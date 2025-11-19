Palpite Grêmio x Vasco - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Grêmio e Vasco disputam jogão pelo Brasileirão, com as duas equipes ainda sonhando com G-6.
Melhores palpites de apostas para Grêmio x Vasco
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Grêmio x Vasco
- Grêmio vence, com odds de 2.20 na bet365
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.70 na bet365
Em jogo acessível, o Grêmio vencerá o Vasco por 2 a 1.
Nossa análise: Momento das equipes
Grêmio e Vasco chegam pressionados para um duelo que pode definir os rumos de ambos na tabela. O time gaúcho tenta se afastar de vez da parte de baixo, enquanto o Cruzmaltino busca reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de resultados negativos.
O confronto coloca frente a frente duas equipes com qualidade ofensiva, mas marcadas por falhas recentes no sistema defensivo, o que torna o jogo imprevisível e com potencial de intensidade alta na Arena.
O Grêmio vive um momento de instabilidade, embora tenha mostrado sinais de reação no empate com o Fortaleza.
A equipe de Mano Menezes sofre com oscilações defensivas e dificuldade para controlar o ritmo das partidas, mas ainda encontra força em casa, impulsionada pela torcida.
A presença de jogadores técnicos como Carlos Vinicius e Amuzu garante criatividade no setor ofensivo, mas o time precisa corrigir urgências atrás — principalmente nas bolas infiltradas e na recomposição lenta.
A vitória é fundamental para aliviar a pressão e evitar uma queda ainda maior na tabela.
O Vasco, por sua vez, vive fase irregular após um período de grande recuperação. As derrotas recentes colocaram dúvidas sobre a consistência da equipe, especialmente após o revés por 3 a 1 para o Juventude em São Januário.
O time de Fernando Diniz segue competitivo quando consegue encaixar suas transições, mas apresenta dificuldades para controlar adversários que trabalham com intensidade e movimentação ofensiva.
Ainda assim, o elenco tem qualidade e peças capazes de decidir, como Rayan e Vegetti, o que mantém o Cruzmaltino vivo em qualquer cenário. A missão é reagir rápido para não se distanciar da zona de classificação para a Sul-Americana.
Prováveis escalações de Grêmio x Vasco
- Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.
- Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, e Coutinho; Vegetti, Nuno Moreira e Rayan.
Duelo de tensão na Arena do Grêmio
Grêmio e Vasco chegam pressionados para um confronto direto por recuperação no Brasileirão. O Imortal vive fase instável, com três derrotas nos últimos cinco jogos, mas mostrou poder de reação no empate fora de casa contra o Fortaleza.
O time de Mano Menezes tem volume ofensivo, mas sofre com erros defensivos frequentes, especialmente em bolas infiltradas e nas costas da zaga. Jogando na Arena, a cobrança é alta.
O Vasco também atravessa momento irregular. Depois de quatro vitórias consecutivas que reacenderam a briga por vaga na Sul-Americana, a equipe voltou a oscilar e sofreu derrotas duras — a última delas por 3 a 1, em casa, para o Juventude.
O Cruzmaltino tem encontrado dificuldades para manter equilíbrio entre defesa e ataque, mas ainda é competitivo quando consegue encaixar suas transições.
- Palpite 1: Grêmio vence, com odds de 2.20 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo com espaço e tendência de gols
O confronto tem todos os ingredientes para ser aberto e intenso. O Grêmio, mesmo em fase irregular, cria muitas chances quando atua em casa. Amuzu e Carlos Vinícius costumam movimentar bastante o ataque, gerando infiltrações e finalizações constantes.
A defesa vascaína, que vem oscilando nos últimos jogos, pode sofrer com esse tipo de movimentação.
Por outro lado, o Vasco também tem arsenal ofensivo para responder. Vegetti, Coutinho e os pontas encontram espaços contra defesas mais vulneráveis, como a gremista — que tem sofrido gols em praticamente todas as últimas partidas.
Com duas equipes que oscilam defensivamente e encontram caminhos ofensivos com facilidade, a expectativa é de confronto franco e com boas chances para ambos os lados.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365
Ambos os ataques devem aparecer
Grêmio e Vasco têm padrões recentes muito favoráveis ao mercado de “ambos marcam”. O Imortal sofre gols com frequência, mas também finaliza bastante e costuma balançar as redes na Arena.
O time tem boa presença ofensiva e jogadores com capacidade de decidir mesmo em partidas mais travadas.
O Vasco, mesmo derrotado nas últimas rodadas, tem mantido produção ofensiva relevante. Vegetti segue como referência, Coutinho cria com qualidade e o time encontra chances mesmo em jogos de baixa inspiração.
Diante de duas defesas vulneráveis e ataques capazes de aproveitar qualquer erro, o cenário mais provável é de gols para os dois lados.
- Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.70 na bet365