Internacional e Santos fazem um duelo direto e fundamental na luta contra o rebaixamento. Uma verdadeira decisão no Beira-Rio.
Melhores palpites de apostas para Internacional x Santos
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Santos
- Empate, com odds de 3.20 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365
- Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Em jogo muito tenso e equilibrado, Internacional e Santos devem empatar em 1 a 1.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Um dos jogos mais aguardados da reta final do Campeonato Brasileiro. Internacional e Santos medem forças nesta segunda (24), às 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo é decisivo para o Z-4, na luta para escapar da queda para a Série B.
O Inter, hoje 15º colocado com 40 pontos, vem de vitória sobre o Ceará, fora de casa, e chega um pouco mais aliviado para este duelo. No entanto, a situação do Colorado ainda está longe de ser tranquila. Uma derrota para o Santos deixaria o time em uma situação muito delicada. A torcida deve lotar o Beira-Rio para apoiar o time neste importante duelo.
O Santos voltou à zona de rebaixamento, hoje 17º com 37 pontos, e precisa da vitória para deixar o Z-4. O Peixe vem de empate em 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, e não terá o astro Neymar nesta partida. Ele sentiu dores no joelho esquerdo e nem sequer viajou com a delegação santista para Porto Alegre.
O histórico do confronto é muito equilibrado, mas com ligeira vantagem para os gaúchos. São 30 vitórias do Internacional, 25 empates e 27 triunfos do Peixe em 82 jogos oficiais.
Prováveis escalações de Internacional e Santos
- Internacional: Anthoni, Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado, Borré (Ricardo Mathias).
- Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza, Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.
Muito equilíbrio no Beira-Rio
Internacional e Santos fazem provavelmente a partida mais importante desta rodada, com muita coisa em jogo. O fator emocional deve pesar muito, e os times darão a vida em campo. Apesar de jogar em casa, o Colorado não chega a ter grande favoritismo, pois o Santos está jogando melhor e crescendo de rendimento na reta final.
O Inter não vem bem como mandante neste campeonato. Jogando em casa, o time tem apenas a 14ª melhor campanha. Do outro lado, porém, o Santos também não vai bem quando joga fora da Vila Belmiro. O Peixe é o 16º no aproveitamento como visitante. Ou seja, um cenário que aponta para muito equilíbrio e aumenta as chances de empate.
- Palpite 1: Empate, com odds de 3.20 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Boa chance para gols de ambos os times
O duelo vale muito, e os times vão lutar em busca de gols. As estatísticas apontam que as chances de termos gols de ambas as equipes são altas. As defesas de Internacional e Santos estão entre as piores do campeonato. O Colorado já sofreu 47 gols em 34 partidas, enquanto o Peixe levou 49 no mesmo número de jogos.
No primeiro turno, o duelo entre Santos e Internacional teve gols de ambos os lados e terminou com vitória do Colorado por 2 a 1 na Vila Belmiro. Tudo indica que a situação vai se repetir no Beira-Rio, com os times partindo para cima em meio a muita tensão e nervosismo, o que aumenta as chances de erros defensivos.
Seis dos últimos sete jogos entre Internacional e Santos tiveram gols de ambos os lados.
- Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.
Jogo tenso e com jeito de muitos cartões
O duelo desta segunda será de roer as unhas. A tensão estará nas alturas, com os dois times precisando desesperadamente da vitória. Portanto, a chance de termos muitos cartões aumenta muito.
O confronto do primeiro turno, que não tinha o mesmo nível de tensão do jogo desta segunda, teve seis cartões amarelos. Um sinal de que podemos ver novamente muitas intervenções da arbitragem e várias punições.
Outro indício interessante para os apostadores é que os últimos jogos do Inter tiveram muitos cartões. Foram seis contra o Ceará, sete diante do Bahia e oito contra o Vitória. Os jogadores colorados parecem muito tensos durante os jogos, o que acaba rendendo diversas punições da arbitragem.
- Palpite 3: Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365
As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.