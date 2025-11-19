Palpite Grêmio x Vasco - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Grêmio e Vasco disputam jogão pelo Brasileirão, com as duas equipes ainda sonhando com G-6.

Melhores palpites de apostas para Grêmio x Vasco

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Grêmio x Vasco

Grêmio vence, com odds de 2.20 na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.70 na bet365

Em jogo acessível, o Grêmio vencerá o Vasco por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Vasco chegam pressionados para um duelo que pode definir os rumos de ambos na tabela. O time gaúcho tenta se afastar de vez da parte de baixo, enquanto o Cruzmaltino busca reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de resultados negativos.

O confronto coloca frente a frente duas equipes com qualidade ofensiva, mas marcadas por falhas recentes no sistema defensivo, o que torna o jogo imprevisível e com potencial de intensidade alta na Arena.

O Grêmio vive um momento de instabilidade, embora tenha mostrado sinais de reação no empate com o Fortaleza.

A equipe de Mano Menezes sofre com oscilações defensivas e dificuldade para controlar o ritmo das partidas, mas ainda encontra força em casa, impulsionada pela torcida.

A presença de jogadores técnicos como Carlos Vinicius e Amuzu garante criatividade no setor ofensivo, mas o time precisa corrigir urgências atrás — principalmente nas bolas infiltradas e na recomposição lenta.

A vitória é fundamental para aliviar a pressão e evitar uma queda ainda maior na tabela.

O Vasco, por sua vez, vive fase irregular após um período de grande recuperação. As derrotas recentes colocaram dúvidas sobre a consistência da equipe, especialmente após o revés por 3 a 1 para o Juventude em São Januário.

O time de Fernando Diniz segue competitivo quando consegue encaixar suas transições, mas apresenta dificuldades para controlar adversários que trabalham com intensidade e movimentação ofensiva.

Ainda assim, o elenco tem qualidade e peças capazes de decidir, como Rayan e Vegetti, o que mantém o Cruzmaltino vivo em qualquer cenário. A missão é reagir rápido para não se distanciar da zona de classificação para a Sul-Americana.

Prováveis escalações de Grêmio x Vasco

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, e Coutinho; Vegetti, Nuno Moreira e Rayan.

Duelo de tensão na Arena do Grêmio

Grêmio e Vasco chegam pressionados para um confronto direto por recuperação no Brasileirão. O Imortal vive fase instável, com três derrotas nos últimos cinco jogos, mas mostrou poder de reação no empate fora de casa contra o Fortaleza.

O time de Mano Menezes tem volume ofensivo, mas sofre com erros defensivos frequentes, especialmente em bolas infiltradas e nas costas da zaga. Jogando na Arena, a cobrança é alta.

O Vasco também atravessa momento irregular. Depois de quatro vitórias consecutivas que reacenderam a briga por vaga na Sul-Americana, a equipe voltou a oscilar e sofreu derrotas duras — a última delas por 3 a 1, em casa, para o Juventude.

O Cruzmaltino tem encontrado dificuldades para manter equilíbrio entre defesa e ataque, mas ainda é competitivo quando consegue encaixar suas transições.

Palpite 1: Grêmio vence, com odds de 2.20 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com espaço e tendência de gols

O confronto tem todos os ingredientes para ser aberto e intenso. O Grêmio, mesmo em fase irregular, cria muitas chances quando atua em casa. Amuzu e Carlos Vinícius costumam movimentar bastante o ataque, gerando infiltrações e finalizações constantes.

A defesa vascaína, que vem oscilando nos últimos jogos, pode sofrer com esse tipo de movimentação.

Por outro lado, o Vasco também tem arsenal ofensivo para responder. Vegetti, Coutinho e os pontas encontram espaços contra defesas mais vulneráveis, como a gremista — que tem sofrido gols em praticamente todas as últimas partidas.

Com duas equipes que oscilam defensivamente e encontram caminhos ofensivos com facilidade, a expectativa é de confronto franco e com boas chances para ambos os lados.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Ambos os ataques devem aparecer

Grêmio e Vasco têm padrões recentes muito favoráveis ao mercado de “ambos marcam”. O Imortal sofre gols com frequência, mas também finaliza bastante e costuma balançar as redes na Arena.

O time tem boa presença ofensiva e jogadores com capacidade de decidir mesmo em partidas mais travadas.

O Vasco, mesmo derrotado nas últimas rodadas, tem mantido produção ofensiva relevante. Vegetti segue como referência, Coutinho cria com qualidade e o time encontra chances mesmo em jogos de baixa inspiração.

Diante de duas defesas vulneráveis e ataques capazes de aproveitar qualquer erro, o cenário mais provável é de gols para os dois lados.