperança.

O Papo ainda acredita que pode escapar do rebaixamento, apesar da situação difícil. Já a Raposa ainda nutre sonhos discretos de que pode surpreender Flamengo e Palmeiras nesta reta final.

O Juventude vem de uma ótima vitória sobre o Vasco, fora de casa, por 3 a 1, e chega animado para este confronto. A situação, porém, ainda é extremamente complicada.

Os donos da casa estão com 32 pontos, na 18ª posição, e precisam de um aproveitamento fantástico nos jogos que restam para escapar da queda para a Série B.

Terceiro colocado, com 64 pontos, o Cruzeiro já garantiu a classificação para a próxima edição da Libertadores e deve confirmar também a vaga na fase de grupos do torneio.

A Raposa tem sete pontos a menos do que o líder Flamengo, mas ainda acredita, de maneira discreta, na base da matemática, que pode lutar pela taça.

O Cruzeiro tem larga vantagem no histórico deste confronto. São 15 vitórias, seis empates e apenas sete derrotas. O último duelo, inclusive, terminou com goleada do time mineiro, por 4 a 0, pelo primeiro turno do Brasileirão.

Prováveis escalações de Juventude e Cruzeiro



Juventude: Jandrei, Luan Freitas, Abner (Mandaca) e Marcos Paulo, Igor Formiga, Caíque, Daniel Peixoto (Jadson), Nenê e Marcelo Hermes, Rafael Bilu e Gabriel Taliari.

Cruzeiro: Cássio, William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva e Eduardo, Sinisterra, Gabigol e Kaio Jorge.

Cruzeiro chega com o favoritismo para o duelo

É inegável o favoritismo do Cruzeiro neste duelo. O Juventude já foi derrotado 19 vezes neste Brasileirão e, apesar de estar motivado na luta contra o rebaixamento, vai enfrentar uma equipe muito mais forte, que costuma jogar bem fora de casa.

A Raposa tem muitos jogadores capazes de decidir este jogo e pode conquistar mais um bom triunfo fora de casa, desta vez contra o Papo.

Além disso, a pressão da vitória coloca o Juventude em uma situação desconfortável, com a obrigação de propor o jogo e ceder espaços para um time mais qualificado.

O Cruzeiro faz uma campanha sólida e quer terminar o Brasileirão em alta, somando o maior número possível de pontos se preparando para a semifinal da Copa do Brasil.

Palpite 1: Vitória do Cruzeiro, com odds de 1.91 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Aposta ampla para quem quer mais segurança



Se você quer uma aposta ampla, com boas odds e que tem grandes chances de acontecer, então acaba de encontrá-la. Cruzeiro e Juventude devem fazer um jogo aberto, com possibilidade de muitos gols ou, ao menos, gols de ambos os lados.

A fragilidade defensiva do Juventude indica que a partida desta quinta-feira deve ter mais de 2.5 gols. Ao mesmo tempo, o time de Caxias do Sul deve buscar o ataque com tudo, já que a vitória é o único resultado que interessa. Uma nova derrota ou até mesmo um empate deixarão o Papo em uma situação quase irreversível, com o rebaixamento batendo à porta. Então, é vencer ou vencer.

Palpite 2: Ambas equipes marcam ou mais de 2.5 gols, com odds de 1.70 na Betano

Artilheiro tem ótima chance para marcar

Artilheiro do Brasileirão ao lado de Arrascaeta, do Flamengo, com 17 gols, Kaio Jorge tem tudo para marcar contra o Juventude, a segunda pior defesa da competição, com incríveis 59 gols sofridos em 33 jogos.

Trata-se, portanto, do típico jogo ideal para os atacantes aumentarem seus números.

No primeiro turno, na goleada do Cruzeiro sobre o Juventude, Kaio Jorge jogou muito bem e deu duas assistências, sobrando contra a zaga adversária. Agora, ele pode também deixar sua marca e balançar a rede.

Kaio Jorge já mostrou um faro de gol impressionante no Cruzeiro e, com o time leve na reta final do Brasileirão, já sem grandes obrigações, é provável que o atacante fique muito à vontade para marcar novamente.