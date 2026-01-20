Palpite Inter de Milão x Arsenal - Champions League - 20/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que I Nerazzurri levarão a melhor, com os Gunners enfrentando diversos desafios no momento.

Melhores palpites para Inter de Milão x Arsenal:

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano;

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil;

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: momento das equipes

A resposta da Inter de Milão à derrota nas semifinais da Supercopa Italiana foi quase impecável.

Eles venceram cinco dos seus últimos seis jogos na Série A e mantiveram quatro jogos sem sofrer gols nesse período.

Cristian Chivu fez sua equipe jogar um futebol de alta qualidade, e eles estarão confiantes ao retornar à ação europeia.

O Arsenal chega à Itália em boa forma. No entanto, eles perderam pontos contra o Nottingham Forest no fim de semana.

Os Gunners não foram derrotados em 11 partidas competitivas desde o início de dezembro. Ainda assim, eles não têm sido totalmente convincentes recentemente.

Esperamos que Mikel Arteta faça mudanças, dado o cronograma agitado de sua equipe.

Prováveis escalações para Inter de Milão x Arsenal

Inter de Milão: Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez;

Arsenal: Raya, White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Merino, Madueke, Jesus, Trossard.

A vantagem de jogar em casa

A Inter de Milão recebe o Arsenal, com ambas as equipes em grandes sequências de invencibilidade.

I Nerazzurri têm a vantagem de jogar em casa no San Siro e podem não enfrentar um time dos Gunners em plena força.

Os homens de Mikel Arteta estão três pontos à frente no topo, o que lhes dá uma folga enquanto competem em várias frentes.

O Arsenal também corre o risco de perder Declan Rice, Mikel Merino e Christian Norgaard por suspensão. Enquanto isso, Max Dowman, Piero Hincapié e Riccardo Calafiori estão lesionados, então Arteta precisa gerenciar seu elenco com cuidado.

Podemos ver ele fazendo mudanças para este jogo após o empate com o Nottingham Forest.

A Inter, no entanto, não tem esse luxo. Eles podem cair do top 8 da Champions League se não vencerem, e Cristian Chivu não gostaria de correr esse risco.

Com isso em mente, podemos ver o time da casa garantindo uma vitória apertada, mesmo sem Hakan Çalhanoğlu e Denzel Dumfries.

Palpite 1 para Inter de Milão x Arsenal: Inter de Milão vence, com odds de 2.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto acirrado em Milão

A Inter entra neste confronto em uma sequência forte. Eles venceram cinco dos seus últimos seis jogos e não perderam uma partida da Série A desde meados de novembro.

Esta semana, no entanto, enfrentam um time com apenas duas derrotas em toda a temporada. Embora a Inter seja capaz de conquistar os três pontos, não será fácil.

Está previsto um confronto muito acirrado em Milão, com nenhum dos lados muito disposto a se abrir.

Quatro dos últimos seis jogos da Inter resultaram em menos de 2,5 gols. Os últimos dois jogos do Arsenal na Premier League terminaram 0-0. É difícil imaginar este jogo sendo uma chuva de gols, especialmente com o que está em jogo no topo da tabela.

A Inter tem um calendário europeu desafiador pela frente, com o Borussia Dortmund visitando após os Gunners. Seus compromissos domésticos, no entanto, são mais tranquilos.

O Arsenal, por outro lado, tem confrontos difíceis contra o Manchester United e o Chelsea se aproximando. Isso pode desviar seu foco para a Premier League.

Mesmo com possíveis mudanças no elenco, o Arsenal é difícil de ser derrotado, então a Inter terá que estar em sua melhor forma.

Palpite 2 para Inter de Milão x Arsenal: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

Uma vitória de um gol só

Se o time da casa sair vitorioso no San Siro, é improvável que seja uma vitória fácil. Ambas as derrotas do Arsenal na temporada 2025/26 foram por um único gol, e eles não perdem por mais há quase um ano. Eles podem tornar a vida muito difícil para seus adversários.

A Inter também está acostumada a vitórias apertadas. Em dezembro e janeiro, venceram por 1-0 três vezes, incluindo seus últimos dois jogos contra Lecce e Udinese.

Vale destacar que os homens de Chivu são a equipe mais goleadora da primeira divisão italiana no momento.

Os anfitriões precisam mais da vitória do que seus adversários, mas o time visitante não vai se render facilmente. Esperamos um confronto disputado que pode ser decidido por um erro ou um momento de brilho.