Palpite Independiente del Valle x Once Caldas - Sul-Americana - 17/09/2025

Equatorianos e colombianos se enfrentam em jogo decisivo pelas quartas da Sul-Americana. Confira os palpites para o confronto.
Melhores apostas para Independiente del Valle x Once Caldas
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Previsão de placar: Independiente del Valle 2x1 Once Caldas.
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Nossa análise: momento das equipes
Líder isolado do Campeonato Equatoriano com 60 pontos, o Independiente del Valle vive um bom momento na temporada.
Para a decisão desta quarta-feira, o clube chega embalado por três vitórias seguidas, a mais recente por 3x1 sobre o Vinotinto. Vale destacar que a equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos 22 jogos.
A classificação para as quartas de final da Sul-Americana foi cheia de emoção: após vencer o Mushuc Runa por 1x0 no jogo de ida, perdeu por 2x0 na volta, mas conseguiu marcar nos acréscimos o gol que levou a decisão para as penalidades.
Por sua vez, o Once Caldas também chega para o duelo em boa fase: invicto há cinco partidas e com quatro vitórias e um empate, todos pelo Campeonato Colombiano.
Sua classificação para as quartas foi mais tranquila, já que superou o Huracán nas duas partidas.
Prováveis escalações para Independiente del Valle x Once Caldas
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Júnior Sornoza, Juan Cazares, Thiago Santamaría, Emerson Pata; Claudio Spinelli.
Once Caldas: Felipe Parra; Jerson Malagón, Efrain Navarro, Mateo García, Kevin Tamayo; Jorge Cardona, Deinner Quiñones, Esteban Beltrán; Andrés Ibargüen, Pipe Gómez, Dayro Moreno.
Independiente favorito em casa
Jogando em casa, o Independiente tem se mostrado um anfitrião bastante difícil, impondo respeito e demonstrando solidez tanto na defesa quanto no ataque.
Seus adversários encontram dificuldades para criar oportunidades claras, e os números comprovam essa força: a última derrota como mandante aconteceu há mais de quatro meses, quando acabou superado pelo Emelec por 2x1.
Desde então, a equipe manteve uma sequência positiva e vem acumulando resultados consistentes.
O Once Caldas também atravessa um bom momento, já que perdeu apenas uma vez nos últimos seis compromissos.
Ainda assim, neste primeiro confronto, o fator casa tende a ser determinante, tornando o Independiente favorito para conquistar a vitória diante de sua torcida.
- Palpite 1 para Independiente del Valle x Once Caldas: Vitória do Independiente com odds de 1.62 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Independiente del Valle x Once Caldas nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Expectativa de jogo movimentado
O Independiente atravessa um bom momento ofensivo, com sete gols marcados apenas nos últimos dois jogos.
Nos cinco compromissos mais recentes, apenas em uma partida o total de gols ficou abaixo da linha de 2,5, o que reforça a tendência de jogos mais movimentados.
O Once Caldas, por sua vez, apresenta um perfil mais contido. A equipe colombiana vem de três partidas consecutivas com placares muito enxutos, sem que nenhum desses duelos tenha ultrapassado um gol no total.
O estilo de jogo do Once Caldas é mais cauteloso, priorizando a defesa, prova disso é que sofreu somente dois gols nos últimos cinco jogos. Ainda assim, o time consegue balançar as redes com certa regularidade.
Assim, há boas chances para esse mercado, já que o time argentino costuma participar de jogos movimentados e o Once Caldas, mesmo com estilo cauteloso, tende a contribuir para o placar.
- Palpite 2 para Independiente del Valle x Once Caldas: Mais 2,5 gols com odds de 1.95 na bet365
Previsão para ambas marcam
Nos últimos dez jogos de cada equipe, apenas três tiveram ambos os times balançando as redes, o que mostra certa tendência para partidas mais controladas.
No entanto, o momento atual indica uma perspectiva diferente. O Independiente del Valle tem mostrado um ataque eficiente, principalmente jogando em casa, onde costuma pressionar bastante os adversários.
Já o Once Caldas, mesmo com um estilo mais cauteloso, vem aproveitando bem suas chances ofensivas e chega em boa fase.
Assim, apesar das estatísticas recentes apontarem para o contrário, há boas possibilidades de que esta seja uma partida em que ambas as equipes consigam marcar.
- Palpite 3 para Independiente del Valle x Once Caldas: Ambas marcam (SIM) com odds de 1.93 na bet365