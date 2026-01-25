Palpite Internacional x Grêmio - Campeonato Gaúcho - 25/01/2026

Equipes fazem Gre-Nal recheado de emoção no Beira-Rio pelo Gauchão.

Melhores palpites para Internacional x Grêmio

Nossa análise: Momento das equipes

O Gre-Nal entre Internacional e Grêmio acontece em um cenário raro no Campeonato Gaúcho: os dois times chegam líderes de seus respectivos grupos e com campanhas praticamente espelhadas.

Ambos somam nove pontos em quatro jogos, vêm de vitórias por 2 a 0 fora de casa e demonstram controle de jogo, ainda que com estilos diferentes.

O Internacional chega com sinais claros de evolução sob o comando de Paulo Pezzolano. A equipe mostrou segurança defensiva e domínio territorial na última rodada, controlando o ritmo do jogo sem precisar acelerar excessivamente.

Atuando no Beira-Rio, o Inter tende a assumir a iniciativa, mas sem se expor, característica marcante do modelo atual.

O Grêmio também chega confiante. Mesmo atuando fora de casa, o time mostrou maturidade para construir o resultado com paciência e eficiência.

A equipe gremista tem sido pragmática, priorizando equilíbrio defensivo e aproveitamento dos espaços, o que costuma funcionar bem em clássicos fora de casa.

O cenário aponta para um Gre-Nal muito estratégico, com respeito tático dos dois lados.

Mais do que intensidade, o jogo deve ser definido pela leitura dos momentos e pela capacidade de cada equipe transformar controle em vantagem concreta no placar.

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei, Ronaldo, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero e Borré;

Grêmio: Weverton, João Pedro, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista, Dodi, Edenilson, José Enamorado, Willian e Roger; André Henrique.

Empate aparece como resultado mais compatível com o equilíbrio do Gre-Nal

O clássico reúne duas equipes em excelente momento dentro da competição, com campanhas idênticas e desempenho consistente.

Em jogos assim, especialmente no início da temporada, o risco costuma ser administrado com cautela. Nenhum dos dois times chega pressionado, o que reduz a necessidade de se expor excessivamente.

Além disso, o histórico recente de Gre-Nais no Gauchão reforça confrontos mais equilibrados, com muita disputa no meio-campo e poucas vantagens sustentadas ao longo do jogo.

Dentro desse contexto, o empate surge como um resultado coerente com o cenário técnico e emocional do clássico.

Palpite 1 para Internacional x Grêmio: Empate, com odds de 3.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico tende a ser decidido em detalhes e com poucos gols

Apesar das vitórias recentes, o desenho do Gre-Nal aponta para um jogo mais fechado.

Internacional e Grêmio mostraram solidez defensiva nas últimas rodadas e não costumam conceder muitos espaços, especialmente em confrontos diretos.

A tendência é de linhas compactas, poucas transições rápidas e decisões concentradas em bolas paradas ou erros pontuais.

Em um clássico com líderes de grupo frente a frente, a cautela tende a prevalecer, favorecendo um placar mais enxuto.

Se os detalhes, de fato, decidirem a partida, Alan Patrick, do Inter, e Carlos Vinicius, do Grêmio, estarão envolvidos.

Palpite 2 para Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.60 na bet365.

Força defensiva pode prevalecer dos dois lados

Mesmo com qualidade ofensiva, o Gre-Nal costuma ser marcado por forte disciplina tática. Internacional e Grêmio têm mostrado boa organização defensiva e não dependem de jogos abertos para pontuar.

Isso reduz significativamente a probabilidade de um confronto com muitos espaços.

Se uma das equipes abrir o placar, a tendência é de maior controle do jogo, não de trocação. Com isso, cresce a possibilidade de apenas um dos lados balançar as redes — ou até de um placar em branco mais prolongado.

Em um jogo como esse, qualquer erro pode ser fatal, então as equipes devem se preservar bastante.