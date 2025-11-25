Palpite Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Série A - 25/11/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com o Imortal se afastando do Z-4 e o Verdão pressionado.

Melhores palpites para Grêmio x Palmeiras

Palmeiras vence, com odds de 2.37 na bet365;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Palmeiras vencerá o Grêmio por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Enquanto o Grêmio tenta fugir da instabilidade e reencontrar segurança defensiva, o Palmeiras precisa vencer para manter viva a disputa pelo título do Brasileirão. O cenário aponta para um duelo intenso, tenso e com margem pequena para erro.

O Grêmio vive uma sequência complicada. A equipe perdeu força na Arena e acumula falhas defensivas que têm custado pontos importantes.

A derrota para o Botafogo mostrou novamente uma equipe vulnerável, que até cria, mas não sustenta o resultado. O ataque segue funcionando, mas a recomposição é lenta e a marcação perde consistência durante o jogo.

A pressão da torcida aumenta e o Grêmio precisa encontrar equilíbrio para competir melhor diante de um rival de alto nível.

O Palmeiras também chega em um momento crítico. São quatro partidas sem vencer, com desempenho abaixo do esperado. O time produz, mas tem finalizado mal e perdeu intensidade.

O empate com o Fluminense mostrou domínio territorial, mas pouco poder de decisão.

Mesmo assim, o Verdão mantém organização, força coletiva e experiência para encarar jogos grandes. A necessidade de vitória deve deixar o time mais agressivo, mas também mais exposto — algo que pode influenciar diretamente a dinâmica da partida.

Prováveis escalações de Grêmio x Palmeiras

Grêmio: Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon, Dodi, Cuéllar e Edenilson, Alysson, Carlos Vinicius e Pavon (Aravena);

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo (Bruno Fuchs), Gómez e Piquerez, Aníbal Moreno, Veiga e Allan, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Pressão alta para os dois lados em Porto Alegre

Grêmio e Palmeiras chegam ao duelo sob forte pressão. O Grêmio oscila, perdeu força na Arena e continua sofrendo defensivamente.

A derrota por 3 a 2 para o Botafogo expôs novamente os problemas de marcação e a falta de estabilidade. A necessidade de reação diante da torcida é grande.

O Palmeiras também vive um momento crítico. Já são quatro jogos sem vencer, e o time perdeu força ofensiva na reta final. O empate por 0 a 0 contra o Fluminense mostrou volume, mas falta de capricho nas finalizações.

A distância para o Flamengo aumentou, e agora o Verdão precisa vencer para seguir vivo na disputa pelo título.

Palpite 1 para Grêmio x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 2.37 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência de movimentação

O Grêmio é sinônimo de jogo aberto. A equipe cria bastante, movimenta bem o ataque e tem jogadores capazes de quebrar linhas.

Carlos Vinicius, Pavón e Allyson geram chances constantemente. O problema está atrás: a defesa é vulnerável, lenta e concede muitas finalizações claras. Isso transforma quase todo jogo gremista em partida movimentada.

O Palmeiras deve aproveitar. O time tem transição rápida, infiltração e boa chegada dos meias. Mesmo em má fase, o Verdão gera volume e costuma ser eficiente quando encontra defesas desorganizadas.

Com os dois times pressionados e precisando ganhar, a tendência é de um duelo intenso e com ritmo alto.

Palpite 2 para Grêmio x Palmeiras: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.15 na bet365.

Cenário favorável para gols nos dois lados

O Grêmio quase sempre marca na Arena. Mesmo quando o time joga mal, o setor ofensivo entrega produção e consegue infiltrar.

O torcedor pode não confiar na defesa, mas sabe que o ataque cria. A equipe tem intensidade no último terço, boa movimentação e jogadores que decidem em um toque. É difícil imaginar o Grêmio passar em branco em um jogo que vale tanto.

O Palmeiras também deve balançar as redes. O Verdão cria bastante, tem boa bola parada e enfrenta uma das defesas mais instáveis do campeonato.

A equipe deve encontrar espaço para finalizar, principalmente nas costas dos volantes e laterais gremistas.