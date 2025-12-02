Palpite Grêmio x Fluminense - Brasileirão Série A - 02/12/2025

Os dois tricolores estão em busca das posições superiores da tabela nesta reta final do campeonato.

Melhores palpites para Grêmio x Fluminense:

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds 2.20 de na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;

Empate, com odds de 3.10 na bet365.

Em jogo duro, Grêmio e Fluminense irão empatar por 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

O jogo coloca frente a frente um Grêmio competitivo em casa e um Fluminense agressivo fora, ambos embalados por vitórias marcantes. A promessa é de um confronto equilibrado, intenso e com momentos de domínio alternado.

O Grêmio vive um dos seus melhores momentos recentes. A vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras recolocou o time na briga por posições mais altas e mostrou evolução clara desde a chegada de Mano Menezes.

A equipe ganhou sustentação defensiva, melhorou o encaixe no meio-campo e voltou a ser perigosa na Arena.

O ataque funciona com mais mobilidade e jogadores como Pavón e Soteldo vêm sendo decisivos. Jogando em casa, o Grêmio cresce, empurra o adversário e costuma impor ritmo desde cedo.

O Fluminense chega em fase ainda melhor. A goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo elevou a confiança ao máximo e mostrou o impacto imediato do trabalho de Zubeldía.

O time está mais intenso, mais rápido e mais organizado. Acosta e Canobbio mudaram o nível de profundidade e agressividade do ataque.

A defesa também melhorou, mesmo que ainda tenha alguns momentos de desatenção.

Fora de casa, o Flu não é tão dominante quanto no Maracanã, mas vive fase tão positiva que consegue competir em alto nível contra qualquer adversário.

Prováveis escalações de Grêmio x Fluminense

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu, Pavon e Carlos Vinícius;

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Serna, Canobbio e Everaldo.

Jogo em alta tensão e dois times embalados

Grêmio e Fluminense chegam confiantes e com energia renovada.

O Grêmio venceu o Palmeiras em um dos melhores jogos da equipe na temporada. Mano Menezes ajustou o time, deu mais solidez defensiva e recuperou intensidade no ataque. A Arena volta a pesar e o time cresce quando joga com apoio da torcida.

O Fluminense vive seu melhor momento no campeonato. A goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo elevou a moral do elenco. Acosta e Canobbio transformaram o setor ofensivo e deram nova dinâmica ao time.

Zubeldía reorganizou a defesa, aumentou a competitividade e deixou o Flu mais agressivo. O duelo promete equilíbrio, intensidade e muita disputa no meio-campo.

Palpite 1 para Grêmio x Fluminense: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds 2.20 de na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto com muita criação e tendência de gol dos dois lados

O Grêmio, em casa, é sempre perigoso. O time tem boa circulação, acelera bem pelos lados e costuma finalizar bastante.

Carlos Vinicius e Amuzu vivem boa fase e crescem atuando em Porto Alegre.

O Flu, porém, também chega forte com seu ataque renovado. A dupla Acosta–Canobbio elevou a qualidade das transições e aumentou o ritmo ofensivo da equipe.

Os dois times têm criado muitas chances nos últimos jogos. Os números recentes apontam para confrontos abertos, com volume ofensivo alto e defesas que ainda não são totalmente confiáveis.

Isso aumenta a chance de um jogo movimentado, algo que se tornou comum em partidas das equipes na temporada.

Palpite 2 para Grêmio x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Duelo equilibrado e chance real de resultado estendido

O Grêmio melhorou muito dentro de casa. A equipe pressiona, marca forte e tem a Arena como ponto-chave de desempenho.

O Fluminense, por outro lado, chega embalado e com um ataque capaz de decidir em poucas jogadas. É um duelo equilibrado, com boa chance de domínio alternado e de uma partida que não se resolve cedo.

Os dois times vivem momentos de confiança, o que tende a diminuir o ritmo lento e aumentar o número de disputas diretas.

O cenário é de um jogo em que a competitividade dura os 90 minutos — e até um possível empate pode surgir como tendência.