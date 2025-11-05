Palpite Grêmio x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 05/11/2025

Times fazem jogo entre gigantes no Brasileirão, com o Imortal buscando regularidade e a Raposa ainda com chances de título.
Melhores palpites para Grêmio x Cruzeiro:
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.70 na bet365;
- Cruzeiro vence, com odds de 2.30 na bet365.
Em jogo duro, o Cruzeiro vencerá o Grêmio por 2 a 1.
Nossa análise: momento das equipes
Enquanto o Grêmio tenta se recuperar da derrota na rodada passada e garantir tranquilidade na tabela, o Cruzeiro busca manter o embalo para seguir firme na caça ao líder Palmeiras.
O duelo, portanto, promete intensidade e equilíbrio, já que ambos precisam do resultado por motivos diferentes.
O Grêmio chega pressionado após o revés para o Corinthians em Itaquera. Mesmo com um elenco experiente e acostumado a grandes jogos, o time ainda não encontra consistência no campeonato e oscila entre boas atuações e quedas de rendimento.
A defesa tem sido o principal problema, e os erros individuais têm custado pontos importantes nas últimas rodadas.
Jogando em casa, a equipe deve tentar se impor, mas precisará corrigir falhas se quiser sair com a vitória.
O Cruzeiro, por sua vez, vive um momento mais estável. Em terceiro lugar e ainda sonhando com o título, o time tem mostrado equilíbrio e solidez tática, especialmente fora de casa, onde costuma ser letal nos contra-ataques.
O setor defensivo é um dos mais seguros da competição, e o bom desempenho recente reforça a confiança da equipe.
Mesmo com uma sequência de empates, a Raposa tem jogado com maturidade e chega a Porto Alegre com moral e leve favoritismo.
Prováveis escalações de Grêmio x Cruzeiro
Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius;
Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo (Gamarra) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo e Kaio Jorge.
Gols dos dois lados na Arena
O encontro entre Grêmio e Cruzeiro promete intensidade e chances para ambos. O Tricolor, mesmo irregular, costuma crescer quando joga em Porto Alegre, com apoio da torcida e boa chegada ao ataque.
A equipe de Mano Menezes tem sofrido defensivamente, o que abre brechas para o adversário, mas também cria bastante.
O Cruzeiro de Leonardo Jardim, por sua vez, vive grande fase e vem marcando com frequência, mesmo fora de casa.
Com os dois times buscando o resultado e jogando em bom nível ofensivo, o cenário é favorável a um duelo com gols para ambos os lados.
A diferença técnica e o momento das equipes tornam esse mercado uma excelente alternativa para quem espera um confronto aberto.
- Palpite 1 para Grêmio x Cruzeiro: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Defesas devem prevalecer no duelo
Apesar da qualidade ofensiva, Grêmio e Cruzeiro costumam disputar partidas equilibradas, de placares curtos e muito brigadas no meio-campo.
O Tricolor tem dificuldades em manter regularidade e, diante de um adversário com bom sistema defensivo, pode encontrar limitações na criação.
O Cruzeiro, por outro lado, é conhecido por ter uma das defesas mais sólidas da competição, controlando bem o ritmo do jogo e raramente se expondo.
A tendência é de um confronto de intensidade, mas com poucas oportunidades reais. O equilíbrio entre as duas equipes e a postura cautelosa do time visitante devem segurar o placar dentro de um limite baixo de gols.
- Palpite 2 para Grêmio x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.70 na bet365.
Fase e confiança favorecem o Cruzeiro
Mesmo atuando fora de casa, o Cruzeiro chega com moral e desempenho superior ao do adversário.
O time mineiro apresenta padrão tático sólido, intensidade nas transições e segurança defensiva, o que tem garantido resultados consistentes no Brasileirão.
A equipe de Leonarco Jardim sabe explorar os espaços e tem sido eficiente em jogos decisivos.
O Grêmio, por outro lado, vive um momento de instabilidade. As falhas defensivas e a queda de rendimento fora de casa impactam o desempenho geral.
Embora a Arena seja um fator positivo, o adversário atravessa melhor fase e tem mais equilíbrio entre os setores.
A tendência é de vitória visitante em um jogo controlado e estratégico.
- Palpite 3 para Grêmio x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 2.30 na bet365.