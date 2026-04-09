Palpite Independiente del Valle x Once Caldas - Sul-Americana - 17/09/2025

Equatorianos e colombianos se enfrentam em jogo decisivo pelas quartas da Sul-Americana. Confira os palpites para o confronto.

Melhores apostas para Independiente del Valle x Once Caldas

Vitória do Independiente com odds de 1.62 na bet365

Mais 2,5 gols com odds de 1.95 na bet365

Ambas marcam (SIM) com odds de 1.93 na bet365

Previsão de placar: Independiente del Valle 2x1 Once Caldas.

Nossa análise: momento das equipes

Líder isolado do Campeonato Equatoriano com 60 pontos, o Independiente del Valle vive um bom momento na temporada.

Para a decisão desta quarta-feira, o clube chega embalado por três vitórias seguidas, a mais recente por 3x1 sobre o Vinotinto. Vale destacar que a equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos 22 jogos.

A classificação para as quartas de final da Sul-Americana foi cheia de emoção: após vencer o Mushuc Runa por 1x0 no jogo de ida, perdeu por 2x0 na volta, mas conseguiu marcar nos acréscimos o gol que levou a decisão para as penalidades.

Por sua vez, o Once Caldas também chega para o duelo em boa fase: invicto há cinco partidas e com quatro vitórias e um empate, todos pelo Campeonato Colombiano.

Sua classificação para as quartas foi mais tranquila, já que superou o Huracán nas duas partidas.

Prováveis escalações para Independiente del Valle x Once Caldas

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Júnior Sornoza, Juan Cazares, Thiago Santamaría, Emerson Pata; Claudio Spinelli.

Once Caldas: Felipe Parra; Jerson Malagón, Efrain Navarro, Mateo García, Kevin Tamayo; Jorge Cardona, Deinner Quiñones, Esteban Beltrán; Andrés Ibargüen, Pipe Gómez, Dayro Moreno.

Independiente favorito em casa

Jogando em casa, o Independiente tem se mostrado um anfitrião bastante difícil, impondo respeito e demonstrando solidez tanto na defesa quanto no ataque.

Seus adversários encontram dificuldades para criar oportunidades claras, e os números comprovam essa força: a última derrota como mandante aconteceu há mais de quatro meses, quando acabou superado pelo Emelec por 2x1.

Desde então, a equipe manteve uma sequência positiva e vem acumulando resultados consistentes.

O Once Caldas também atravessa um bom momento, já que perdeu apenas uma vez nos últimos seis compromissos.

Ainda assim, neste primeiro confronto, o fator casa tende a ser determinante, tornando o Independiente favorito para conquistar a vitória diante de sua torcida.

Palpite 1 para Independiente del Valle x Once Caldas: Vitória do Independiente com odds de 1.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Independiente del Valle x Once Caldas nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de jogo movimentado

O Independiente atravessa um bom momento ofensivo, com sete gols marcados apenas nos últimos dois jogos.

Nos cinco compromissos mais recentes, apenas em uma partida o total de gols ficou abaixo da linha de 2,5, o que reforça a tendência de jogos mais movimentados.

O Once Caldas, por sua vez, apresenta um perfil mais contido. A equipe colombiana vem de três partidas consecutivas com placares muito enxutos, sem que nenhum desses duelos tenha ultrapassado um gol no total.

O estilo de jogo do Once Caldas é mais cauteloso, priorizando a defesa, prova disso é que sofreu somente dois gols nos últimos cinco jogos. Ainda assim, o time consegue balançar as redes com certa regularidade.

Assim, há boas chances para esse mercado, já que o time argentino costuma participar de jogos movimentados e o Once Caldas, mesmo com estilo cauteloso, tende a contribuir para o placar.

Palpite 2 para Independiente del Valle x Once Caldas: Mais 2,5 gols com odds de 1.95 na bet365

Previsão para ambas marcam

Nos últimos dez jogos de cada equipe, apenas três tiveram ambos os times balançando as redes, o que mostra certa tendência para partidas mais controladas.

No entanto, o momento atual indica uma perspectiva diferente. O Independiente del Valle tem mostrado um ataque eficiente, principalmente jogando em casa, onde costuma pressionar bastante os adversários.

Já o Once Caldas, mesmo com um estilo mais cauteloso, vem aproveitando bem suas chances ofensivas e chega em boa fase.

Assim, apesar das estatísticas recentes apontarem para o contrário, há boas possibilidades de que esta seja uma partida em que ambas as equipes consigam marcar.