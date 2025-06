Palpite Internacional x Fluminense Série A - Brasileirão - 01/06/2025

Inter busca reencontrar vitórias no Brasileirão, enquanto Flu quer manter bom momento. Partida ocorre neste domingo às 20h30.

Sem vencer no Brasileirão há quatro rodadas, o Internacional precisa do resultado em casa para pontuar na tabela, enquanto o Fluminense vive bom momento na competição. As equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio. A partida acontece pela 11ª rodada.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Internacional x Fluminense.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Juninho, Vitão e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Wesley.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes, Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso (Lima); Arias, Serna (Keno), Everaldo.

Um pouco de contexto

Na quarta-feira passada, o Internacional se classificou para as oitavas de final da Libertadores após virada contra o Bahia, finalizando a partida em 2x1. Com esse placar, garantiu a liderança do Grupo F, conquistando a vantagem de decidir a vaga para as quartas de final em casa. Em sua partida mais recente no Brasileirão, o desempenho não foi o desejado, ficando apenas no 1x1 contra o lanterna Sport. Apesar do empate, a equipe subiu uma posição, ocupando atualmente a 14ª posição com 11 pontos. Com a agenda cheia, antes dessa partida, o clube disputou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil e venceu o Maracanã por 3x0.

O Fluminense também comemorou sua classificação em um torneio internacional na mesma semana, esta no Sul-Americana, onde, em um embate direto pela liderança do grupo, derrotou o Once Caldas por 2x0 e avançou no torneio. Em suas duas competições nacionais, o clube conseguiu duas vitórias: primeiro, na Copa do Brasil, com um 4x1 contra a Aparecidense e, posteriormente, um 2x1 no clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. No principal torneio do Brasil, o Tricolor ocupa na 5ª posição com 17 pontos.

Resultado final

Embora o desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro, o Inter permanece invicto há cinco jogos, acumulando três vitórias e dois empates, contabilizando partidas de todas as três competições em que participa. No que diz respeito ao Brasileirão, as únicas duas vitórias que venceu até o momento foram em seu estádio, o Beira-Rio.

Por outro lado, o Fluminense demonstrou maior fraqueza como visitante, tendo sofrido todas as suas três derrotas no campeonato jogando fora de casa. Em seus últimos dois jogos fora de casa, o tricolor carioca registrou um empate e uma vitória; primeiro o empate em 1x1 contra o Juventude e, em seguida, venceu a Aparecidense por 4x1. Vale lembrar que ambas as equipes adversárias possuem menor qualidade técnica, e, ao enfrentar times superiores, os resultados têm sido diferentes.

É esperado que, por jogar em casa, o Colorado tenha uma vantagem neste duelo e, buscando ascender na classificação, conquiste os três pontos neste domingo.

Vitória do Internacional

Boa fase ofensiva das equipes

O ataque do Internacional tem apresentado resultados positivos em seus jogos mais recentes, com um total de nove gols marcados nas últimas cinco partidas e em três delas, anotou duas ou mais vezes. O Fluminense também vive fase ofensiva e, também analisando suas cinco últimas partidas, conseguiu balançar as redes adversárias 11 vezes, marcando dois ou mais gols em quatro dessas ocasiões.

No campeonato brasileiro, a quantidade de gols a favor das equipes é quase igual, com o time gaúcho tendo feito 12 gols e os cariocas, 13. Assim, com base nos índices de gols marcados por ambas as equipes, há uma chance considerável de que ocorram, pelo menos, três gols neste duelo.

Mais 2,5 Gols

Ambas Marcam

Neste Brasileirão, as falhas defensivas têm sido um dos pontos fracos do elenco comandado por Roger Machado. Em dez partidas, já foram duas derrotas por goleadas, ambas com quatro gols sofridos; na sétima rodada, perdeu por 4x2 para o Corinthians e, na rodada seguinte, levou 4x0 do Botafogo. No geral, a zaga do Inter foi vazada 14 vezes, resultando em uma média de 1,4 gols sofridos por jogo, e com mais da metade das partidas do campeonato apresentando gols a favor e concedidos.

A quantidade de gols sofridos também tem sido uma preocupação para o Fluminense, que já tomou 12 gols e, assim como o Internacional, viu 60% dos jogos no Brasileirão terminarem com ambas as equipes marcando. Portanto, os dois times têm estatísticas favoráveis mercado de ambas marcam, indicando que este mercado pode ser uma escolha atrativa para este confronto.

Ambas Marcam (SIM)