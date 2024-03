Palpite Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano - 4/3/24

Líder isolada do Campeonato Italiano, a Internazionale caminha a passos largos rumo a mais um Scudetto, recebendo o Genoa no Giuseppe Meazza.

Este duelo em Milão coloca ponto final na 27ª rodada da Serie A. Confira nossos palpites para o embate entre Internazionale e Genoa aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória da Inter de Milão e partida com pelo menos dois gols 1.50 na Betano Total de gols de uma equipe Genoa não marcar 1.65 na Betano Total de gols da Inter de Milão no 1º tempo Dois ou mais 3.30 na Betano

Onze vitórias consecutivas para a líder

A Inter de Milão só conhece a vitória desde que empatou justamente com o Genoa, ainda no fim de dezembro. Desde aquele jogo são onze triunfos em todas as competições para a Nerazzurri.

Já o Genoa possui apenas um triunfo em seus últimos quatro jogos, além de dois empates e uma derrota.

O time de Simone Inzaghi não só vem vencendo seus jogos, mas está conseguindo tal feito com enorme imposição.

Em suas quatro partidas mais recentes, a Inter de Milão marcou 13 gols e não sofreu nenhum.

Palpite 1 - Inter de Milão x Genoa - Vitória da Inter de Milão e partida com pelo menos dois gols: 1.50 na Betano.

Inter não é vazada há quatro jogos

O último time a marcar um gol na líder da Serie A foi a Roma no dia 10 de fevereiro, em jogo que terminou com vitória da Inter por 4-2.

Depois daquele jogo a Nerazzurri entrou em campo quatro vezes, sempre segurando seu oponente sem balançar as redes.

Contando apenas a Serie A são três jogos seguidos com clean sheets em triunfos diante de Salernitana, Lecce e Atalanta.

Palpite 2 - Inter de Milão x Genoa - Marcus Thuram distribuir uma assistência: 4.00 na Betano.

Começos frenéticos da Nerazzurri

A Inter de Milão possui três goleadas por 4-0 nas suas últimas quatro atuações, sendo que em duas marcou múltiplos gols na etapa inicial.

No triunfo com a Atalanta na última rodada, a Internazionale foi para o intervalo já vencendo por 2-0 em seus domínios.

Em todas as competições, a Inter de Milão possui seis gols na primeira etapa de seus últimos três jogos no Giuseppe Meazza.

Palpite 3 - Inter de Milão x Genoa - Inter de Milão marcar dois ou mais gols no primeiro tempo: 3.30 na Betano.