Palpite Internacional x Bahia - Brasileirão Série A - 08/11/2025

Ameaçado pelo rebaixamento, Internacional recebe o Bahia no Beira-Rio e não pode vacilar. Já o Tricolor de Aço quer se manter no G-5.
Melhores palpites para Internacional x Bahia:
- Vitória do Internacional, com odds de 2.15 na bet365;
- Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;
- Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365.
Em jogo tenso, o Internacional deve vencer o Bahia por 2 a 1.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: momento das equipes
Internacional e Bahia se enfrentam em um jogo importante para a parte de baixo da tabela, já que o Colorado agora está diretamente envolvido na briga contra o rebaixamento.
A partida também interessa aos times que estão em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano, pois o Tricolor de Aço é hoje o quinto colocado, mas ainda precisa somar pontos para garantir participação no torneio sul-americano.
O Internacional está muito pressionado. O time venceu apenas dois dos últimos dez jogos e passou em branco nas últimas quatro partidas.
Com 36 pontos, o Colorado vê o Z-4 cada vez mais perto e ameaçador. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Vitória, no Barradão, por 1 a 0.
O Bahia, por outro lado, está em situação muito melhor, apesar da dura derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG na rodada anterior.
O time ocupa a quinta posição, com 53 pontos, e está perto de conquistar uma vaga na Libertadores.
O objetivo, porém, é se manter entre os cinco primeiros colocados para chegar já na fase de grupos do torneio, sem ter de passar pelo mata-mata inicial.
Prováveis escalações de Internacional x Bahia
Internacional: Ivan, Bruno Gomes, Mercado, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei, Thiago Maia e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré;
Bahia: Ronaldo, Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo, Erick Pulga, Ademir e Willian José.
Inter precisa muito da vitória em casa
O Internacional vem deixando a sua torcida muito irritada com resultados frustrantes e um futebol decepcionante.
Não há mais espaço para erros, e o Colorado precisa urgentemente voltar a vencer. Caso contrário, a equipe gaúcha pode até entrar na zona de rebaixamento já nesta rodada.
O Bahia não é um bom visitante e parece o adversário ideal para o Inter.
O Tricolor de Aço soma apenas três vitórias em 16 jogos fora de casa neste Brasileirão. Os baianos já perderam nove vezes como visitantes e tiveram ainda quatro empates.
Tendo em vista este cenário, é possível que o Inter consiga, enfim, vencer e respirar aliviado neste Brasileirão, afastando um pouco o risco de rebaixamento.
- Palpite 1 para Internacional x Bahia: Vitória do Internacional, com odds de 2.15 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Boa chance de gols de ambos os lados
Quatro dos últimos cinco confrontos entre Internacional e Bahia tiveram gols de ambos os times. Os duelos têm sido extremamente equilibrados, com muitas chances de gols e emoção até o fim.
Na última vez que os times se enfrentaram no Beira-Rio, pela Libertadores deste ano, o Colorado venceu por 2 a 1.
O jogo deste sábado tem cara de um duelo muito aberto, com o Inter buscando o gol desde o primeiro minuto, e o Bahia à espera de boas oportunidades para sair em contra-ataques mortais.
A defesa do Inter não inspira muita confiança. O time já sofreu 44 gols em 32 jogos neste Brasileirão. Um bom motivo para acreditar que o Bahia também pode marcar neste duelo.
- Palpite 2 para Internacional x Bahia: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.
Tendência de muitos escanteios
O momento ruim do Internacional pressiona o time a criar oportunidades de todas as formas. Isso pode favorecer o surgimento de inúmeros escanteios neste jogo.
O Colorado adota o discurso de que depende apenas de si para sair dessa incômoda situação e precisa dar uma resposta à torcida.
A dificuldade na criação de jogadas por parte do Inter deve contribuir para mais escanteios. Se com a bola rolando o time não consegue marcar, o jeito é apostar nas bolas paradas.
O último confronto entre Internacional e Bahia teve 11 escanteios, sendo seis para o Tricolor e cinco para o Colorado. Uma estatística muito interessante para quem pretender apostar em um bom número de cantos neste duelo.
- Palpite 3 para Internacional x Bahia: Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365.