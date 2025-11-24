Internacional e Santos fazem um duelo direto e fundamental na luta contra o rebaixamento. Uma verdadeira decisão no Beira-Rio.

Melhores palpites de apostas para Internacional x Santos

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Santos

Empate, com odds de 3.20 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365

Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365

As odds estão sujeitas à alteração. Verifique as cotações no site da bet365.

Em jogo muito tenso e equilibrado, Internacional e Santos devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Um dos jogos mais aguardados da reta final do Campeonato Brasileiro. Internacional e Santos medem forças nesta segunda (24), às 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo é decisivo para o Z-4, na luta para escapar da queda para a Série B.

O Inter, hoje 15º colocado com 40 pontos, vem de vitória sobre o Ceará, fora de casa, e chega um pouco mais aliviado para este duelo. No entanto, a situação do Colorado ainda está longe de ser tranquila. Uma derrota para o Santos deixaria o time em uma situação muito delicada. A torcida deve lotar o Beira-Rio para apoiar o time neste importante duelo.

O Santos voltou à zona de rebaixamento, hoje 17º com 37 pontos, e precisa da vitória para deixar o Z-4. O Peixe vem de empate em 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, e não terá o astro Neymar nesta partida. Ele sentiu dores no joelho esquerdo e nem sequer viajou com a delegação santista para Porto Alegre.

O histórico do confronto é muito equilibrado, mas com ligeira vantagem para os gaúchos. São 30 vitórias do Internacional, 25 empates e 27 triunfos do Peixe em 82 jogos oficiais.

Prováveis escalações de Internacional e Santos



Internacional: Anthoni, Bruno Gomes (Aguirre), Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodriguez, Vitinho, Alan Patrick e Gustavo Prado, Borré (Ricardo Mathias).

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza, Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.

Muito equilíbrio no Beira-Rio

Internacional e Santos fazem provavelmente a partida mais importante desta rodada, com muita coisa em jogo. O fator emocional deve pesar muito, e os times darão a vida em campo. Apesar de jogar em casa, o Colorado não chega a ter grande favoritismo, pois o Santos está jogando melhor e crescendo de rendimento na reta final.

O Inter não vem bem como mandante neste campeonato. Jogando em casa, o time tem apenas a 14ª melhor campanha. Do outro lado, porém, o Santos também não vai bem quando joga fora da Vila Belmiro. O Peixe é o 16º no aproveitamento como visitante. Ou seja, um cenário que aponta para muito equilíbrio e aumenta as chances de empate.

Palpite 1: Empate, com odds de 3.20 na bet365

Boa chance para gols de ambos os times

O duelo vale muito, e os times vão lutar em busca de gols. As estatísticas apontam que as chances de termos gols de ambas as equipes são altas. As defesas de Internacional e Santos estão entre as piores do campeonato. O Colorado já sofreu 47 gols em 34 partidas, enquanto o Peixe levou 49 no mesmo número de jogos.

No primeiro turno, o duelo entre Santos e Internacional teve gols de ambos os lados e terminou com vitória do Colorado por 2 a 1 na Vila Belmiro. Tudo indica que a situação vai se repetir no Beira-Rio, com os times partindo para cima em meio a muita tensão e nervosismo, o que aumenta as chances de erros defensivos.

Seis dos últimos sete jogos entre Internacional e Santos tiveram gols de ambos os lados.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365

Jogo tenso e com jeito de muitos cartões

O duelo desta segunda será de roer as unhas. A tensão estará nas alturas, com os dois times precisando desesperadamente da vitória. Portanto, a chance de termos muitos cartões aumenta muito.

O confronto do primeiro turno, que não tinha o mesmo nível de tensão do jogo desta segunda, teve seis cartões amarelos. Um sinal de que podemos ver novamente muitas intervenções da arbitragem e várias punições.

Outro indício interessante para os apostadores é que os últimos jogos do Inter tiveram muitos cartões. Foram seis contra o Ceará, sete diante do Bahia e oito contra o Vitória. Os jogadores colorados parecem muito tensos durante os jogos, o que acaba rendendo diversas punições da arbitragem.

Palpite 3: Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365

