Palpite Internacional x Bahia - Brasileirão Série A - 08/11/2025

Ameaçado pelo rebaixamento, Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio e não pode vacilar. Já o Tricolor de Aço quer se manter no G-5.

Melhores palpites para Internacional x Bahia:

Vitória do Internacional, com odds de 2.15 na bet365;

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365.

Em jogo tenso, o Internacional deve vencer o Bahia por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Internacional e Bahia se enfrentam em um jogo importante para a parte de baixo da tabela, já que o Colorado agora está diretamente envolvido na briga contra o rebaixamento.

A partida também interessa aos times que estão em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano, pois o Tricolor de Aço é hoje o quinto colocado, mas ainda precisa somar pontos para garantir participação no torneio sul-americano.

O Internacional está muito pressionado. O time venceu apenas dois dos últimos dez jogos e passou em branco nas últimas quatro partidas.

Com 36 pontos, o Colorado vê o Z-4 cada vez mais perto e ameaçador. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Vitória, no Barradão, por 1 a 0.

O Bahia, por outro lado, está em situação muito melhor, apesar da dura derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG na rodada anterior.

O time ocupa a quinta posição, com 53 pontos, e está perto de conquistar uma vaga na Libertadores.

O objetivo, porém, é se manter entre os cinco primeiros colocados para chegar já na fase de grupos do torneio, sem ter de passar pelo mata-mata inicial.

Prováveis escalações de Internacional x Bahia

Internacional: Ivan, Bruno Gomes, Mercado, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei, Thiago Maia e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré;

Bahia: Ronaldo, Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo, Erick Pulga, Ademir e Willian José.

Inter precisa muito da vitória em casa

O Internacional vem deixando a sua torcida muito irritada com resultados frustrantes e um futebol decepcionante.

Não há mais espaço para erros, e o Colorado precisa urgentemente voltar a vencer. Caso contrário, a equipe gaúcha pode até entrar na zona de rebaixamento já nesta rodada.

O Bahia não é um bom visitante e parece o adversário ideal para o Inter.

O Tricolor de Aço soma apenas três vitórias em 16 jogos fora de casa neste Brasileirão. Os baianos já perderam nove vezes como visitantes e tiveram ainda quatro empates.

Tendo em vista este cenário, é possível que o Inter consiga, enfim, vencer e respirar aliviado neste Brasileirão, afastando um pouco o risco de rebaixamento.

Palpite 1 para Internacional x Bahia: Vitória do Internacional, com odds de 2.15 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boa chance de gols de ambos os lados

Quatro dos últimos cinco confrontos entre Internacional e Bahia tiveram gols de ambos os times. Os duelos têm sido extremamente equilibrados, com muitas chances de gols e emoção até o fim.

Na última vez que os times se enfrentaram no Beira-Rio, pela Libertadores deste ano, o Colorado venceu por 2 a 1.

O jogo deste sábado tem cara de um duelo muito aberto, com o Inter buscando o gol desde o primeiro minuto, e o Bahia à espera de boas oportunidades para sair em contra-ataques mortais.

A defesa do Inter não inspira muita confiança. O time já sofreu 44 gols em 32 jogos neste Brasileirão. Um bom motivo para acreditar que o Bahia também pode marcar neste duelo.

Palpite 2 para Internacional x Bahia: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Tendência de muitos escanteios

O momento ruim do Internacional pressiona o time a criar oportunidades de todas as formas. Isso pode favorecer o surgimento de inúmeros escanteios neste jogo.

O Colorado adota o discurso de que depende apenas de si para sair dessa incômoda situação e precisa dar uma resposta à torcida.

A dificuldade na criação de jogadas por parte do Inter deve contribuir para mais escanteios. Se com a bola rolando o time não consegue marcar, o jeito é apostar nas bolas paradas.

O último confronto entre Internacional e Bahia teve 11 escanteios, sendo seis para o Tricolor e cinco para o Colorado. Uma estatística muito interessante para quem pretender apostar em um bom número de cantos neste duelo.